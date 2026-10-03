Bryan Ferry no era guitarrista, y nadie en Roxy Music lo sabía mejor que él. Aun así, durante un retiro de pocos días en una casa aislada de Derbyshire, entre gira y gira y con el segundo disco del grupo por escribir, cogió una guitarra acústica para componer por primera vez. De ahí salió “Pyjamarama”, y ahora Roxy Music rescatan la demo de “Pyjamarama” que dejó constancia de aquel momento: una grabación de voz y guitarra que llevaba más de cincuenta años guardada y que es la versión más antigua que se conoce del single.

La demo, titulada “Pyjamarama” (guitar & vocal), forma parte de la reedición ampliada de For Your Pleasure que llegará el 6 de noviembre a través de UMR/Island EMI, y que ya presentamos en agosto con otra rareza de archivo, la demo de 1971 de “Grey Lagoons”. Junto a ella, la banda ha recuperado algo todavía más improbable: su actuación de marzo de 1973 en Top of the Pops, una cinta que la BBC había perdido y que ha aparecido en la colección de un DJ de discotecas móviles.

“Pyjamarama”: un dedo, cuatro posiciones y un top 10

Ferry se marchó a aquella casa con un plan muy concreto. «Fui allí quizá tres o cuatro días, con el único propósito de escribir», ha recordado. Cargó con teclados, una guitarra, un amplificador y varias grabadoras, pero la novedad estaba en la guitarra: era la primera vez que la usaba para escribir una canción.

El responsable de que aquello funcionara fue Phil Manzanera, que recibió la idea con más alarma que entusiasmo. «Bryan estaba empeñado en colgarse una guitarra, y yo pensé: Dios mío», ha contado el guitarrista. Su solución fue práctica: enseñarle una afinación abierta con la que pudiera tocar usando un solo dedo. Según Manzanera, toda la canción consiste en deslizarse entre cuatro posiciones del mástil. Y aun con tan poco, Ferry «sacó algo de verdad».

Ese algo no fue menor. “Pyjamarama” se publicó como single en marzo de 1973, sin formar parte de los ocho cortes de For Your Pleasure, y llegó al número 10 de las listas británicas. La afinación tuvo su peaje en el estudio, donde mantener la guitarra estable resultó un problema constante, según recoge Louder. Pero el resultado deja una paradoja difícil de mejorar: el cantante que no sabía tocar la guitarra firmó un top 10 construido sobre una guitarra.

La cinta de “Top of the Pops” que guardaba un DJ

La segunda pieza recuperada tiene una historia casi tan buena como la primera. Durante los años setenta, la BBC reutilizaba sus cintas de vídeo, y buena parte de las actuaciones de Top of the Pops de aquella época no existe en su archivo. La interpretación de “Pyjamarama” de marzo de 1973 corría la misma suerte, hasta que apareció en la colección privada de Roger Hill, un DJ de discotecas móviles que la había conservado durante décadas.

La grabación ya puede verse en el canal oficial de la banda y formará parte del DVD de la edición Super Deluxe. Allí compartirá espacio con dos actuaciones en The Old Grey Whistle Test de abril de 1973, seis canciones del concierto de Montreux de ese mismo mes y tres más del programa alemán Musikladen. Es decir, el retrato en movimiento de una banda en el año exacto en que todo cambió para ella.

Cuatro “Pyjamarama” para un disco que no la incluía

La reedición tiene su propia ironía. La canción no estaba en el For Your Pleasure original, pero la caja reúne cuatro versiones de ella: la demo de voz y guitarra, un ensayo de 1973, un descarte grabado en los AIR Studios y la versión de las Peel Sessions de marzo de ese año. Escuchadas en orden, permiten seguir cómo un ejercicio de afinación abierta se convierte en un single con la banda al completo.

El resto del material funciona igual con las canciones del disco. Hay bocetos de piano y teclado de “Do The Strand”, “Beauty Queen”, “Editions Of You” y “For Your Pleasure”, varias versiones inacabadas de “In Every Dream Home A Heartache” y cintas con Brian Eno. La edición Super Deluxe ocupa tres CD y un DVD, con un libro de 116 páginas, y el disco también saldrá en doble vinilo, doble CD, digital y Blu-ray con mezcla en Dolby Atmos.

Roxy Music: cuando no saber tocar era método

Roxy Music se formaron en Londres en 1970 alrededor de Bryan Ferry, que había estudiado Bellas Artes en Newcastle con el pintor Richard Hamilton, y llegaron con una idea poco habitual en el rock británico: el concepto pesaba tanto como la técnica. Brian Eno, que se presentaba como no-músico, manipulaba el sonido del grupo con sintetizadores y cintas, mientras Ferry, Manzanera, Andy Mackay y Paul Thompson mezclaban glam, vanguardia y crooner de otra época. Su primer single, “Virginia Plain”, llegó al número 4 en 1972 y los convirtió en la banda más rara de la televisión británica.

For Your Pleasure se publicó en marzo de 1973 y fue el último disco con Eno, que dejó el grupo ese mismo año. Después llegarían Siren o Avalon, y en 2022 una gira de reunión por su 50 aniversario. Esta reedición vuelve al momento exacto en que ese equilibrio entre vanguardia y éxito en listas todavía se sostenía, y “Pyjamarama” es su mejor prueba: una canción pop escrita con un instrumento que su autor no dominaba.

▶ “For Your Pleasure” (Super Deluxe Edition) — Roxy Music | 6 de noviembre de 2026 | UMR/Island EMI

¿Te quedas con la demo desnuda o con el single que llegó al top 10? ¿Crees que no dominar un instrumento puede ser una ventaja a la hora de escribir canciones?

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