Con 20 años, Sienna Spiro acaba de anunciar Visitor, su debut, para el 3 de julio vía Capitol Records, con producción ejecutiva por Omer Fedi y grabado entre Electric Lady Studios en Nueva York, Abbey Road en Londres y Valentine Recording Studios en Los Ángeles. Los tres adelantos del disco han entrado simultáneamente en el Billboard Hot 100. Eso, con veinte años y en tu primer álbum, no ocurre por accidente.

De TikTok a Abbey Road, con escala en el Tonight Show

Nació en Londres en 2005 y empezó a escribir canciones a los diez años con Aretha Franklin, Nina Simone y Frank Sinatra como escuela. A los 16 dejó el colegio para dedicarse a la música. TikTok desde 2021, primer single ‘Need Me’ con Capitol Records en 2024, primera entrada en el UK Singles Chart con ‘MAYBE.’ ese mismo año.

En febrero de 2025 llegó el EP Sink Now, Swim Later. Pero fue ‘Die on This Hill’ — octubre 2025, vídeo dirigido por Cole Bennett de Lyrical Lemonade, estreno en The Tonight Show el 7 de enero de 2026 — la canción que lo cambió todo. Top 10 en el Reino Unido, número 19 en el Billboard Hot 100, nominación al BRIT Awards Critics’ Choice 2026. El galardón que en su momento anticipó las carreras de Adele, Dua Lipa y Sam Smith. Bennett, que lleva una década dirigiendo para Juice WRLD y Eminem, lo dijo sin rodeos: «Me di cuenta de que es un talento de una generación.»

‘Visitor’: el disco que grabó en tres continentes

Visitor es un disco sobre el miedo a la falta de permanencia. Spiro lo explica: «Siempre he tenido una fuerte conciencia de lo temporal que es todo. En cierta manera he pasado la mayor parte de mi vida sintiéndome como una visitante — como alguien que simplemente está de paso. Hacer este álbum me enseñó a saborear las cosas en el momento.»

El concepto tiene peso porque la producción está a su altura: Omer Fedi como productor ejecutivo, Blake Slatkin y Yakob como colaboradores, el compositor orquestal Larry Gold — Al Green, Silk Sonic — y el ganador del Oscar Peter Rotter como arreglista. Symphonic pop con alma de soul. No es un debut de artista emergente al uso. Es el tipo de disco que se escucha dentro de veinte años y suena exactamente igual de bien.

Londres, 2005: la chica que dejó el colegio para cantar

Sienna Spiro creció en Londres con el soul clásico y el jazz como ADN musical. TikTok desde 2021, ‘Need Me’ en 2024, EP Sink Now, Swim Later en febrero de 2025. Una voz de mezzo-soprano que la crítica compara con Amy Winehouse y Adele con el rigor suficiente como para que la comparación no suene vacía. La nominación al BRIT Critics’ Choice 2026 confirmó que la industria ya la ve como apuesta a largo plazo.

Con Visitor — debut, 3 de julio de 2026, Capitol Records — Spiro da el paso que separa a los artistas que tienen una canción de los que tienen una carrera. A los 20 años, grabando en Abbey Road con el productor de SZA y arreglistas ganadores del Oscar, la pregunta ya no es si tiene talento suficiente. La pregunta es hasta dónde quiere llegar. Y todo indica que ella ya lo sabe.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.