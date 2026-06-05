El 11 de septiembre, cuarenta años después de su formación, Pixies publicarán las reediciones remasterizadas de Bossanova (1990) y Trompe le Monde (1991) a través de 4AD. Ambos álbumes salen en vinilo y CD, y las ediciones limitadas «Dinked International» incluyen un 7″ con canciones que no habían visto la luz hasta ahora.

La versión que Albini grabó antes de que existiera el disco

La edición limitada de Bossanova sale en vinilo color oxblood e incluye un 7″ con dos piezas recuperadas. La primera es «Dig for Fire (Albini Version)», grabada a finales de 1987 durante las sesiones de Surfer Rosa, casi tres años antes de que la canción apareciera en el álbum. Steve Albini produjo aquellas sesiones y murió en mayo de 2024, por lo que escuchar su registro de «Dig for Fire» en este momento tiene un peso que va más allá del interés archivístico.

La segunda cara del 7″ contiene «Go Man Go», coescrita por Black Francis y Kim Deal durante las sesiones de Bossanova y Last Splash. La canción había permanecido enterrada hasta hace poco. Desde luego, que Deal figure como coautora en una pieza rescatada de esta época añade otra capa a la historia de una banda cuyas tensiones internas siguen siendo parte de su mitología.

Tres inéditos y el final de una era

Trompe le Monde fue el último disco de Pixies antes de su primera disolución y el último en el que participó Kim Deal como bajista. La edición limitada sale en vinilo azul cielo e incluye un 7″ con «Brackish Boy» y «Punk Loop», dos cortes que el remasterizador Kevin Vanbergen encontró mientras revisaba las cintas de las sesiones originales. No son descartes menores: son canciones de aquella misma banda en aquel mismo momento, recuperadas cuatro décadas después.

Las ediciones estándar en vinilo y CD de ambos álbumes están disponibles para precompra en la tienda de 4AD. Las ediciones Dinked International con los 7″ se distribuyen a través de tiendas independientes seleccionadas. Pixies actuarán en España este verano: el 9 de julio en el Festival Cruïlla (Barcelona) y el 10 de julio en el Mad Cool (Madrid).

Tracklists

Bossanova (2026 Remaster)

Cecilia Ann Rock Music Velouria Allison Is She Weird Ana All Over the World Dig for Fire Down to the Well The Happening Blown Away Hang Wire Stormy Weather Havalina

7″ bonus Bossanova

Dig for Fire (Albini Version) Go Man Go

Trompe le Monde (2026 Remaster)

Trompe Le Monde Planet of Sound Alec Eiffel The Sad Punk Head On U-Mass Palace of the Brine Letter to Memphis Bird Dream of the Olympus Mons Space (I Believe In) Subbacultcha Distance Equals Rate Times Time Lovely Day Motorway to Roswell The Navajo Know

7″ bonus Trompe le Monde

Brackish Boy Punk Loop

El ruido que lo cambió todo

Pixies se formaron en Boston en 1986 y publicaron su primer EP, Come On Pilgrim, en 1987. Surfer Rosa (1988), producido por Albini, y Doolittle (1989) los convirtieron en una de las bandas más influyentes del rock alternativo antes de que ese término existiera como categoría de mercado. Su uso de la dinámica silencio-explosión redefinió lo que podía hacer una canción de guitarra, y su huella sobre el grunge, el indie británico de los noventa y buena parte de lo que vino después es tan documentada que a estas alturas resulta casi un lugar común mencionarla.

Bossanova y Trompe le Monde llegaron cuando la tensión interna entre Black Francis y Kim Deal ya era insostenible. Son discos de una banda que funcionaba a pesar de sí misma, y quizás por eso suenan distintos al resto de su catálogo: más urgentes, más ásperos, con la sensación de que algo se estaba acabando. La banda se disolvió en 1993 y regresó en 2004, y ha continuado publicando y reedición desde entonces. Estas reediciones no son la celebración de un legado cerrado: son la apertura de un archivo que todavía tiene cosas que decir.

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