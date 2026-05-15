Crónicas desde la nave nodriza

En las grietas del mainstream, donde la luz del éxito comercial se desvanece para dar paso a la penumbra fértil de la experimentación, existe un rincón reservado para los arquitectos de atmósferas. No es un lugar geográfico, sino un estado mental donde el tiempo se dilata y las guitarras parecen estar hechas de hilos de seda y mercurio. Aquí es donde Kilbey & Kennedy han decidido establecer su cuartel general sónico una vez más. Lo que tenemos ante nosotros no es simplemente un disco; es un artefacto de conciencia transferida, una cápsula del tiempo lanzada desde el futuro hacia nuestro presente convulso. Con el lanzamiento de Things We Did On Earth (2026), la dupla formada por el bardo neopsicodélico Steve Kilbey y el maestro del ambient cinemático Martin Kennedy nos entrega su obra más honesta, cruda y, paradójicamente, más etérea hasta la fecha.

Esta unión, que para el ojo inexperto podría parecer una colaboración más en la vasta discografía de ambos, es en realidad un ecosistema autosostenible de creatividad. Mientras el mundo se obsesiona con la inmediatez de los singles de usar y tirar, estos dos artesanos se aferran a la narrativa del álbum como un viaje iniciático. La nave espacial sónica de Kilbey & Kennedy ha aterrizado en nuestro universo, y lo que trae en su bodega son once pistas que funcionan como un espejo de nuestra propia mortalidad, nuestros sueños más febriles y esos otros mundos que solo visitamos cuando cerramos los ojos. Bienvenidos al underground más elegante, donde el ruido blanco se convierte en canción de cuna y la melancolía es el combustible que nos permite seguir flotando.

La fina línea entre la coherencia artística y los recuerdos

Para entender la magnitud de Things We Did On Earth, debemos primero desglosar su estructura ósea. Este álbum no nace de grandes estudios con presupuestos astronómicos, sino de la urgencia del momento y la conexión casi telepática entre sus creadores durante una estancia en la salvaje Tasmania. La distribución ha sido orquestada por sellos que entienden el valor del coleccionismo y la fidelidad sonora, asegurando que cada surco del vinilo respire con la profundidad necesaria para esta experiencia inmersiva.

Publicado el 15 de mayo de 2026 bajo Easy Action Records y Foghorn Media, Kilbey & Kennedy reafirman su complicidad creativa. Kilbey firma las letras y la música mientras Kennedy moldea el paisaje con las guitarras y los sintetizadores. Bradley Timko es quien mezcla la obra con pulso quirúrgico y Simon Polinski pule el máster hasta volverlo etéreo.

A este elenco sónico se suman otras capas sublimes: Corey Gilham al bajo y Chris Brush a la batería —salvo en My Today y la pieza titular—. Nafise Amin aporta un «ney» que abre grietas en Turkey; Steve Giddings desliza el pedal steel en el cierre. Leona Gray y Sasquin expanden los coros y un coro infantil irrumpe en Disobey con una inocencia inquietante. La portada, firmada por Christiana Monored, completa la experiencia con una estética espectral.

Dos galaxias en una danza eterna

Para comprender el peso específico de Things We Did On Earth, es imperativo mirar hacia atrás y observar las trayectorias de estos dos gigantes. Steve Kilbey, nacido en Inglaterra en 1954 y criado bajo el sol australiano de Canberra, es mucho más que el líder de The Church. Es un pintor, poeta y místico del rock que ha sabido navegar por cinco décadas de cambios en la industria sin perder su esencia. Con más de mil canciones registradas y una carrera solista que supera los cincuenta álbumes, Kilbey es el prototipo del artista inquieto que prefiere la exploración constante antes que acomodarse en sus éxitos pasados.

Por otro lado, tenemos a Martin Kennedy, el motor inmóvil de All India Radio. Kennedy es un arquitecto de paisajes sonoros que ha perfeccionado el arte del downtempo y el ambient cinemático desde finales de los noventa. Su disciplina es legendaria; mientras otros esperan a la musa, Kennedy mantiene horarios de oficina, trabajando meticulosamente con sus guitarras Martin y su software de producción para destilar emociones en forma de frecuencias. Su encuentro con Kilbey fue un accidente afortunado: Steve escuchó sus instrumentales a través de su hermano John Kilbey y decidió que esas atmósferas necesitaban su voz.

El camino hacia el noveno álbum

La colaboración oficial comenzó alrededor de 2007, aunque los hilos se tejieron años antes. Desde entonces, han construido una discografía envidiable que incluye joyas como White Magic (2010), el expansivo You Are Everything (2013) y la reciente trilogía conceptual que comenzó con Jupiter 13 (2021) y continuó con The Strange Life of Persephone Nimbus (2022) y Premonition K (2024). A diferencia de sus trabajos anteriores, a menudo realizados de forma intra-continental (Kennedy en el sur y Kilbey en Sydney), este nuevo trabajo se fraguó cara a cara en Tasmania, aprovechando unos días libres entre conciertos. Esta cercanía física se traduce en una cohesión emocional inédita, donde las melodías y las letras parecen haber nacido del mismo suspiro.

«Steve confía en mí para hacer la música, de la misma manera que yo confío en él para que se le ocurran letras que encajen con la canción. A veces sé de qué tratan las canciones por conversaciones previas, pero a menudo no saberlo es parte del misterio» –Martin Kennedy

La ciencia de lo inmaterial

El sonido de Things We Did On Earth es una anomalía deliciosa. Se ha etiquetado como «ambient new wave cocooned by indietronica», pero las etiquetas se quedan cortas ante la profundidad de su arquitectura sonora. Martin Kennedy ha logrado crear una paleta que es a la vez gélida y acogedora, utilizando capas de shoegaze y dream pop para envolver las composiciones. La instrumentación se basa en un equilibrio delicado: la calidez de la guitarra acústica Martin de Kennedy contra la frialdad eléctrica de sus sintetizadores analógicos y pulsos digitales.

El álbum es una clase magistral de «sonic layering» o estratificación sonora. En temas como Turkey o Dryad, Kennedy introduce texturas que solo son perceptibles tras varias escuchas con auriculares: armónicos de guitarra que parecen fantasmas, pulsos electrónicos que imitan latidos humanos y fragmentos melódicos que flotan en la periferia. No hay prisa en estas canciones; se les permite respirar, expandirse y evolucionar de forma orgánica, evitando la estructura rígida del pop convencional. La producción huye de la compresión agresiva, buscando una dinámica que respete la intención emocional de cada nota.

El título como cápsula del tiempo: la mortalidad y los mundos paralelos

Things We Did On Earth es una frase que literalmente significa «Las cosas que hicimos en la Tierra». Como título, suena a balance vital: una especie de inventario de experiencias, recuerdos, errores y huellas dejadas durante nuestra vida terrestre. En el contexto del disco, encaja con esa idea de memoria, fugacidad y mortalidad que recorre el álbum. El título, en consecuencia, actúa como inventario emocional: gestos, errores, epifanías. Es lo que hicimos. Lo que queda y lo que se borra. No hay épica ni balances. El disco se articula como una memoria en deriva donde cada pista funciona como un recuerdo deformado por el paso del tiempo.

El concepto central del álbum gira en torno a lo que significa haber habitado este planeta. Las letras exploran temas como el envejecimiento, la dislocación emocional y la memoria, pero no desde un lugar de desesperación, sino de aceptación. Martin Kennedy ha señalado que utilizó el arte de Monored como punto de partida para el video de Serafina, añadiendo elementos aún más extraños como animales con ojos gigantes de cíclope para subrayar la naturaleza surrealista de la música. Es un recordatorio de que nuestra estancia en la Tierra es solo una fase en un viaje mucho más largo a través de lo que Kilbey llama los formless realms (reinos sin forma).

La lucha contra la «contaminación electromagnética»

Un detalle técnico fascinante que permea la atmósfera del disco es la creciente sensibilidad de Kilbey hacia lo que él denomina electromagnetic pollution. Steve ha manifestado su rechazo al uso excesivo de tecnología inalámbrica y teléfonos inteligentes en el estudio, llegando a utilizar alfombrillas de conexión a tierra para descargar la energía negativa mientras graba. Aunque Kennedy utiliza herramientas modernas como Logic Pro, la dirección artística de Kilbey ha empujado el sonido hacia un lugar más earthed (conectado a tierra), buscando frecuencias que sanen en lugar de agotar. Este enfoque casi místico de la grabación es lo que le otorga al álbum esa pátina de autenticidad que lo aleja de lo digitalmente estéril.

«Me he vuelto hipersensible a toda esta contaminación electromagnética… No hablo de bajos o instrumentos, hablo del internet y el iPhone. Compré un dispositivo que emite frecuencias curativas y viene con una alfombrilla de conexión a tierra. Se enchufa a la tierra a través de la pared y te conecta literalmente. He dormido sobre ella y me he despertado sintiéndome realmente bien» –Steve Kilbey

La voz del bardo en el abismo

La voz de Steve Kilbey en este álbum merece un capítulo aparte. A sus setenta y un años, Kilbey ha abandonado cualquier pretensión de perfección técnica para abrazar una honestidad brutal. Su registro es ahora más husky (ronco) y relajante, una mezcla de barítono confesional y susurro psicodélico que se asienta perfectamente en el centro de la mezcla de Kennedy. En cortes como You Are The One, su voz pasa de una fragilidad casi quebradiza a una potencia volcánica que estalla en los coros. Kilbey canta como si estuviera contándote un secreto al oído mientras el mundo se desmorona a tu alrededor. Es una interpretación que prioriza la resonancia emocional sobre la afinación clínica, logrando una conexión que se siente profundamente humana.

El collage de la memoria

La portada de Things We Did On Earth es una pieza fundamental para descodificar el mensaje del álbum. Realizada por la artista Christiana Monored, responsable también del arte de los recientes trabajos solistas de Kilbey como Eleven Women (2020) y The Hall of Counterfeits (2021), la imagen es un collage surrealista que desafía la lógica lineal.

En el centro de la composición encontramos una amalgama de imágenes que parecen sacadas del subconsciente colectivo: una polilla con una calavera en su lomo (símbolo clásico de la mortalidad), la Tierra vista desde el espacio, una figura clásica desnuda que evoca la belleza eterna, un corazón anatómico vibrante, la presencia simultánea de la Tierra y la Luna simbolizando la dislocación emocional y la conexión con esos otros mundos, y una serie de objetos antiguos que sugieren vidas pasadas. Esta saturación visual refleja perfectamente la lírica de Kilbey, que a menudo se describe como impresionista y fragmentaria.

Es fascinante ver cómo el arte de Christiana Monored funciona como un mapa del subconsciente. No es solo un collage surrealista; es una colección de restos biológicos y culturales de nuestra estancia aquí. Esos pulmones numerados y el corazón anatómico son los diagramas de nuestra fragilidad mecánica, el equipo básico para habitar este mundo. La pareja en blanco y negro, rescatada de algún celuloide perdido, encapsula el romance y la nostalgia, esas «cosas» que solo tienen sentido en este planeta. Incluso esa campana de cristal (el bell jar) parece querer preservar la fragilidad de la flor púrpura y la belleza de la estatuaria clásica frente a la polilla de la mortalidad que vigila desde el borde. Al final, como dice Steve Kilbey, todo se funde en ese estado hipnagógico donde lo real y lo soñado son la misma cosa.

«Las ideas fluyen mejor en el estado hipnagógico, entre dormir y soñar… es mi estado de ser favorito cuando las cosas fluyen» –Steve kilbey

Un viaje a través de los reinos de la Tierra

Escuchar Things We Did On Earth es entrar en un espacio que parece estable al principio, pero que pronto empieza a deshacerse entre los dedos. Lo que al comienzo suena como un refugio acaba funcionando como una cámara de resonancia: cada tema abre una grieta, cada textura invita a mirar más adentro, cada transición sugiere que el disco no quiere avanzar de forma lineal, sino circular, como si girara alrededor de una misma herida.

No estamos ante una simple sucesión de canciones, sino ante un flujo emocional que se mueve con una lógica casi orgánica. El álbum respira como un organismo propio, con pausas, tensiones y expansiones que no buscan impresionar, sino envolver. Por eso conviene escucharlo como quien atraviesa un territorio cambiante: con atención, con paciencia, con la sensación de que el paisaje no deja de mutar mientras uno lo contempla.

La narrativa sonora no se impone, se filtra. A veces avanza como una corriente subterránea; otras, se eleva en destellos breves, casi como si la luz chocara contra una superficie húmeda y opaca. Esa dinámica crea una experiencia inmersiva, sí, pero también algo más inquietante: la impresión de estar recorriendo no un álbum, sino un mapa interior donde la memoria, la materia y el tiempo se confunden.

La apertura: del sueño a la realidad

El viaje comienza con Reverie, un prólogo atmosférico que establece las reglas del juego. Corrientes de sintetizadores suaves se entrelazan con figuras de guitarra que tintinean en la distancia, creando una sensación de espacio infinito. Es una pieza triunfal y espiritual que nos prepara para la entrada de la voz de Kilbey.

Sin solución de continuidad, nos deslizamos hacia Jezebel, uno de los puntos álgidos del disco. Aquí, la restricción es la máxima ley: percusiones amortiguadas y lavados de teclados espectrales sostienen una letra que muerde el alma. Kilbey traduce su melancolía en versos como «Jezebel, el tiempo es un río que nos arrastra hacia donde no queremos ir», dejando la tristeza totalmente expuesta. Recordemos que la figura deJezabel es mencionada en el Libro del Apocalipsis (2:20–22), donde se alude a una «falsa profetisa» que induce a la idolatría y a la inmoralidad. Esta referencia cristiana difiere de la figura del Tanaj (Biblia hebrea), que la presenta como símbolo de seducción espiritual y corrupción doctrinal.



Incursiones en lo desconocido

La intensidad sube con Dysphoria, estado de ánimo opuesto a la euforia, es una pista donde Martin Kennedy da rienda suelta a su amor por el rock progresivo y los sonidos de la era espacial. Hay guiños a Pink Floyd. La voz de Steve se vuelve más apasionada, navegando sobre una base técnica impecable que nos recuerda por qué esta dupla es única en su especie.

De ahí saltamos a The Dryad, la ninfa de los bosques cuya vida duraba tanto como la del árbol a que se suponía unida, es una canción que se siente como un susurro del bosque, con capas de sonido tan densas que parecen orgánicas. Esta búsqueda de lo natural continúa en Turkey, una de las piezas más extrañas y fascinantes del álbum. Llena de sonidos alienígenas y texturas ambientales casi subliminales, es un festín para los audiófilos que buscan detalles ocultos en la mezcla.



El corazón acústico y la explosión sónica

En el ecuador del disco aparece You Are The One, y ahí el álbum abre una rendija distinta. La canción funciona como un remanso, pero no como una pausa decorativa: sugiere una intimidad real, casi desnuda, donde la melodía manda y todo lo demás se retira un paso. Kilbey la ha descrito como «luz de sol filtrada a través de las hojas», y la imagen le sienta de maravilla, porque el tema no deslumbra; más bien ilumina desde la penumbra, con una calidez contenida que parece venir de lejos. La voz de Steve, sin excesos ni aspavientos, sostiene esa sensación de cercanía y hace que la pieza respire con una naturalidad poco frecuente en el resto del disco.

Sin embargo, esa calma no tarda en resquebrajarse. Disobey rompe el equilibrio y empuja el álbum hacia una zona más áspera, más física, más eléctrica. Aquí el dúo aprieta el puño y deja que la canción crezca como una descarga. Las guitarras ganan peso, los coros empujan hacia arriba y la producción se ensancha hasta construir una pared sónica que devuelve al disco su lado más instintivo. Si You Are The Onemira hacia dentro, Disobey mira hacia fuera y golpea. Es el contraste entre ambas lo que da verdadero relieve al tramo central del álbum: una respiración de recogimiento seguida por una sacudida que recuerda que, bajo la niebla, todavía hay músculo.



La trascendencia de Serafina

Llegamos entonces al single, Serafina, la canción favorita de ambos artistas y, probablemente, el corazón palpitante de este trabajo. Es una pieza que personifica el estilo indietronica del álbum, evolucionando desde una simplicidad frágil de dos acordes hacia algo silenciosamente trascendente. La letra, cargada de imágenes cósmicas y humanas, nos dice: «Serafina, las estrellas son solo puntos de luz en tu memoria». La canción funciona como un bálsamo, un momento de serenidad en medio del caos que rodea nuestra existencia terrenal.

Recodemos que en las creencias cristianas, los serafines son ángeles que se caracterizan por el ardor y la pureza con que aman las cosas divinas. Se les conoce como las llamas ardientes. Cantan sin cesar la música de las esferas, regulan el movimiento de los cielos y son la vibración primordial del amor. En hebreo Serafina significa serpiente y es el femenino de Serafín. Serafina representa la serpiente Saraf que creó Moisés para proteger a su pueblo de las enfermedades.

El final del camino: hacia los dominios sin forma

El tramo final del disco comienza con My Today, que abre con un dron sombrío y misterioso. Aquí, Kilbey utiliza armonías vocales complejas que evocan la eteriedad de artistas como Elizabeth Fraser o Jeff Buckley, antes de que la canción se lance como un cohete hacia una magnífica pared de destellos sónicos. El viaje se aproxima a su conclusión con Formless Realms, una exploración que muestra lo que hay más allá de nuestra percepción sensorial, sirviendo de puente perfecto para el cierre definitivo con la canción que da nombre al álbum, Things We Did On Earth. En esta última pista, el círculo se cierra. Es un epílogo reflexivo que nos deja con una sensación de paz melancólica, como si acabáramos de terminar una larga conversación con un viejo amigo que nos ha contado la historia del mundo. La pedal steel añade un matiz crepuscular.

Un faro en la oscuridad alternativa

En un mundo que se desmorona, estos dos artistas han decidido construir un refugio hecho de sonido y poesía. Han demostrado que la veteranía no tiene por qué significar estancamiento, y que la verdadera vanguardia se encuentra a menudo en la honestidad absoluta y en la renuncia a los egos. No cabe duda de que Things We Did On Earth es uno de los mejores trabajos de Kilbey & Kennedy hasta la fecha sin olvidarse de otros.

Steve y Martin viven atrapados en una burbuja que ellos mismos han ido tejiendo, más por hábito que por urgencia. Martin se mueve dentro de su universo sonoro como quien se refugia en un rincón familiar, repitiendo el gesto más que el riesgo. Steve cae en un estado casi hipnótico, escribiendo como si cada canción fuera la última, cuando en realidad parece la enésima repetición del mismo sueño.

Cerrando el recorrido

Things We Did On Earth se presenta como la suma de un camino recorrido, un supuesto clímax donde confluyen mortalidad, ensoñación y realidades fantasma. Podría ser un final, sí… pero también suena como un eco: el mismo que escuchamos hace quince años, con los mismos tonos, las mismas evasiones y la misma promesa de que esto es lo último que nunca termina de llegar.

El álbum logra crear un estado emocional persistente. No se termina cuando acaba la última canción; se queda contigo, flotando en tu habitación, recordándote que, a pesar de todo el ruido y la furia de nuestro mundo, todavía existen lugares donde la belleza es la única moneda de cambio. Es un testamento sonoro de lo que significa ser humano en este pequeño punto azul pálido, y una invitación a celebrar cada una de «las cosas que hicimos en la Tierra» antes de pasar al siguiente reino. Un triunfo de la intuición sobre la ingeniería, de la emoción sobre la técnica, y un recordatorio de que la nave espacial de Kilbey & Kennedy siempre tendrá un lugar para aquellos que aún se atreven a soñar despiertos.

Escucha aqui «Things We Did On Earth» de Kilbey & Kennedy











