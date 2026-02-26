Metallica se lanza a conquistar el Sphere de Las Vegas con una residencia que promete reescribir su directo

La confirmación de la nueva residencia de Metallica en el Sphere de Las Vegas no es solo otro anuncio de gira: es el movimiento calculado de una banda que, cuatro décadas después, sigue empeñada en desafiar sus propios límites. Ocho noches en octubre de 2026 —1, 3, 15, 17, 22, 24, 29 y 31— convertirán el recinto más futurista del planeta en su laboratorio sonoro y visual, bajo el nombre Life Burns Faster.

Sin duda, se trata de una residencia pensada para romper moldes El entusiasmo de Lars Ulrich lo dice todo. Según el batería, “A los 12 segundos de la inauguración del Sphere con U2 en 2023 pensé: ‘Tenemos que hacer esto, es territorio completamente inexplorado’”.

La banda ve el espacio como una oportunidad para reinventar la forma en que se relaciona con su público, apostando por un espectáculo inmersivo que solo el Sphere puede ofrecer.

Los conciertos mantendrán la dinámica que Metallica estrenó en su gira M72: los jueves y sábados no repetirán ni una sola canción. Una fórmula que ha revitalizado su directo y que convierte cada fecha en una experiencia única para los fans más devotos.

Antes de instalarse en Las Vegas, la banda seguirá recorriendo Europa con paradas en Frankfurt, Zúrich, Berlín, Bolonia, Budapest, Dublín, Glasgow, Cardiff y Londres entre mayo y julio de 2026. Un calendario que demuestra que, lejos de bajar el ritmo, Metallica encara esta nueva etapa con una energía casi juvenil.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.