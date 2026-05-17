Drake lanza tres discos a la vez y rompe todos los récords de streaming de 2026: la historia de Iceman, Habibti y Maid of Honour

Algunos artistas lanzan discos y otros montan todo un acontecimiento. Drake lleva años haciendo las dos cosas, pero lo de este viernes 15 de mayo superó cualquier expectativa razonable. Durante meses, la música y la industria entera habían fijado la mirada en Iceman, su noveno álbum en solitario y el primero desde For All the Dogs (2023). Lo que nadie sabía —nadie fuera de su círculo más íntimo— es que Iceman no era un disco. Era el primero de tres.

A un minuto de la medianoche del 15 de mayo, al final del livestream Iceman Episode 4 filmado en la CN Tower de Toronto, Drake sacó tres discos duros, los puso sobre la mesa y apareció un texto en pantalla: «I made this so that I could make this.» A continuación se revelaron los títulos: Iceman, Habibti y Maid of Honour. Las tres a medianoche. Las tres al mismo tiempo. 43 canciones en total. El mayor lanzamiento en solitario de su carrera.

La escultura de hielo, el streamer y los bomberos: cómo empezó todo

Para entender la magnitud de lo de anoche hay que retroceder a abril. Drake instaló en el centro de Toronto una escultura de hielo de 25 pies de altura sin ninguna explicación, comunicado de prensa o stories en Instagram. Solo hielo en medio de la calle. La ciudad entera especuló sobre qué contenía el bloque hasta que el streamer Kishka —armado con picos y paciencia— extrajo del interior una bolsa con la fecha de lanzamiento y el título del álbum. Drake le recompensó con dinero en efectivo en mano. Los bomberos de Toronto, menos entusiastas, tuvieron que intervenir cuando otros fans intentaron acelerar el proceso con líquidos inflamables. La escultura fue fundida de forma controlada, la fecha quedó confirmada y el algoritmo hizo el resto.

Campaña de marketing del año, por aclamación popular. Y eso fue solo el aperitivo.

Tres discos, tres mundos: qué hay dentro de cada uno

Iceman es el disco central, el que lleva años gestándose y el que carga con todo el peso narrativo del regreso. 18 canciones con producción de su eterno colaborador Noah «40» Shebib y colaboraciones de Future, 21 Savage y la rapera emergente Molly Santana. Es también el disco más explícitamente combativo: Drake aprovecha varios cortes para responder, por fin con música, a Kendrick Lamar, Jay-Z, Pusha T y, en un giro inesperado, también a LeBron James. El single What Did I Miss? —publicado en julio de 2025— encaja ahora en un contexto mucho más amplio. Make Them Cry, el tema de apertura, se convirtió este sábado en la canción más reproducida en un solo día en Spotify en todo 2026.

Habibti es la sorpresa más grata de la trilogía para quienes esperaban solo rap de revancha. 11 canciones donde Drake mira hacia el Mediterráneo y Oriente Medio en términos de influencias sonoras, con colaboraciones de Sexyy Red, PARTYNEXTDOOR y Loe Shimmy. El título en árabe —que significa algo parecido a «mi amor» o «querida»— ya anticipa un registro más personal y sensual. Es el disco que más va a necesitar tiempo para ser digerido, pero también el que tiene más probabilidades de deparar las canciones más longevas de la trilogía.

Maid of Honour cierra el tríptico con 14 canciones y una orientación más atlanticista: Central Cee, Popcaan, Sexyy Red, Stunna Sandy e Iconic Savvy aparecen en un disco que suena al Drake más pendiente de lo que ocurre fuera de Norteamérica. La apuesta por Central Cee no es casual: Drake lleva tiempo mirando el mercado británico con más atención que nunca, y el rapero de Shepherd’s Bush es la llave que abre esa puerta.

Los números que nadie esperaba en 24 horas

Más allá del impacto artístico, los datos de streaming de las primeras horas son difíciles de ignorar. Spotify ya ha confirmado que Drake se convirtió en el artista más escuchado en un solo día en todo 2026 en la plataforma. Iceman obtuvo el récord de álbum más reproducido en un solo día en 2026. Make Them Cry se llevó el de canción más escuchada en un solo día en 2026. Y en Amazon Music, la trilogía acumuló el debut de primer día más grande de cualquier artista en el año en todo el mundo.

Para ponerlo en contexto: estos récords se han conseguido sin gira anunciada, sin campaña de medios convencional y con una estrategia que ha evitado casi por completo las entrevistas. Drake ha construido su regreso a través de livestreams, streamers de Twitch y Kick —plataformas en las que es inversor—, contenido de YouTube y una narrativa de goteo milimétrica. El resultado habla por sí solo.

Tres años de silencio solista y una guerra de por medio

Para entender el peso de este lanzamiento hay que recordar de dónde viene. En 2024, la batalla con Kendrick Lamar se convirtió en el enfrentamiento más seguido y debatido de la historia reciente del rap. El resultado, en términos de opinión pública, fue poco favorable para Drake. Kendrick no solo ganó el intercambio de disses: se llevó el Super Bowl 2025 y arrasó en los Grammy 2026, convirtiendo lo que empezó como un intercambio de pullas en algo parecido a un cambio de guardia simbólico en el rap estadounidense. A todo eso hay que sumar la demanda de Drake contra Universal Music Group, que todavía colea.

La trilogía llega, pues, cargada de significado más allá de la música. Es la primera vez que Drake responde con canciones —no con comunicados ni con abogados— a todo lo que ha ocurrido desde 2024. Y la respuesta, como mínimo, no es tímida.

¿Ha vuelto el Drake de verdad?

Esta es la pregunta que todo el mundo tiene en la cabeza. Y la respuesta honesta, con poco más de 24 horas de música encima, es que es demasiado pronto para saber, pero hay razones para pensar que sí.

En términos de cifras de streaming, Drake nunca ha dejado de ser una fuerza con gran poder de atracción. En términos de ambición, lanzar 43 canciones simultáneamente —bien producidas, bien diferenciadas entre sí en cuanto a registro— no es el movimiento de alguien en modo pánico ni en modo nostalgia. Es el movimiento de alguien que lleva años preparando algo y que ha esperado el momento exacto para soltarlo todo de golpe.

Lo que queda por ver es si la calidad sostenida en 43 canciones aguanta la escucha atenta. Los primeros días de streaming masivo siempre inflan cualquier lanzamiento. La verdadera prueba llegará en unas semanas, cuando quede claro qué canciones sobreviven a la resaca del hype y cuáles se quedan en el recuerdo solo como parte de este espectacular lanzamiento.

Por ahora, Drake tiene la atención de medio planeta. Y ha demostrado, una vez más, que nadie monta un acontecimiento como él.

Para acabar, escucha los tres discos a continuación:

Iceman

Habibti

Maid of Honor

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