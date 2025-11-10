El Mad Cool 2026 celebra su décimo aniversario con un cartel que lo pone en la cima de los festivales europeos

El Mad Cool Festival regresa a Madrid del 8 al 11 de julio de 2026 con una edición especial por su décimo aniversario, y lo hace con un cartel que mezcla leyendas del rock, íconos del pop contemporáneo y apuestas emergentes que están redefiniendo el sonido global. Cuatro días de música en vivo con más de 70 artistas, donde destacan nombres como Foo Fighters, Florence + The Machine, Twenty One Pilots, Nick Cave & The Bad Seeds, Lorde, Kings of Leon, Pixies, Pulp y Moby.

El miércoles 8 abre con fuerza: Foo Fighters lideran una jornada que también incluye a Wolf Alice, The War on Drugs, The Warning y Dogstar, la banda de Keanu Reeves. El jueves 9 se tiñe de pop con Florence Welch, Jennie (de BLACKPINK), Charlie Puth, Zara Larsson y Renee Rapp, mientras que el viernes 10 se convierte en un festín alternativo con Twenty One Pilots, Halsey, A Perfect Circle y Nothing But Thieves. El sábado 11 cierra con elegancia y nostalgia: Nick Cave, Pulp, David Byrne y Kasabian prometen una jornada inolvidable.

El festival también apuesta por nombres en ascenso como The Last Dinner Party, Bratty, CMAT, Sadie Jean, Swimming Paul y Niña Roxana, consolidando su reputación como plataforma de descubrimiento. Además, la presencia de artistas electrónicos como Boys Noize, Palms Trax y Weval garantiza que el baile no se detenga hasta la madrugada.

Miércoles 8 de julio: Rock clásico, electrónica emocional y nuevas promesas

La jornada inaugural del festival arranca con fuerza gracias a Foo Fighters, que regresan a Madrid como parte de su gira mundial Take Over Tour. Será su única fecha en España en 2026, y el público podrá disfrutar de clásicos como Everlong y The Pretender, junto con temas de su último álbum But Here We Are. Otro regreso esperado es el de Moby, que ofrecerá un set cargado de nostalgia y energía, con himnos como Porcelain y Natural Blues. La presencia de Wolf Alice, presentando su nuevo disco The Clearing, añade una dosis de rock alternativo británico con tintes shoegaze y grunge.

The War on Drugs completan el cuarteto principal del día con su característico sonido atmosférico, ideal para una puesta de sol madrileña. La jornada también destaca por la inclusión de The Last Dinner Party, banda revelación británica que fusiona glam, pop barroco y teatralidad, y de The Warning, el trío mexicano que ha conquistado escenarios internacionales con su potente rock. Otros nombres como Palaye Royale, Dogstar (con Keanu Reeves al bajo), Hot Milk y Johnny Beth aseguran que el miércoles será una celebración del rock en todas sus formas.

Jueves 9 de julio: Pop global, electrónica vibrante y voces emergentes

El jueves se convierte en una oda al pop contemporáneo con Florence + The Machine como cabeza de cartel, presentando su nuevo álbum Everybody Scream. Florence Welch promete una actuación intensa y espiritual, con una escenografía que transforma cada canción en un ritual colectivo. Lorde debuta en Mad Cool con Virgin, su cuarto disco, y una propuesta synth-pop que mezcla introspección y magnetismo escénico. La estrella surcoreana Jennie, integrante de BLACKPINK, llega con su proyecto en solitario, combinando R&B, hip-hop y K-pop en un show visualmente impactante.

La jornada se completa con artistas como Teddy Swims, cuya voz soul ha conquistado las listas con Lose Control, y Zara Larsson, que promete un espectáculo lleno de hits y coreografías. Charlie Puth y Renée Rapp aportan sensibilidad pop, mientras que The Blaze y Palms Trax garantizan una noche electrónica vibrante. Entre las propuestas emergentes destacan CMAT, con su country-pop irónico, y Sadie Jean, Chloe Moriondo y La Paloma, que representan el futuro del indie y el bedroom pop.

Viernes 10 de julio: Intensidad alternativa y celebraciones icónicas

El viernes es una jornada para los amantes del rock alternativo y el pop experimental. Twenty One Pilots encabezan el día con su mezcla de hip-hop, rock y electrónica, en un directo que promete ser uno de los más espectaculares del festival. Kings of Leon cumplen su promesa de volver a Madrid, y lo harán con himnos como Sex on Fire y Use Somebody. Pixies, celebrando 40 años de carrera, repasarán clásicos como Where Is My Mind y Here Comes Your Man, en una actuación cargada de historia y distorsión. La jornada se enriquece aún más con la presencia de Interpol, referentes del post-punk revival neoyorquino, que traerán su característico sonido sombrío y elegante con temas de The Other Side of Make-Believe y clásicos de Turn On the Bright Lights, considerado por Pitchfork como uno de los discos más influyentes del siglo XXI.

Halsey aportará teatralidad y reivindicación con un show que mezcla arte visual y letras comprometidas, mientras que A Perfect Circle traerá su rock progresivo y oscuro en el marco de su gira europea. También destacan Nothing But Thieves, MisterWives y Midnight Generation, junto a propuestas como Karen Dio, Rio Kosta y Swimming Paul, que representan la nueva ola de artistas alternativos. La electrónica estará presente con Weval y Bunt., completando una jornada que equilibra lo clásico y lo vanguardista.

Sábado 11 de julio: Un cierre majestuoso con leyendas y sofisticación escénica

El sábado será el broche de oro del décimo aniversario de Mad Cool. Nick Cave & The Bad Seeds lideran la jornada con su intensidad poética y su capacidad de convertir cada concierto en una experiencia espiritual. Pulp, con Jarvis Cocker al frente, regresan a Madrid con su nuevo disco More y clásicos como Common People y Disco 2000, en una actuación que promete ser tan nostálgica como vibrante. David Byrne, fundador de Talking Heads, presentará su nuevo trabajo junto a una puesta en escena coreografiada y teatral que lo ha convertido en un referente del arte escénico musical. La jornada también contará con la presencia de Matt Berninger, vocalista de The National, que en solitario ofrecerá canciones de su álbum Serpentine Prison, un trabajo íntimo y melódico que ha sido aclamado por Rolling Stone y The Line of Best Fit por su honestidad y profundidad emocional.

The Black Crowes aportan su rock sureño y blues con la voz inconfundible de Chris Robinson, mientras que Kasabian y Jalen Ngonda completan el cartel con propuestas que van del britrock al soul contemporáneo. También destacan The Marias, Mattiel, Bratty y Supermodel*, junto a talentos emergentes como Niña Roxana, Area y Luxi Villar. La jornada final será una celebración de la diversidad sonora, la sofisticación escénica y el poder de la música en directo.

