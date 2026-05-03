Jason Newsted comparte su batalla contra el cáncer de garganta y celebra estar “libre y limpio” un año después

Jason Newsted, histórico ex-bajista de Metallica, ha decidido compartir una de las páginas más delicadas de su vida: su reciente lucha contra un cáncer de garganta que, por fortuna, ha logrado superar. Durante su paso por el pódcast Let There Be Talk, el músico explicó que el próximo 8 de mayo se cumplirá un año desde que se sometió a una intervención quirúrgica que permitió detectar y tratar el problema a tiempo. Según contó, los médicos han confirmado que está “libre y limpio”, un diagnóstico que él mismo celebró con alivio y humor al detallar cómo “sacaron un montón de mierda de aquí y luego entraron con láseres por este lado y sacaron más mierda”.

Newsted, que se unió a Metallica en 1986 tras la muerte de Cliff Burton y permaneció en la banda hasta 2001, reconoció que esta experiencia le obligó a frenar por primera vez en su vida. “Me prometí descansar, y era la primera vez que lo hacía. Siempre estoy encendido o apagado”, confesó, subrayando que la enfermedad le obligó a dejar hábitos que nunca habría abandonado por voluntad propia. “El gran espíritu llamó mi atención y me dijo: ‘Esto no es bueno ahora mismo, amigo’”, añadió, asegurando que hoy se siente más despejado que nunca en su vida adulta.

Su salida de Metallica sigue siendo un capítulo que genera reflexión. En los últimos años, tanto Lars Ulrich como James Hetfield han admitido que no estaban preparados para gestionar su marcha en 2001, mientras que el propio Newsted ha defendido que aquella decisión “permitió” que la banda siguiera adelante. Ahora, mientras Metallica prepara la reedición de Reload y una ambiciosa residencia en la Sphere de Las Vegas, Newsted encara una etapa más calmada, consciente de que la vida —y la salud— pueden cambiar de rumbo en un instante.

Jason Newsted, del peso de Metallica a la búsqueda de su propia voz

Desde su llegada a Metallica en 1986, Jason Newsted se convirtió en una pieza clave del sonido más contundente de la banda, participando en discos esenciales como …And Justice for All, Metallica y Reload. Su estilo agresivo al bajo y su energía en directo lo consolidaron como uno de los músicos más respetados del metal. Tras su salida en 2001, exploró nuevos caminos con proyectos como Echobrain, Voivod y Newsted, demostrando una versatilidad que iba mucho más allá del thrash. También colaboró con Ozzy Osbourne y participó en el Rock and Roll Hall of Fame junto a sus antiguos compañeros. Su trayectoria, marcada por la entrega absoluta y una ética de trabajo feroz, ha evolucionado hacia una etapa más introspectiva tras superar su reciente problema de salud, reafirmando su lugar como una figura imprescindible del metal moderno.

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