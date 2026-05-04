Spotify estrena su verificación para distinguir música humana de creaciones hechas con IA

En plena avalancha de canciones generadas por inteligencia artificial, Spotify ha decidido mover ficha para intentar devolver algo de claridad a un catálogo cada vez más saturado. La plataforma sueca ha anunciado el lanzamiento del distintivo Verified by Spotify, un check verde que empezará a aparecer en los perfiles de artistas y en los resultados de búsqueda durante las próximas semanas. El objetivo es sencillo pero urgente: ayudar a los oyentes a identificar qué música proviene de creadores humanos y qué no.

La compañía explica que, “en la era de la IA, es más importante que nunca poder confiar en la autenticidad de la música que escuchas”. Para obtener esta verificación, los artistas deberán demostrar actividad real y sostenida: interacción con oyentes, cumplimiento de las normas de la plataforma y presencia verificable fuera de Spotify, ya sea a través de conciertos, merchandising o redes sociales. Según la empresa, más del 99% de los artistas que los usuarios buscan activamente estarán verificados desde el primer día.

El movimiento llega en un momento especialmente delicado. Solo la semana pasada, Deezer reveló que el 44% de la música que recibe a diario ya está generada por IA, mientras que Sony Music ha solicitado la retirada de más de 135.000 canciones que imitaban a artistas de su catálogo. Incluso Bandcamp ha optado por un veto total a la música creada con inteligencia artificial. En este contexto, la apuesta de Spotify por un sello de autenticidad pretende marcar una línea clara en un ecosistema donde distinguir lo humano de lo sintético se ha convertido en un desafío constante.

Una plataforma en busca de autenticidad: la trayectoria de Spotify en un catálogo cada vez más complejo

Desde su lanzamiento en 2008, Spotify ha pasado de ser una alternativa fresca a la piratería a convertirse en el gigante absoluto del streaming musical. Su catálogo supera los 100 millones de canciones y su influencia en la industria es tan grande que ha redefinido cómo se descubren artistas, cómo se promocionan lanzamientos y cómo se mide el éxito. A lo largo de los años, la plataforma ha impulsado playlists editoriales, herramientas para creadores, funciones sociales y un ecosistema que ha transformado la relación entre músicos y oyentes. Sin embargo, también ha tenido que enfrentarse a críticas por sus modelos de pago, la saturación del catálogo y, más recientemente, la irrupción masiva de música generada por IA. Con Verified by Spotify, la compañía intenta reforzar su papel como espacio fiable en un momento en el que la autenticidad vuelve a ser un valor diferencial.

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