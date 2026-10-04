En inglés, un trillion tiene doce ceros. Aquí lo llamamos billón, y es la cifra de reproducciones que DIIV dan por alcanzable (en broma, se entiende) desde que presentaron ZIRP!. El single “Trillions” de DIIV salió el 2 de octubre como tercer adelanto de ese disco, que llegará el 30 de octubre a través de Fantasy Recordings, y es lo más pop que la banda de Brooklyn ha publicado nunca. Lo coescribieron con A. G. Cook, productor del álbum.

La canción ya había sonado en directo el 27 de septiembre en el Balaclava Fest de São Paulo, pero la versión de estudio deja menos dudas. La voz va empapada de Auto-Tune, la base brilla como pop hecho con ordenador y la letra fantasea con coches rápidos, barcos y aviones propios. Tiene su gracia, porque Cook contó que en estas sesiones pasó horas grabando guitarras con pedales concretos y «el menor tiempo posible haciendo cosas con el ordenador, al menos para lo que suelo hacer yo». En “Trillions” cuesta encontrar esas horas.

El chiste venía anunciado. La nota de prensa del disco bautizó su sonido como The New Alternative, un género para unos años veinte «optimizados, financiados por capital riesgo, potenciados con IA y perfeccionados por el algoritmo, donde un millón de streams está muy bien, mil millones aún mejor y un billón queda al alcance de la mano». El problema (o la gracia, según el día) es que “Trillions” funciona exactamente como el producto que parodia: quien la descubra un viernes en una playlist, sin contexto, no verá la ironía y la guardará igual.

El vídeo, de nuevo con Jaxon Whittington detrás de la cámara (también firmó el de “Kid”, rodado a la altura de un niño), cambia la ternura por el exceso. Mansiones, fajos de billetes, coches de lujo y la banda con trajes de ejecutivo, abanicándose con dólares mientras hojea revistas que hablan de su propio giro pop. Es autoparodia sin red, y les sienta mejor que el gesto serio.

ZIRP! son las siglas de zero interest rate policy, la década de dinero barato que infló startups y convirtió a todo el mundo en usuario, y Zachary Cole Smith ha llegado a defender una biblioteca de streaming de propiedad pública levantada sobre los restos de Spotify. Que ese mismo grupo cante a un billón de reproducciones tiene algo de troleo bien calculado.

Ahora, la apuesta. De los tres adelantos, es el que mejor justifica haber llamado a Cook y el que peor casa con el relato de un disco hecho a base de pedales. Si ZIRP! entero suena así, la sátira acabará comiéndose a la banda. Si es la excepción, será la canción que más pongamos en noviembre.

DIIV, del shoegaze de “Doused” a “Trillions”

Smith fundó el proyecto en Brooklyn en 2011, tras su paso por Beach Fossils, y con Oshin (2012) e Is the Is Are (2016) DIIV se convirtieron en referencia del revival shoegaze, una etiqueta que él nunca ha terminado de aceptar. Deceiver (2019) endureció las guitarras hacia el grunge, y Frog in Boiling Water (2024), ya con Andrew Bailey, Colin Caulfield y Ben Newman como cuarteto estable, entró en nuestra lista de discos internacionales del año y los trajo a la Sala But de Madrid. Aquel disco miraba el capitalismo tardío con cara de funeral; este le hace la burla con traje y corbata.

▶ “Trillions” — DIIV | 2 de octubre de 2026 | Fantasy Recordings

¿Os ha llegado la ironía de “Trillions” o la habéis guardado en favoritos sin pensarlo?

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