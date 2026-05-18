Sobre Genesis Owusu

Genesis Owusu es el nombre artístico de Kofi Owusu-Ansah, rapero y cantante ghano-australiano nacido en 1998 en Ghana y criado desde los dos años en Canberra (Australia). Hermano menor del también rapero Citizen Kay, Owusu comenzó a forjarse una reputación en el circuito independiente australiano antes de irrumpir con fuerza en la escena internacional gracias a su debut discográfico.

Publicado en marzo de 2021 a través de los sellos House Anxiety y Ourness, Smiling With No Teeth —cuya grabación implicó más de 60 horas de sesiones— alcanzó el top 30 del ARIA Albums Chart y arrasó en los ARIA Music Awards 2021, donde obtuvo cuatro galardones: Álbum del Año, Mejor Lanzamiento Hip Hop, Mejor Lanzamiento Independiente y Mejor Diseño de Portada (este último compartido con el diseñador Bailey Howard). Dos años después, en 2023, llegó STRUGGLER, segundo álbum de estudio que consolidó su posición como una de las propuestas más originales del hip-hop de su generación, con una fusión de post-punk, funk y soul de vocación cinematográfica.

En 2026, Genesis Owusu ha presentado su tercer trabajo, REDSTAR WU & THE WORLDWIDE SCOURGE, con colaboraciones de DUCKWRTH y Ladyhawke, una obra de punk urgencia y compromiso político que muchos críticos consideran su trabajo más enfocado y ambicioso hasta la fecha.

Fuente: Wikipedia, Spotify y Apple Music

Discografía de Genesis Owusu

Smiling With No Teeth (2021)

STRUGGLER (2023)

REDSTAR WU & THE WORLDWIDE SCOURGE (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

La playlist oficial This Is Genesis Owusu reúne los temas que definen la evolución artística de Genesis Owusu. Esta selección de canciones muestra la capacidad del artista para transitar entre el funk más sucio, el post-punk de alta tensión y el soul introspectivo con una coherencia estilística inconfundible. Una selección fundamental para entender por qué Owusu representa una de las voces más singulares del hip-hop contemporáneo.

Videoclip Destacado

El videoclip más conocido de Genesis Owusu es «Gold Chains», publicado en 2021 y dirigido por Riley Blakeway. Rodado con una estética que mezcla el glamour setentero con una distopía urbana de confeti dorado, el vídeo explora la vacuidad de los símbolos de éxito y el coste emocional de la fama, con Owusu observándose a sí mismo desde fuera en un plató de televisión. Este vídeo consolidó la identidad visual del artista y se convirtió en la carta de presentación internacional de Smiling With No Teeth.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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