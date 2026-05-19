Muse publican hoy «Hexagons», el cuarto y previsiblemente último adelanto de The Wow! Signal, su décimo álbum de estudio, que llegará el 26 de junio de 2026 vía Warner Records. Ya no queda casi nada, y los de Devon han decidido cerrar el ciclo de singles con la pieza más desconcertante y ambiciosa de todas: un ejercicio de prog-rock espacial con letra política, una búsqueda del tesoro en seis ciudades del mundo como campaña de lanzamiento, y una transición directa al siguiente corte del disco que promete que lo que viene después va a ser todavía mayor.

La canción llega precedida de una campaña tan elaborada como la propia música. Entre el 15 y el 17 de mayo, Muse organizaron una cacería de pistas a través de su cuenta alternativa de Instagram «Museglobalist»: mapas de Sídney, Ciudad de México, Nueva York, París, Londres y Los Ángeles, cada uno marcado con un hexágono rojo y coordenadas exactas. En cada ubicación, vallas publicitarias ocultas contenían fragmentos de letra y códigos QR que llevaban a subsecciones de muse.mu, donde los fans podían descargar las seis partes del tema. A estas alturas, quienes han llegado hasta aquí ya saben que Muse no lanzan singles: lanzan misiones.

Musicalmente, «Hexagons» es la más política y la más prog de las cuatro canciones adelantadas. Las letras —«I’m a marionette with severed strings / Gorge on my soul while I’m weak and dying / Our resistance is mass-produced / She will ghostwrite my obsessions»— recuperan la vena crítica de Bellamy sin caer en el panfleto, algo que los fans llevan pidiendo desde Drones (2015). El sonido mezcla lo mejor de Simulation Theory con elementos de space rock más orgánicos, y termina con una transición abrupta hacia «The Sickness In You & I», el siguiente corte del álbum, que hace presagiar que el disco funciona como una sola pieza narrativa. Producida de nuevo junto a Dan Lancaster y Aleks von Korff, el equipo que ha firmado toda la campaña de singles.

Cuatro singles, cuatro Muse: el álbum que no se deja encasillar

Si algo demuestra este ciclo de adelantos es que The Wow! Signal no tiene intención de ser un disco cómodo. «Unravelling» (junio 2025) llegó como un muro de djent (un estilo musical derivado del heavy metal que se desarrolló como una variación del tradicional metal progresivo) y synths que Rolling Stone calificó de «transcendente» para un single que inicialmente parecía un lanzamiento en solitario y que al final encontró su lugar en la secuencia del álbum. «Be With You» (marzo 2026), el single principal oficial, tiró hacia la electrónica de estadio con ecos de Simulation Theory y fue lanzado literalmente desde el espacio, con el videoclip reproduciéndose en una tableta a 33 kilómetros de altitud. «Cryogen» (abril 2026) rescató el ADN de Origin of Symmetry con riffs desbocados que NME describió como «una explosión del Muse clásico que recuerda a sus días de los 2000», estrenado en el Brixton Academy ante fans que habían acampado toda la noche. Y ahora «Hexagons» cierra el mapa con prog y política.

Cuatro canciones, cuatro registros distintos. Lo que tienen en común es la producción de Dan Lancaster —teclista y guitarrista adicional en directo desde hace años— y Aleks von Korff, y la sensación de que hay un hilo narrativo que las atraviesa. El álbum también guarda una incógnita: «Hush», que será una colaboración con Ellie Goulding. Grabado en Abbey Road, The Red Room de Santa Mónica y la First Congregational Church de Los Ángeles, The Wow! Signal llega con las credenciales de un proyecto pensado a lo grande.

¿Puede este disco cambiar la conversación sobre Muse?

Para responder a esa pregunta hay que ser honestos sobre dónde estaba el grupo antes de este ciclo. Will of the People (2022) fue un disco que dividió: correcto, potente en directo, pero sin la capacidad de sorprender que había definido sus mejores momentos. La sensación, en algunos sectores de su audiencia, era que Muse habían encontrado una fórmula y preferían explotarla a arriesgarla. Los cuatro singles de The Wow! Signal llevan semanas desmontando esa lectura.

El punto de referencia natural es Black Holes and Revelations (2006), el disco que los llevó de ser una banda de culto británica a llenar estadios en todo el mundo, y que todavía hoy muchos consideran su obra definitiva. Lo que tienen en común ambos proyectos es la ambición conceptual, la voluntad de hacer un álbum que funcione como un universo propio, y la mezcla de accesibilidad y complejidad que distingue a Muse de casi cualquier otro grupo de su generación. La pregunta justa no es si The Wow! Signal puede superar a Black Holes (ya se sabe que las comparaciones son odiosas), sino si puede recuperar esa sensación de que estás escuchando una banda que todavía tiene algo que demostrar.

Los singles sugieren que sí. Cuatro canciones que no se parecen entre sí, que no buscan el consenso fácil, que construyen un disco que solo tiene sentido escuchar de principio a fin. En una época en que hasta los grupos más grandes calibran cada decisión pensando en el algoritmo, eso tiene un valor que va más allá del debate discográfico. Si The Wow! Signal cumple lo que estos adelantos prometen, podríamos estar ante el mejor disco de Muse desde su gran era de mediados de los 2000. Y eso, reconozcámoslo, es algo que hace mucho que no podíamos decir.

Señales desde el espacio profundo: el tracklist de The Wow! Signal

The Dark Forest Nightshift Superstar Shimmering Scars Cryogen Be With You Hexagons The Sickness In You & I Unravelling Hush (feat. Ellie Goulding) Space Debris

Gira: Norteamérica confirmada, Europa en el horizonte

Muse tienen confirmada una extensa gira norteamericana para el verano de 2026, que arranca el 2 de julio en Milwaukee (Summerfest) y culmina el 31 de agosto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Además, tendrá paradas en Chicago, Boston, Washington D.C., Atlanta, Toronto, Nueva York, Dallas, Denver, Seattle y San Francisco, entre otras ciudades. Los teloneros varían según el tramo: Bloc Party y The Temper Trap acompañan en julio; Portugal. The Man y The Temper Trap se suman en agosto.

En cuanto a Europa, Matt Bellamy mencionó en el show de Brixton de abril que la banda estaría «de vuelta en noviembre», lo que apunta a una gira europea de otoño aún por anunciar oficialmente.

España no tiene fechas confirmadas por ahora: el precedente más reciente es su paso por el Mad Cool de Madrid en julio de 2025, donde sustituyeron a Kings of Leon. Habrá que estar atentos al anuncio de la parte europea, ya que estamos deseando ver su grandilocuente directo una vez más.

Muse: tres décadas buscando la señal perfecta

Muse se formaron en Teignmouth, Devon, a mediados de los noventa, cuando Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard todavía tocaban bajo el nombre Rocket Baby Dolls. Su debut, Showbiz (1999), los situó en el radar de la prensa británica, pero fue Origin of Symmetry (2001) el disco que definió su carácter: guitarras distorsionadas, falsete operístico, riffs que no pedían permiso. Absolution (2003) consolidó su dominio en las listas del Reino Unido, y Black Holes and Revelations (2006) los convirtió en una banda de estadios a escala global, con «Starlight» y «Knights of Cydonia» como himnos de una generación.

Los siguientes discos navegaron entre la ambición orquestal de The Resistance (2009), el experimentalismo electrónico de The 2nd Law (2012) y la crítica política de Drones (2015), que les valió su único Grammy al Mejor Álbum de Rock. Simulation Theory (2018) y Will of the People (2022) exploraron territorios más pop y sintéticos con resultados desiguales. Ahora, con The Wow! Signal, el trío vuelve a los temas que siempre les han dado mejores resultados —el cosmos, la resistencia, la búsqueda de algo más grande que nosotros mismos— y lo hace con una confianza que no se les veía desde hace mucho tiempo.

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