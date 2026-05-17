Sobre Marmozets

Marmozets son una banda de rock alternativo originaria de Bingley, West Yorkshire (Inglaterra), formada en 2007. El grupo está integrado por dos parejas de hermanos: Becca Bottomley (voz), Jack Bottomley (guitarra), Sam Macintyre (guitarra/bajo/coros) y Josh Macintyre (batería), quienes empezaron a tocar juntos desde el colegio con una edad media de apenas 15 años. Tras publicar varios EPs de forma independiente, firmaron con Roadrunner Records en 2013 y lanzaron su aclamado debut The Weird and Wonderful Marmozets (2014), que conquistó el Album of the Year de los premios Kerrang! y una reseña de 4/5 en The Guardian. Su segundo álbum, Knowing What You Know Now (2018), los llevó a los grandes festivales internacionales —desde Download hasta Summer Sonic— antes de que la banda entrara en un largo período de silencio. En noviembre de 2025 regresaron con el single «A Kiss From a Mother» tras firmar con Nettwerk Music Group, y en mayo de 2026 publicarán su tercer álbum, CO.WAR.DICE, consolidándose como una de las propuestas de rock alternativo británico más esperadas del año.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Marmozets

The Weird and Wonderful Marmozets (2014)

Knowing What You Know Now (2018)

CO.WAR.DICE (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is Marmozets reúne los temas que mejor definen la trayectoria feroz y sin concesiones de Marmozets. Canciones como «Move, Shake, Hide», «Captivate You», «Play», «Habits» o «A Kiss From a Mother» muestran su capacidad para combinar energía desbordante con melodías de gancho irresistible. Una selección imprescindible para entender por qué son uno de los grupos de rock alternativo más apasionantes surgidos en el Reino Unido en los últimos años.

Videoclip Destacado

El videoclip más representativo de Marmozets es el de «Play», publicado en 2017 y dirigido por Millicent Hailes. El clip captura con precisión la intensidad volcánica de la banda: imágenes crudas, actuación descarnada y la energía indomable de Becca Bottomley al frente del escenario. Producido junto al álbum Knowing What You Know Now bajo la batuta de Gil Norton (Foo Fighters, Pixies), el vídeo marcó el regreso triunfal de la banda y alcanzó el número uno del Kerrang! Rock Chart. ¡No te lo pierdas!

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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