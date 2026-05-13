The Strokes han publicado este miércoles 13 de mayo «Falling Out Of Love», el segundo adelanto de Reality Awaits, su séptimo álbum de estudio, previsto para el 26 de junio a través de Cult Records / RCA Records. La canción llega semanas después del single de apertura «Going Shopping» y sitúa al quinteto neoyorquino en un territorio más contenido y nocturno antes de la llegada del disco, que cierra seis años sin material nuevo desde The New Abnormal (2020). El grupo estrenará la canción en directo mañana jueves en The Late Show with Stephen Colbert, uno de los últimos programas antes de la conclusión del espacio.

Un vocoder que va a más: qué es «Falling Out Of Love»

Frente al pulso bailable y la guitarra propulsiva de «Going Shopping», «Falling Out Of Love» baja la temperatura. La canción se mueve en un tempo pausado durante más de seis minutos, con el bajo de Nikolai Fraiture como columna vertebral y una guitarra que gira en redondo sin prisa. Julian Casablancas canta con una capa de vocoder que se intensifica a medida que avanza el tema, hasta acercarse al efecto que el músico ya exploró en la colaboración con Daft Punk en «Instant Crush» (2013) y en «At the Door», incluida en The New Abnormal. El tratamiento digital no es decorativo: aquí funciona como distancia emocional, la misma que describe la letra.

La canción aborda el fin de una relación desde la calma, no desde el desgarro. «Hiding out for a while / Falling out of love for the first time / Some things are flawed by design / But I’m fine for the first time», canta Casablancas en el estribillo. La perspectiva es la de alguien que encuentra cierto alivio en la distancia, y la música lo refleja: la tensión nunca estalla, sino que se disuelve.

Tracklist de Reality Awaits, el esperador retorno de The Strokes

Reality Awaits, grabado en Costa Rica bajo la producción de Rick Rubin y completado en distintas localizaciones del mundo, contiene nueve canciones. «Falling Out Of Love» ocupa el cuarto puesto:

Psycho Shit Dine N’Dash Lonely in the Future Falling Out Of Love Going to Babble On Going Shopping Liar’s Remorse The Fruits of Conquest Pros and Cons

Gira mundial: fechas en Europa y Barcelona

The Strokes presentarán Reality Awaits en una extensa gira que arranca en junio en Norteamérica y llega a Europa en octubre. Como ya avanzamos en CrazyMinds, Barcelona es la única parada en España, el 20 de octubre en el Palau Sant Jordi. Además, en sus fechas europeas estarán acompañados por Fat White Family y Alex Cameron.

Fechas europeas confirmadas:

6 de octubre — Londres, UK — The O2 (dos noches)

— The O2 (dos noches) 11 de octubre — Ámsterdam, NL — Ziggo Dome

— Ziggo Dome 13 de octubre — Düsseldorf, DE — PSD Bank Dome

— PSD Bank Dome 15 de octubre — Berlín, DE — Uber Arena

— Uber Arena 17 de octubre — Bolonia, IT — Unipol Arena

— Unipol Arena 20 de octubre — Barcelona, ES — Palau Sant Jordi [Entradas]

— Palau Sant Jordi [Entradas] 22 de octubre — París, FR — Accor Arena

— Accor Arena 25 de octubre — Newcastle, UK — Utilita Arena

— Utilita Arena 26 de octubre — Manchester, UK — Co-op Live

— Co-op Live 28 de octubre — Dublín, IE — 3Arena

The Strokes: dos décadas redefiniendo Nueva York y aún escribiendo su propio futuro

The Strokes debutaron en 2001 con Is This It, uno de los discos que reorientó el rock de guitarra de principios de siglo. Room on Fire (2003) y First Impressions of Earth (2006) consolidaron su posición, aunque con el tiempo la banda pasó por periodos de actividad intermitente y proyectos paralelos. Angles (2011) y Comedown Machine (2013) llegaron con el grupo más fragmentado; The New Abnormal (2020) supuso una recuperación de foco con producción de Rick Rubin y una recepción crítica favorable. Ese disco ganó el Grammy al Mejor Álbum de Rock en 2021.

El regreso a Rubin para Reality Awaits no es casual. Las sesiones en Costa Rica, descritas por el productor y por el guitarrista Albert Hammond Jr. como una de las experiencias de grabación más satisfactorias de la banda, apuntan a un proceso más orgánico que el de discos anteriores. «Falling Out Of Love» sugiere que Reality Awaits no buscará el hit directo sino el desarrollo de una atmósfera. Si «Going Shopping» abría con energía oblicua, este segundo single amplía el margen emocional del álbum antes de que llegue el 26 de junio.

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