Angine de Poitrine – Vol. II

Tenemos que hablar del elefante en la habitación. El fenómeno musical más improbable de todos. Estamos hablando de aquellos dos extraños personajes con estrafalarios atuendos y maquillajes imposibles que pueblan generosamente vuestro feed de instagram. Una propuesta totalmente disonante, en todos y cada uno de los aspectos posibles si tenemos en cuenta especialmente el contexto social, tecnológico, político y cultural.

Porque en la era de la inteligencia artificial, de la creación barata, del consumo rápido y fácil, ha alcanzado la notoriedad una propuesta bizarra, alejada de cualquier convencionalismo, que rompe con los estrictos cánones de la música pop y que pone patas arriba cualquier concepción musical que teníamos todos en nuestras cabecitas occidentales cuadriculadas

Angine de Poitrine son el triunfo de lo analógico en la era hiperdigital, de lo humano frente a la reproducción impersonal de la IA generativa y de la creatividad en la época de la manufactura casi fotocopiada. Una bocanada de aire fresco en un momento en que nos bombardean continuamente con contenido prefabricado sin alma ni interés.

Y, sin embargo, Angine de Poitrine no existirían en otro momento de la historia. Primero porque son un subproducto viral de las redes, segundo porque se nutren de décadas de música y han tenido acceso a otros sonidos del mundo, gracias a la globalización, y tercero porque la tecnología actual hace posible el absoluto dislate de su obra en lo más puramente musical.

En realidad, Angine de Poitrine no hacen nada nuevo. De hecho, este Vol.II es la continuación del Vol.I de 2024 que les puso en el mapa. Sin embargo, este ha sido el álbum de su explosión, que siguió inmediatamente a su crecimiento en redes con una imagen llamativa y nunca antes vista.

Y aunque Vol.II no inventa la pólvora pero como todo en la creación humana, asume y se apropia (en el mejor sentido) de lo que otros hicieron antes, con un enfoque casi científico. Podemos identificar la influencia de pioneros del Krautrock como Neu!, pero sobre todo Can. Incluso es fácil situarles en un entorno muy próximo, casi tangencial, a bandas como King Gizzard and the Lizard Wizard o a los suecos Goat, que también exploran las estructuras microtonales, más propias de ritmos del medio oriente, el factor diferencial que les hace sonar tan únicos.

Math Rock y música microtonal son los dos conceptos que cualquier reseña explotará al extremo al hablaros de estos dos canadienses locos, de los que sólo conocemos sus pseudónimos: Klek y Khn de Poitrine. Es la música que desborda a los profesionales, que maravilla a los estudiosos y que rompe con las rígidas estructuras a los que todos estamos acostumbrados.

No nos engañemos: cuando escuches Fabienk, Mata Ziklek o Utzp, no entenderás absolutamente nada, y no sólo por los títulos de las canciones. Y lo mejor es que no importa, todo está bien. No pasará nada de lo que esperas que pase, te incomodará, te zarandeará y te hará sentir que no sabes nada de música. La mejor forma de afrontar lo que estás a punto de experimentar es dejar la mente en blanco y dejarse llevar. Todo lo que has creído saber de música está a punto de saltar por los aires. Angine de Poitrine reeducará ese pequeño rincón en vuestro cerebro que dedicáis a la música, abrirán vuestros horizontes y añadirá colores que no sabíais que existían.

Es cierto que no exploran nada que otras bandas contemporáneas experimentales hayan explorado ya, pero el golpe en la mesa y el grito estridente que llevan a cabo con su imagen y su comunicación en redes sociales, lo convierten en la que posiblemente sea la propuesta musical más importante, llamativa e interesante de este 2026.

Escucha aquí Vol II de Angine de Poitrine