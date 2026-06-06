Phoebe Bridgers ha anunciado The Lost Tour, su primera gira en solitario desde 2023. 32 fechas por Norteamérica y Europa entre septiembre y diciembre de 2026, con una condición que ya ha levantado expectación: prohibición total de móviles en todos los conciertos. Los teléfonos, relojes inteligentes y accesorios relacionados quedarán guardados en fundas durante toda la actuación. Las entradas salen a la venta el 12 de junio a las 10:00 hora local, con preventa desde el 10 de junio.

La gira llega después de que Bridgers lleve más de tres años sin actuar en solitario y debutara tres canciones nuevas en un pequeño show acústico en Nuevo México el pasado mes. Todo apunta a que The Lost Tour será la antesala de su primer disco en solitario desde Punisher (2020), aunque por el momento no hay confirmación oficial. El apoyo en Norteamérica corre a cargo de Alex G; en Europa y Reino Unido, de Isaac Wood.

Por ahora, no hay fechas en España, pero confiamos en que esto cambie pronto.

La artista que convirtió la tristeza en el género más popular de su generación

Phoebe Bridgers publicó su debut, Stranger in the Alps (2017), con una voz y un punto de vista que hacían imposible ignorarla: canciones de desamor construidas como pequeñas novelas, con una frialdad emocional que resultaba más devastadora que cualquier exceso. Tres años después, Punisher (2020) la situó definitivamente en la primera línea del indie norteamericano, convirtiendo la introspección en algo compartido por millones de oyentes y ganándose el título de uno de los mejores discos de ese año. Entre medias y después, formó parte de Boygenius, el trío con Lucy Dacus y Julien Baker cuyo álbum The Record (2023) fue recibido como uno de los grandes discos de la década.

Desde que Boygenius anunció su pausa a finales de 2024, Bridgers ha guardado un silencio calculado que este anuncio rompe con fuerza. Pasar de las salas de 2023 a los recintos de arena en 2026 no es solo un salto de escala: es la confirmación de que el peso de su catálogo ha seguido creciendo mientras ella estaba fuera. The Lost Tour llega con nuevo material en el horizonte y con la expectativa de una audiencia que lleva años esperando.

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