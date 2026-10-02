Muse vuelven a España con un escenario solo para ellos. La banda británica ha ampliado hasta enero la etapa europea de la gira de The Wow! Signal, y tres de las ocho fechas nuevas caen aquí: dos noches seguidas en el Movistar Arena de Madrid, el 19 y el 20 de enero, y una tercera en el Roig Arena de Valencia, el 23. Con esa cita valenciana se cierra la gira de Muse por España en 2027 y también toda la ampliación, que antes pasa por Lisboa, Burdeos y Lyon.

El anuncio cierra un paréntesis curioso. Su último concierto propio en nuestro país fue en julio de 2023, en los Campos de Sport de El Sardinero de Santander, con las entradas agotadas. Desde entonces, el público español solo los ha visto en el Mad Cool de 2025, adonde llegaron a última hora para cubrir la baja de Kings Of Leon como cabezas de cartel del jueves. Aquella noche fue un rescate. Esta vez vienen con su décimo disco bajo el brazo y con un repertorio que ya ha pasado varios meses de rodaje en Norteamérica.

Fechas y ciudades de la gira de Muse por España

Madrid ( Movistar Arena ): martes 19 de enero de 2027 . Horario por confirmar. Entradas

( ): martes . Horario por confirmar. Entradas Madrid ( Movistar Arena ): miércoles 20 de enero de 2027 . Horario por confirmar. Entradas

( ): miércoles . Horario por confirmar. Entradas Valencia (Roig Arena): sábado 23 de enero de 2027. Horario por confirmar. Entradas

La venta se reparte en tres turnos. La preventa para fans abre el martes 6 de octubre a las 9:00 y exige registro previo, que no garantiza entrada. Ese mismo día arranca la preventa de SMusic, y la de Live Nation llega el miércoles 7 a la misma hora. La venta general empieza el jueves 8 de octubre a las 9:00 en Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés, con precios desde 73,50 euros. Los estadounidenses Dead Poet Society abrirán los tres conciertos.

¿Qué está sonando en la gira de “The Wow! Signal”?

La etapa norteamericana arrancó el 2 de julio en el Summerfest de Milwaukee, con los estrenos en directo de “Hexagons” y “Nightshift Superstar”. Aquella noche hubo además un apagón que obligó a interrumpir “Unravelling” tras la primera estrofa y a empezarla de nuevo. Desde entonces, el disco ocupa cinco huecos fijos o casi fijos en un concierto de unas 27 piezas: “Cryogen”, “Hexagons”, “Unravelling”, “Be With You” y “Nightshift Superstar”.

El resto es la columna vertebral de siempre. El concierto suele abrir con “Interlude” y “Hysteria”, mantiene “Supermassive Black Hole”, “Plug In Baby”, “Time Is Running Out” y “Knights Of Cydonia”, cierra el bloque principal con “Starlight” y deja “Take A Bow” para el último bis. La gran diferencia en enero será el recinto: Muse cambian los anfiteatros al aire libre de Norteamérica por pabellones cubiertos.

Muse: De Teignmouth a escuchar las estrellas

Matt Bellamy, Chris Wolstenholme y Dominic Howard formaron Muse en 1994 en Teignmouth, en el condado inglés de Devon. Debutaron con Showbiz (1999), y en apenas cuatro años Origin Of Symmetry (2001) y Absolution (2003) los convirtieron en la banda de rock británica más ambiciosa de su generación. Black Holes And Revelations (2006) los llevó a los estadios, y The Resistance (2009) y Drones (2015) les dieron dos Grammy al mejor álbum de rock. Por el camino perfeccionaron una fórmula de riffs, falsete y ciencia ficción que pocas bandas se atreven a imitar sin parecer una parodia.

Después de Will Of The People (2022), 2026 empezó torcido, con la cancelación de sus fechas en India, Sudáfrica y Emiratos Árabes. La respuesta llegó el 26 de junio con The Wow! Signal, producido junto a Dan Lancaster y Aleks von Korff. El disco toma su nombre de la señal de radio captada en 1977 desde la dirección de Sagitario, y su gira de presentación ha recorrido ya Norteamérica. Tras el Reino Unido y Europa, ahora encuentra su camino hasta Madrid y Valencia.

▶ “The Wow! Signal Tour” — Muse | Madrid, 19 y 20 de enero · Valencia, 23 de enero de 2027

¿Dos noches en Madrid se quedarán cortas para Muse? ¿Qué canción de su repertorio no puede faltar en enero?

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