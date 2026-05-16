The Strokes arrancan su gira mundial sin Nick Valensi: Steve Schiltz coge la guitarra

The Strokes arrancan su gira mundial Reality Awaits sin uno de sus miembros fundadores. Nick Valensi, guitarrista del grupo desde sus inicios en Nueva York a finales de los noventa, no estará sobre los escenarios durante el tour que la banda acaba de poner en marcha. La noticia llega en el peor momento posible: con un disco nuevo bajo el brazo y una fecha en Barcelona que muchos llevaban años esperando.

Una ausencia, por ahora, sin explicación

El 14 de mayo, la banda publicó en sus Instagram Stories un mensaje escueto pero que dejaba pocas dudas: «Nick tomará un descanso temporal de la gira programada, pero esperamos su regreso.» Sin más detalles. Sin fecha de vuelta. Sin motivo oficial. No es la primera vez que ocurre algo así en 2026. Valensi ya se ausentó en los shows de calentamiento que la banda ofreció en San Francisco antes de Coachella en abril, donde fue sustituido por el mismo músico que ahora vuelve a coger la guitarra: Steve Schiltz, fundador de Longwave y figura conocida del ecosistema indie neoyorquino de los 2000. Valensi sí regresó para las actuaciones en el festival californiano, lo que permite mantener cierta esperanza de que esta nueva ausencia tenga también un final cercano. Lo que no ayuda al optimismo es el contexto: Reality Awaits, el séptimo álbum de estudio de la banda, llega el 26 de junio —su primer disco desde The New Abnormal (2020)— y arrancar una gira de presentación sin uno de tus guitarristas fundadores no es exactamente el mensaje de solidez que uno esperaría.

Steve Schiltz coge el relevo

Schiltz no es un sustituto de emergencia. Es alguien de la órbita íntima del grupo, un músico que ya compartió escenario con ellos en los primeros años de la escena indie neoyorquina. De hecho, estuvo presente en la actuación del 14 de mayo en The Late Show with Stephen Colbert, donde la banda interpretó Falling Out of Love, uno de los cortes del nuevo disco. Un debut televisivo que muchos fans siguieron con lupa —y en el que la ausencia de Valensi no pasó desapercibida. Su trayectoria habla por sí sola: Schiltz lideró Longwave, banda recordada por discos como Endsongs (2000) y The Strangest Things (2003), y conoce perfectamente el lenguaje sonoro de The Strokes. No será lo mismo, pero tampoco es improvisar.

La gira arranca en junio y llega a Barcelona en octubre

El Reality Awaits Tour comienza el 2 de junio en Bonnaroo y recorre Estados Unidos durante el verano. La etapa europea arranca en octubre, con una primera parada en el O2 de Londres el 6 de octubre, seguida de fechas en Ámsterdam, Düsseldorf, Berlín y Bolonia. Y entonces llega Barcelona. El 20 de octubre, The Strokes actúan en el Palau Sant Jordi en la única fecha que ofrecerán en España. No es un concierto cualquiera: supone su regreso a un recinto cerrado de la ciudad 23 años después de su paso por el Pavelló Olímpic de la Vall d’Hebron en 2003, cuando presentaban Room on Fire. Desde entonces, los hemos visto en Primavera Sound —en 2015 y 2022—, pero nunca con un escenario propio, una producción pensada para ellos solos y un setlist sin los límites de un festival. La noticia de que Valensi no estará —al menos de momento— en la gira hace que la pregunta sea inevitable: ¿estará de vuelta para Barcelona? No hay respuesta oficial, pero el precedente de Coachella invita a no perder la esperanza. Lo que sí está confirmado es que las entradas para el Palau Sant Jordi están agotadas. Quien tenga la suya, que la cuide. Y quien no, que empiece a mirar en la reventa (legal, por supuesto) con cabeza.

¿Qué está pasando con Valensi?

La banda no ha dado ninguna explicación pública, y especular sin datos sería irresponsable. Lo que sí podemos decir es que esta es la segunda baja no explicada de Valensi en menos de seis meses, lo que inevitablemente genera ruido alrededor de un grupo al que el ruido interno nunca le ha sido ajeno. Las tensiones entre Julian Casablancas y el resto de la banda han sido materia de conversación durante años, aunque siempre han encontrado la manera de seguir hacia adelante. The Strokes llevan más de dos décadas siendo una banda de contrastes: difíciles de manejar, imposibles de ignorar. Y esta situación, por “misteriosa” que resulte, no hace sino confirmar que siguen siendo, a su manera, completamente coherentes con su propia historia. Mientras tanto, seguiremos atentos a cualquier novedad sobre el regreso de Nick Valensi a los escenarios.

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