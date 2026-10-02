Hay reediciones que celebran un disco y otras que, sin pretenderlo, nos recuerdan lo que ya no existe. La reedición de At War With The Mystics que The Flaming Lips publicarán el 13 de noviembre a través de Rhino/Warner Records pertenece a las dos categorías. Son seis discos, 113 pistas y 33 grabaciones inéditas (19 maquetas y 14 tomas de estudio). Y todo para un álbum firmado por un trío del que hoy solo queda Wayne Coyne.

Michael Ivins dejó la banda en 2021 y Steven Drozd confirmó su salida en diciembre de 2025. Poco después, Coyne explicó que el motivo de aquella marcha era «triste y exasperante». Por eso, que la caja llegue ahora convierte el archivo en otra cosa. Es la ocasión de escuchar cómo trabajaban juntos los tres arquitectos de la etapa más popular del grupo, con las costuras a la vista.

El primer adelanto apunta justo ahí. “The Sound Of Failure (2 Demos)” encadena dos bocetos de una de las piezas centrales del álbum. En el primero, Coyne canta sobre guitarra acústica y teclados, mientras que el segundo se apoya en el piano. Sin la producción de Dave Fridmann, la canción suena desnuda, casi doméstica. Y deja claro que la melancolía estaba ahí antes de cualquier capa de efectos.

“At War With The Mystics”, el disco incómodo entre “Yoshimi” y “Embryonic”

Publicado el 3 de abril de 2006, At War With The Mystics cargaba con una herencia difícil. Llegaba después de The Soft Bulletin (1999) y Yoshimi Battles The Pink Robots (2002). Aquellos dos discos habían convertido a una banda de culto de Oklahoma en referencia del pop psicodélico. Grabado con Fridmann en los estudios Tarbox Road (Nueva York) entre 2004 y 2006, el álbum subió las guitarras y puso la política en el centro.

No era una pose. La América de Bush atraviesa el disco desde la primera línea de “The Yeah Yeah Yeah Song”. Allí se pregunta qué haríamos si pudiéramos volar el mundo con solo pulsar un interruptor. El título completo de “Free Radicals”, por su parte, describe la alucinación de un esqueleto navideño que suplica a un terrorista suicida. El humor seguía intacto, pero ahora apuntaba a algún sitio.

La respuesta fue buena sin llegar a la devoción. El álbum alcanzó el puesto 11 del Billboard 200, su mejor posición hasta entonces. Además, ganó dos Grammy en febrero de 2007: mejor interpretación instrumental de rock por “The Wizard Turns On…” y mejor álbum en ingeniería de sonido. Sin embargo, la historia lo ha tratado como un disco de paso. Sobre todo porque Embryonic (2009) dinamitó aquella fórmula tres años después con un doble álbum áspero y mucho menos amable. Veinte años más tarde, la pregunta es si aquel tránsito no escondía más ideas de las que se le reconocieron.

La reedición de “At War With The Mystics” abre el taller de los Flaming Lips

La respuesta está en el segundo disco. Las 19 maquetas inéditas permiten seguir canciones conocidas desde su forma más rudimentaria. Algunas apenas superan el medio minuto y “The W.A.N.D.” aparece en tres estados distintos antes de su versión instrumental. Es el tipo de material que no cambia la valoración de un disco, pero sí la manera de escucharlo.

El resto de la caja reconstruye el ecosistema de aquellos años. Ahí están las canciones para bandas sonoras como Spider-Man 3 o The Heartbreak Kid y la sesión para iTunes Originals de 2007. Tampoco faltan caras B y remezclas como la que firmó Goldfrapp para “The W.A.N.D.”. También aparecen las versiones que el grupo grabó entonces, de “Bohemian Rhapsody” (Queen) a “War Pigs” (Black Sabbath) o “(Just Like) Starting Over” (John Lennon). Cierran el conjunto dos conciertos de 2006: U.F.O.s At The Zoo, grabado en Oklahoma City, y un Live At The Hollywood Bowl inédito hasta ahora.

El formato repite el modelo que el grupo ya aplicó a Yoshimi Battles The Pink Robots. La caja de vinilos ordena el material de otra manera que la de CD, aunque todo el contenido acabará disponible también en vinilo. La reserva ya está abierta en la página oficial del lanzamiento.

“At War With The Mystics” disco a disco

El primer disco recupera el álbum original remasterizado, con este orden:

“The Yeah Yeah Yeah Song (With All Your Power)”

“Free Radicals (A Hallucination Of The Christmas Skeleton Pleading With A Suicide Bomber)”

“The Sound Of Failure/It’s Dark… Is It Always This Dark?”

“My Cosmic Autumn Rebellion (The Inner Life As Blazing Shield Of Defiance And Optimism As Celestial Spear Of Action)”

“Vein Of Stars”

“The Wizard Turns On… The Giant Silver Flashlight And Puts On His Werewolf Moccasins”

“It Overtakes Me/The Stars Are So Big… I Am So Small… Do I Stand A Chance?”

“Mr. Ambulance Driver”

“Haven’t Got A Clue”

“The W.A.N.D. (The Will Always Negates Defeat)”

“Pompeii Am Götterdämmerung”

“Goin’ On”

El resto de la caja se reparte así:

CD1 (continuación): cinco pistas que se quedaron fuera del LP, entre ellas “Why Does It End?” y “Time Travel… Yes!!”.

CD2: maquetas inéditas, versiones instrumentales y una mezcla alternativa de “Mr. Ambulance Driver”.

CD3: rarezas, bandas sonoras (Spider-Man 3, Mr. Magorium’s Wonder Emporium, Stubbs The Zombie) e inéditas como “Don’t Be Shy” o “Death In Picher”.

CD4: la sesión de iTunes Originals, sesiones de radio y versiones, con una “Gates Of Steel” nunca publicada.

CD5: U.F.O.s At The Zoo, el concierto de Oklahoma City.

CD6: Live At The Hollywood Bowl, inédito, con “Do You Realize??” y “War Pigs” en el tramo final.

The Flaming Lips: Un único tripulante a bordo

Wayne Coyne fundó The Flaming Lips en Oklahoma City en 1983 junto a su hermano Mark y Michael Ivins. Al principio era un punk ruidoso y lisérgico que tardó años en encontrar público. La llegada de Steven Drozd en 1991 cambió el rumbo: de batería pasó a multiinstrumentista y compositor principal. Con él, la banda firmó la etapa que la sacó del culto. The Soft Bulletin (1999) y Yoshimi Battles The Pink Robots (2002) la colocaron entre los nombres decisivos del rock alternativo. Llegó entonces un primer Grammy en 2003 para la instrumental “Approaching Pavonis Mons By Balloon (Utopia Planitia)”. Su último álbum de estudio, American Head, data de 2020.

Desde entonces, la formación se ha ido vaciando. Ivins se marchó en 2021 y Drozd lo hizo a finales de 2025, de modo que Coyne es hoy el único superviviente de aquel núcleo. El grupo no ha dejado de girar: en 2026 sumó fechas en Ciudad de México, Londres o Yakarta. En junio, eso sí, tuvo que cancelar un concierto en Viena por una neumonía de Coyne. Sin un nuevo álbum anunciado, lo que llega ahora es el archivo: el sonido de los tres juntos, tal como quedó grabado en 2006.

▶ “At War With The Mystics (20th Anniversary Deluxe Edition)” — The Flaming Lips | 13 de noviembre de 2026 | Rhino/Warner Records

¿Merece At War With The Mystics salir por fin de la sombra de Yoshimi? ¿Qué canción del disco os gustaría escuchar en su versión más desnuda?

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