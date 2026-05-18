Blondshell acaba de publicar «Heart Has To Work So Hard», su nuevo single a través de Partisan Records y primer adelanto de un tercer álbum aún sin título ni fecha confirmados. La canción llega pocas semanas después de su debut en Coachella y viene acompañada de la gira de salas más ambiciosa de su carrera, con paradas en Norteamérica, Europa y Reino Unido este otoño e invierno.

Sabrina Teitelbaum —nombre real detrás del proyecto— construye «Heart Has To Work So Hard» sobre una dinámica que ya domina: versos contenidos que estallan en coros de guitarras saturadas y baterías desbocadas. La tensión soft-loud no es un recurso nuevo en su catálogo, pero aquí sirve perfectamente al tema de la letra: «Esta canción trata sobre amistad y traición, quedarse atrapada en una dinámica y dejar que las cosas se enquisten», explicó en un comunicado. No es un desamor al uso —es algo más incómodo y difícil de nombrar.

El corazón trabaja más cuando te duele alguien que quieres

Lo que hace interesante a «Heart Has To Work So Hard» como apertura de nueva etapa es precisamente eso: el daño aquí lo inflige una amistad, no una relación romántica. Teitelbaum lleva dos discos explorando los bordes más incómodos de las relaciones —la dependencia, la inseguridad, el agotamiento de existir cerca de ciertas personas— y este single nuevo lleva esa lógica un paso más allá. «Tiene que ver con el dolor y la confusión», añadió escuetamente. A veces la frase más corta es la que más pesa.

Musicalmente, el single mantiene el ADN que convirtió su segundo álbum If You Asked for a Picture en uno de los mejores discos de 2025: guitarras con arpegiados envueltos en estática, una voz en monotono que no suplica sino que constata, y esa sensación de que algo va a romperse en cualquier momento.

Del Wiltern al Roundhouse: la gira que convierte a Blondshell en cabeza de cartel de verdad

El single coincide con el anuncio de la gira de salas más grande de su carrera. En Norteamérica, Blondshell arranca el 14 de octubre en San Diego y recorre trece fechas por teatros de mediano aforo —The Wiltern en Los Ángeles, Terminal 5 en Nueva York, House of Blues en Boston— antes de cruzar el Atlántico. En Europa, la agenda incluye paradas en Ámsterdam, Berlín, Bruselas y París, y en Reino Unido culmina con su mayor cabeza de cartel hasta la fecha: el Roundhouse de Londres el 15 de diciembre. La acompañarán en fechas seleccionadas Bully —con quien ya grabó «Docket»—, Starcleaner Reunion, Prewn, TTSSFU y Theatre. Las entradas para Norteamérica salen a la venta el viernes 22 de mayo a las 10h hora local vía Ticketmaster.

La gira no incluye fechas confirmadas en España, pero el salto al Roundhouse —una sala de 3.300 personas con historia propia— es el mejor indicador de en qué punto se encuentra su carrera. Hace apenas tres años debutaba en Coachella por primera vez; este diciembre tocará en uno de los recintos más icónicos de Londres. Quien siguió de cerca su evolución con Another Picture ya sabe que este salto no es una sorpresa.

Blondshell: Guitarra afilada, voz sin adornos

Blondshell es el proyecto de Sabrina Teitelbaum, músico y cantautora de Los Ángeles. Tras una serie de singles en 2022 —entre ellos «Olympus», que acumuló millones de reproducciones antes de que terminara el año— fichó por Partisan Records y publicó su debut homónimo en 2023. El disco la convirtió en uno de los nombres más celebrados del indie rock norteamericano de aquel año: Consequence la nombró Rookie of the Year y la crítica destacó su capacidad para escribir canciones que suenan enormes sin perder nunca el filo personal.

En 2025 llegó If You Asked for a Picture, producido de nuevo junto a Yves Rothman, un disco más oscuro e introspectivo que su debut pero igual de certero, que consolidó su posición en la escena y le abrió las puertas de Coachella en abril de 2026. «Heart Has To Work So Hard» es el pistoletazo de salida de lo que viene después: un tercer álbum sin forma todavía, pero con un primer single que deja claro que Teitelbaum no tiene intención de suavizar nada.

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