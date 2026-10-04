Metallica estrenaron el pasado jueves en el Sphere de Las Vegas Life Burns Faster, una residencia de 24 conciertos que se prolongará hasta marzo de 2027. Es la primera vez que una banda de metal ocupa el recinto que ha cambiado las reglas del directo.

Durante más de cuatro décadas, ver a Metallica ha consistido en esperar a que la gira pasara cerca. Desde el 1 de octubre, la ecuación admite otra variante: la banda se queda quieta y es el público el que hace el viaje. La residencia de Metallica en Las Vegas, bautizada Life Burns Faster, arrancó ese jueves en el Sphere, la gigantesca esfera que inauguraron U2 en 2023, y convierte a los californianos en el primer grupo de metal que actúa en el recinto. Serán 24 conciertos hasta el 13 de marzo de 2027, el triple de las ocho fechas que se anunciaron en febrero y que ya obligaron a ampliar el calendario a las pocas semanas.

No es una retirada encubierta ni un cambio de modelo. Entre mayo y julio, Metallica recorrieron estadios europeos de Atenas a Londres, y en septiembre anunciaron doce estadios norteamericanos para la primavera de 2027, justo después de cerrar en Las Vegas. La residencia funciona como un paréntesis con otras reglas: una producción que no hay que montar y desmontar cada noche y que, precisamente por eso, puede ir mucho más lejos de lo que permite cualquier gira.

Una noche de repaso con dos regresos

El estreno duró unas dos horas y cuarto y dejó 16 canciones. Abrieron con “Battery”, enlazada con “Creeping Death”, y cerraron con la pareja de casi siempre: “Seek & Destroy” y “Master of Puppets”. Entre medias, el setlist pasó por diez de sus once discos de estudio, con St. Anger como única ausencia (que pocos lamentarán).

Para quien sigue los repertorios con lupa, la noticia estuvo en lo recuperado. “…And Justice for All” volvió tras doce años fuera del directo, y “Battery” no abría un concierto suyo desde 2014. 72 Seasons, el disco que todavía sostiene la gira, aportó “Lux Æterna” y “Now That We’re Dead”. Hubo también un recuerdo para Cliff Burton, a quien dedicaron “The Call of Ktulu” cuarenta años después de su muerte en el accidente del autobús de gira en Suecia.

Sobre lo visual, las crónicas de la prensa estadounidense que estuvo en la sala coinciden en dos cosas: las pantallas acompañaron buena parte del concierto con un recorrido por ciudades y escenarios de su historia, y la tecnología no se comió a la banda. Los cuatro siguieron siendo el centro de la noche, que es justo lo que se le pide a un grupo de rock cuando le colocan detrás una pantalla de 16K.

La pantalla que convenció a Lars Ulrich en doce segundos

El Sphere no es un recinto de conciertos al uso. Tiene capacidad para unas 17.600 personas y las envuelve en una pantalla LED de resolución 16K que cubre paredes y techo, con un sonido inmersivo propio. Desde que U2 lo estrenaron en septiembre de 2023, ha pasado de curiosidad tecnológica a escaparate de prestigio para nombres como Eagles o No Doubt.

Lars Ulrich estaba entre el público aquella primera noche, y la idea se le cruzó por la cabeza casi al instante. Lo contó así al anunciar la residencia: «A los 12 segundos del estreno del Sphere con U2 en 2023 pensé: “Tenemos que hacer esto, es territorio completamente inexplorado”». Desde entonces, el calendario no ha dejado de estirarse, hasta quedar repartido en dos tandas con un parón entre noviembre y finales de enero.

Metallica y su manía de cambiar de escenario

Desde que James Hetfield contestó en 1981 al anuncio que Lars Ulrich había puesto en un periódico de Los Ángeles, Metallica han buscado sitios raros donde tocar. Se mudaron pronto a la Bay Area, firmaron con Master of Puppets uno de los discos fundacionales del thrash y, tras el álbum negro de 1991, pasaron a jugar en la primera división del rock, con Load y Reload como su giro más discutido (el segundo, recién reeditado con material inédito). En 1999 grabaron S&M con la Sinfónica de San Francisco; en 2013 tocaron en la Antártida para un público con auriculares; y la gira M72 los colocó en el centro de los estadios, sobre un escenario circular con el foso de fans en medio.

En Madrid encabezaron la primera jornada del Mad Cool en 2022, y en julio de 2024 tocaron dos noches en el Metropolitano con repertorios distintos cada noche. Quien estuvo allí ya conoce la lógica de dos conciertos sin una canción repetida. El Sphere la hereda, pero la encierra entre paredes que también forman parte del espectáculo.

Con Metallica en el Sphere, la residencia de Las Vegas deja de ser un retiro dorado

Durante décadas, una residencia en Las Vegas sonaba a última etapa: el lugar al que iban los artistas cuando ya no podían o no querían salir a la carretera. Elvis y Celine Dion consolidaron esa imagen de espectáculo cómodo para un público fiel, con el casino a dos pasos.

El Sphere le ha dado la vuelta. Hoy, una residencia allí es una demostración de músculo: exige un catálogo capaz de sostener semanas de conciertos, una base de fans dispuesta a cruzar medio mundo y una producción visual que justifique el billete de avión. Metallica cumplen los tres requisitos de sobra.

Este modelo, eso sí, no va a democratizar nada. Es un privilegio reservado a un puñado de bandas veteranas con públicos enormes y transversales, capaces de convertir un concierto en destino turístico. Para el resto de la industria, el directo seguirá siendo la carretera, con sus furgonetas y sus salas a medio llenar. El Sphere ha abierto una liga aparte, y en ella solo juegan los gigantes.

Veintidós noches por delante y ninguna canción repetida

Life Burns Faster se celebra los jueves y sábados con el formato que la banda estrenó en la gira M72: el repertorio del jueves es completamente distinto al del sábado, así que quien vaya a las dos noches no oirá la misma canción dos veces. Las entradas se venden sueltas o en paquetes de dos noches. Tras los dos primeros conciertos, quedan estas fechas:

Octubre de 2026: 8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31

8, 10, 15, 17, 22, 24, 29 y 31 Noviembre de 2026: 5 y 7

5 y 7 Enero de 2027: 28 y 30

28 y 30 Febrero de 2027: 4, 6, 18, 20, 25 y 27

4, 6, 18, 20, 25 y 27 Marzo de 2027: 4, 6, 11 y 13

Cuarenta y cinco años después de aquel anuncio en un periódico de Los Ángeles, Metallica tienen seis meses de cartel en el recinto más comentado de la industria del directo y una gira de estadios esperándoles a la salida. La primera noche dejó claro que, incluso con una pantalla de 16K detrás, lo que manda sigue siendo el volumen.

▶ “Life Burns Faster” — Metallica | Del 1 de octubre de 2026 al 13 de marzo de 2027 | Sphere, Las Vegas

¿Cruzaríais el Atlántico para ver a Metallica dentro de una pantalla gigante, o os quedáis con el recuerdo del Metropolitano?

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