La despedida de Rod Stewart de los escenarios se parece mucho a Rod Stewart: ruidosa, cargada de matices y con alguna sorpresa por el camino. El pasado 18 de mayo de 2026, en una entrevista en TalkSport, el cantante de 81 años dejó caer la frase que sus fans llevan años esperando y temiendo a partes iguales: «Then I’m touring the UK next year, doing The O2, and that’ll probably be it, I think». Traducción libre y honesta: probablemente, después de su gira por el Reino Unido en 2027, esto sea todo. Lo que no dijo fue cuándo anunciará las fechas de esa gira, que a día de hoy siguen sin existir oficialmente.

La noticia llega mientras Stewart tiene más de veinte fechas pendientes en Estados Unidos este año, una residencia en Las Vegas y una salud que, según él mismo, le permitiría correr cien metros en dieciocho segundos. No es exactamente el retrato de alguien a punto de colgar el micrófono.

El hombre que siempre está a punto de irse

Reconozcámoslo: esta no es la primera vez que Rod Stewart se despide. En 2024 anunció que su gira por diferentes grandes recintos de 2025 sería el fin de las grandes producciones mundiales, aunque dejó claro que no tenía «ningún deseo de retirarse». Antes de eso, cada nueva gira traía consigo el subtexto implícito de que podía ser la última. La One Last Time tour arrancó en 2024 y sigue activa con docenas de fechas. El nombre no era casualidad.

Lo más interesante no es la declaración en sí, sino el contexto en que la hace. En el verano de 2025, Stewart canceló varios conciertos en EE.UU. por una gripe antes de actuar en el Legends’ slot de Glastonbury, donde compartió escenario con Ronnie Wood, Mick Hucknall y Lulu ante decenas de miles de personas. La actuación fue, según NME, una demostración de que el espectáculo de Stewart, así como su voz, seguían en plena forma. Un tipo que canta así a los 80 no suena a despedida; suena a alguien que todavía tiene algo que decir desde un escenario.

Y él mismo lo sabe. En TalkSport también dijo algo que merece quedarse: «No hay nada igual, no hay bebida, alcohol o droga que te den esa sensación en el cuerpo. Ver todas esas caras sonrientes, ver a todos felices entre el público, es un regalo de Dios». No suena a alguien contando los días que le quedan, sino a alguien que sigue enganchado a lo que hace, aunque su cuerpo le vaya poniendo condiciones.

La generación que no sabe decir adiós, y hace bien

Para entender a Stewart hay que mirarlo en compañía de los suyos. La suya es quizá la última generación de artistas que aprendió a actuar antes de que existieran los monitores en el escenario, que construyó su sonido en estudios analógicos y que lleva más de seis décadas comprobando en directo que la música puede cambiar algo en la gente. Y, casi sin excepción, siguen ahí.

Los Rolling Stones publicarán Foreign Tongues el 10 de julio de 2026, su segundo álbum de material original en tres años, con Paul McCartney, Robert Smith, Steve Winwood y Chad Smith como colaboradores, y con Andrew Watt de nuevo en la producción. Ya sabíamos que el disco estaba en marcha; ahora es oficial. La mala noticia es que no habrá gira: Keith Richards, a sus 82 años, ha confirmado que no puede comprometerse con el rigor de salir de tour. Mick Jagger sigue sin dar señales de querer parar, pero las decisiones ya no las toma uno solo.

McCartney, 83 años, acaba de publicar The Boys of Dungeon Lane, producido también por Watt e incluyendo el que es su primer dúo oficial con Ringo Starr. Hay rumores de gira europea para finales de 2026, aunque sin confirmación. Ringo, por su parte, arranca el 28 de mayo una nueva serie de fechas con su All Starr Band por California, Arizona y otros estados. A los 85 años. Sin rastro de querer bajar el ritmo.

El caso más revelador, sin embargo, puede ser el de Van Morrison. El León de Belfast tiene 80 años, acaba de publicar Somebody Tried to Sell Me a Bridge, un álbum de blues grabado con Taj Mahal, Buddy Guy y Elvin Bishop, y este verano actuará tres veces en España: los días 30 de junio y 1 de julio en el Botánico de Madrid (ambas fechas agotadas) y el 3 de julio en el Auditori Fòrum de Barcelona, dentro del Festival de Jazz de Barcelona. Morrison nunca ha dado discursos de despedida. Simplemente sigue publicando discos y subiendo a los escenarios, como si retirarse fuera una idea que no ha tenido tiempo de contemplar. Por cierto, Noches del Botánico celebra este año su décima edición con una programación que tiene en estos nombres parte de su argumento más sólido.

Lo que tienen en común todos ellos —Stewart, Morrison, McCartney, Ringo— no es la negación de la edad sino una relación completamente distinta con ella. No se retiran porque el escenario no es un trabajo del que uno se jubila. Es el lugar donde llevan siendo ellos mismos desde antes de que supiéramos quiénes eran.

Maggie May, Sailing y sesenta años de voz propia

Rod Stewart nació en Londres en 1945, hijo de un escocés y una inglesa, y empezó su carrera musical en los primeros años sesenta recorriendo Europa con el cantante folk Wizz Jones. Llegó a la Jeff Beck Group en 1967, grabó el influyente Truth (1968) con ellos y se unió a los Faces en 1969, banda que durante la primera mitad de los setenta rivalizó con los Rolling Stones como mejor grupo de rock en directo del planeta. Al mismo tiempo construía una carrera en solitario que en 1971 daría su primer gran salto con Every Picture Tells a Story, número uno simultáneo en Reino Unido y Estados Unidos, impulsado por «Maggie May», uno de los singles más reconocibles de la historia del rock.

Los años siguientes certificaron su estatura: Never a Dull Moment (1972), Atlantic Crossing (1975) —con «Sailing» como himno generacional—, Blondes Have More Fun (1978) y el bombazo disco de «Da Ya Think I’m Sexy?» confirmaron que era capaz de reinventarse sin perder a su público. Ya en el siglo XXI, su serie de álbumes Great American Songbook —cinco volúmenes entre 2002 y 2005— lo convirtieron en el artista solista con más número uno consecutivos en la historia del Billboard 200. Volvió al rock con Time (2013) y nunca dejó de girar. Hoy, con 81 años y más de cien millones de discos vendidos, su próxima despedida oficial está prevista para 2027 en The O2. Aunque ya sabemos cómo funcionan sus despedidas.

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