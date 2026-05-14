Barry B anuncia “Silverado”, primer adelanto de su nuevo álbum previsto para 2026, y abre la etapa más ambiciosa de su carrera

Barry B, el proyecto musical de Gabriel Barriuso García (Aranda de Duero, Burgos), anuncia hoy el primer adelanto de su próximo álbum de estudio y desvela su título y fecha de lanzamiento: se llama “Silverado” y llegará el viernes 22 de mayo de 2026. El movimiento no es solo el inicio de un nuevo ciclo discográfico; es la consolidación definitiva de una de las voces más personales y generacionales del nuevo pop rock español, y la señal más clara hasta ahora de que Barry B está a punto de dar el salto que muchos llevan tiempo esperando.

La fortuna como nuevo territorio: qué plantea esta nueva etapa

Tras la crudeza emocional y el retrato de la adolescencia turbulenta en CHATO (2024), y después de la reconciliación identitaria planteada en Infancia Mal Calibrada (2025), Barry B abre ahora un nuevo capítulo narrativo centrado en la idea de la fortuna: ese acontecimiento azaroso que condiciona el rumbo de nuestras vidas y frente al que solo queda decidir cómo reaccionar.

«Porque a veces la diferencia entre caer y escapar depende únicamente del lado en que termina la moneda»

Ese es el territorio emocional y conceptual desde el que nace “Silverado” y todo lo que vendrá después. Un desplazamiento temático que no es ruptura sino evolución lógica: si CHATO era el presente vivido en caliente y Infancia Mal Calibrada era la mirada hacia atrás para entender las heridas, este nuevo proyecto mira hacia adelante desde la incertidumbre, desde ese punto exacto donde el azar y la decisión se cruzan.

La esencia permanece intacta en “Silverado”

El anuncio subraya que la honestidad brutal, la capacidad para exponerse emocionalmente y una escritura profundamente introspectiva siguen siendo el núcleo creativo de un artista que ha conseguido conectar con toda una generación desde un lugar genuino y reconocible. El universo de Barry B continúa mezclando sensibilidad urbana, referencias británicas y una mirada profundamente humana sobre la identidad, la nostalgia y las relaciones afectivas — la misma fórmula que ya estaba en los beats que hizo con Tuiste de madrugada en el Primavera Sound, en los videoclips de Jean LaFleur, en las letras que funcionan como páginas de un diario.

A nivel sonoro, esta nueva etapa supone también un salto de escala y ambición, acercando la propuesta a estándares y códigos más próximos a los circuitos europeos contemporáneos — esa ambición declarada de hacer algo como lo que hace Bruce Springsteen, canciones con instrumentos y letras que calan — sin perder el ADN emocional que ha definido su trayectoria desde los primeros singles.

La noche en que todo arrancó: Ballantine’s True Music, 11 de abril

El germen de esta nueva era se plantó el 11 de abril de 2026, cuando Barry B tomó el control del espacio de Ballantine’s True Music en Madrid para presentar en primicia las primeras piezas del nuevo proyecto. La velada no fue un showcase al uso: se concibió como una inmersión en su universo creativo, con diseños de vidrieras con su imagen, neones, proyecciones y cartas personalizadas para cada asistente. A lo largo de la noche alternó los temas más queridos de su repertorio — Infancia Mal Calibrada, Monster Truck, Victoria — con adelantos inéditos, incluida la presentación en vivo de lo que ahora sabemos que es “Silverado”. La aparición sorpresa de Gara Durán para interpretar juntos El lago de mi pena fue el otro gran momento de una noche en la que Barry B también confirmó, de viva voz, que la nueva etapa llegaría a lo largo del año.

«THE BARRY B SHOW» y el disco al completo

El nuevo álbum llegará acompañado de THE BARRY B SHOW, la apuesta en directo más ambiciosa de su carrera: un formato renovado pensado para el gran escenario, con banda completa, una puesta en escena cuidada y un directo más ambicioso sin perder la cercanía y la intensidad que han definido su trayectoria. Las fechas ya anunciadas en recintos de mayor capacidad — La Riviera de Madrid y el Sant Jordi Club de Barcelona en 2027 — son el escaparate natural de este nuevo capítulo. Con nuevas canciones, nuevas lecturas y una mirada firme hacia el futuro, THE BARRY B SHOW no llega para cambiar lo que Barry B es, sino para amplificarlo.

Si algo ha demostrado Gabriel Barriuso en estos años es que su camino no entiende de atajos. Su crecimiento se ha construido desde el directo, desde la comunidad, desde la coherencia artística. CHATO llegó después de años de singles y colaboraciones; Infancia Mal Calibrada llegó cuando el artista tenía algo nuevo que procesar. “Silverado” llega ahora porque Barry B tiene algo nuevo que decir. Y, a juzgar por todo lo que ha construido hasta aquí, merece la pena escucharlo.

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