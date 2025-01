Sobre L.A.

L.A. es un grupo de indie pop mallorquín creado en 2004 por el cantante, guitarrista y compositor Luis Alberto Segura. Su estilo internacional, con reminiscencias de The Shins, Death Cab For Cutie o Arcade Fire, pronto atrajo la atención de importantes compañías discográficas. Segura finalmente decidió firmar con Universal Music y en 2009 editó su álbum debut Heavenly Hell. Para sus dos siguientes discos, SLNT (2012) y Dualize (2013), Segura eligió trabajar en Oregon junto al músico y productor norteamericano Richard Swift. Después de grabar otro disco más en Estados Unidos, From The City To The Ocean Side (2015), Segura regresó a Mallorca para renovar su propuesta y su sonido con King of Beasts (2017). En 2018, Segura anunció el receso indefinido de L.A. y su intención de continuar como solista, hasta que en 2021 llegó el esperado regreso con un nuevo trabajo titulado Evergreen Oak.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de L.A.

Heavenly Hell (2009)

SLNT (2012)

Dualize (2013)

From The City To The Ocean Side (2015)

King of Beasts (2017)

Evergreen Oak (2021)

Descubre sus canciones imprescindibles

Sumérgete en el universo musical de L.A. con nuestra playlist seleccionada de sus canciones más emblemáticas. Desde los primeros acordes de Heavenly Hell hasta las melodías introspectivas de Evergreen Oak, esta lista te llevará en un viaje a través de la evolución sonora de la banda. ¡Escúchalo aquí!

Videoclip destacado

Descubre el videoclip más icónico de L.A., Crystal Clear, un perfecto ejemplo de la música de la banda mallorquina. ¡No te lo pierdas aquí!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí, sigue atento a nuestras actualizaciones en nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) y nuestro perfil oficial de WhatsApp!