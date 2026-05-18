Primus han publicado por sorpresa A Handful Of Nuggs, un EP de cuatro canciones disponible ya en plataformas digitales, con edición en vinilo de 12″ programada para el 22 de julio a través de Prawn Song Records / ATO Records. El lanzamiento llega días antes de que arranque la Claypool Gold Tour y trae lo que muchos llevaban esperando desde 2017: material de estudio nuevo, con «The Ol’ Grizz» como primer adelanto del décimo álbum del grupo, previsto para 2027.

El título del EP no es casual. En una reciente entrevista con Bass Magazine, Les Claypool reveló su nueva afición por la prospección de oro: «Me he comprado una mina de oro en las montañas. Es una antigua mina hidráulica y he estado explorándola. Con mis amigos y mi hijo cavamos hoyos y buscamos pepitas. Ya he encontrado un puñado». Ahí está el título, sin más misterio. Con Primus, la vida real y la excentricidad siempre han circulado por el mismo carril.

«The Ol’ Grizz»: bienvenido de nuevo al pantano

«The Ol’ Grizz» es exactamente lo que sus fans necesitaban escuchar. La canción —narrada desde la perspectiva de un buscador de oro que se topa con un oso en plena montaña— despliega el funk mutante y retorcido que hizo grande al trío de Sonoma: las líneas de bajo de Claypool tan desbordadas como siempre, la guitarra de Larry LaLonde trazando texturas psicodélicas, y el nuevo batería John «Hoffer» Hoffman demostrando que esos más de 6.100 aspirantes al puesto en el llamado «Interstellar Drum Derby» no se equivocaban al postularse. Consequence of Sound la describe acertadamente como un regreso al mutant dark funk-country-metal de discos como Sailing the Seas of Cheese o Pork Soda, con un puente instrumental progresivo que recuerda al Primus más atmosférico de los últimos años. El primer Primus de estudio de verdad en casi una década sabe a lo que tenía que saber.

Un EP que es también un inventario de cómplices

El resto del EP funciona como un resumen del universo de colaboraciones que Primus han ido tejiendo en los últimos años. A Handful Of Nuggs incluye su versión de «Holy Diver» de Dio con Puddles Pity Party —el alter ego del cantante Michael Geier, con quien ya habían ensayado la pieza en directo—, que aquí queda registrada en estudio por primera vez. También está «Little Lord Fentanyl», la colaboración con Maynard James Keenan de Tool, A Perfect Circle y Puscifer, y la grabación en directo de «Duchess (And The Proverbial Mind Spread)» desde el Mann Music Center de Filadelfia. Estas dos últimas ya habían circulado en formato 7″ durante la gira Sessanta de 2025, así que para quien las siga de cerca no son novedad, pero su inclusión aquí las fija definitivamente en el canon.

«The Ol’ Grizz» «Holy Diver» (feat. Puddles Pity Party) «Little Lord Fentanyl» (feat. Puscifer) «Duchess (And The Proverbial Mind Spread)» (Live from the Mann Music Center, Philadelphia, PA)

Tres mundos de Claypool en una sola noche

El EP coincide con el arranque de la Claypool Gold Tour, que comienza el 20 de mayo en Reno, Nevada y se extiende hasta el 4 de julio en Napa, California. El cartel reúne en la misma velada a tres proyectos del bajista: Primus, The Claypool Lennon Delirium —que acaba de publicar The Great Parrot-Ox And The Golden Egg Of Empathy— y Les Claypool’s Fearless Flying Frog Brigade. No hay fechas españolas en esta gira, pero Primus sí tienen confirmada una pasada por Europa en verano con paradas en Milán, Varsovia, Frankfurt, Colonia y varios festivales, aunque ninguna en territorio ibérico de momento.

Les Claypool, el hombre que nunca llegó a ser el bajista de Metallica

Hay pocas bandas que hayan construido un universo tan reconocible y tan radicalmente propio como Primus. Formados en San Francisco a finales de los ochenta, Claypool, LaLonde y el batería original Tim «Herb» Alexander establecieron un sonido imposible de clasificar —funk pesado, humor absurdo, técnica instrumental al límite— que encontró su edad dorada en álbumes como Frizzle Fry (1990), Sailing the Seas of Cheese (1991) y Pork Soda (1993). La banda sobrevivió varias separaciones y reuniones, publicó The Desaturating Seven en 2017 —su trabajo más oscuro y conceptual— y encajó en 2024 la marcha repentina de Alexander, cuya salida Claypool ha descrito como un golpe inesperado: «Fue como si te quitaran la alfombra de debajo de los pies».

La convocatoria abierta para encontrar sustituto —con más de 6.100 candidatos de todo el mundo— terminó con la elección de John Hoffman, batería de Shreveport, Louisiana, con una comunidad notable en YouTube. Hoffman debutó en la gira Sessanta de 2025 y ahora estrena su primera grabación de estudio junto al grupo en «The Ol’ Grizz». El décimo álbum de Primus, previsto para 2027, será el primer registro completo de esta nueva formación. Con lo que ya se escucha aquí, hay razones para la impaciencia.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.