Nothing But Thieves – Stray Dogs

La jauría recupera su aullido

Algunas bandas construyen ciudades conceptuales para luego prenderles fuego y huir a la intemperie. Tras el destello sintético y la sofisticación de Dead Club City (2023), Nothing But Thieves ha decidido apagar los neones, rasgarse las vestiduras y regresar al barro originario. Su quinto álbum de estudio, Stray Dogs lanzado el 25 de septiembre de 2026 a través de RCA Records y Sony Music Entertainment, no es un simple paso adelante; es un aullido de pertenencia humana devuelto al directo, un manifiesto analógico que late con la urgencia de quien vuelve a casa con las zarpas llenas de cicatrices.

El álbum fue descrito como una «vuelta a las raíces». El grupo grabó en Angelic Studios, el mismo lugar donde concibieron su álbum debut. El sonido abraza influencias del rock alternativo y el grunge de los 90 (como Nirvana y Radiohead), además de mantener guitarras potentes que recuerdan a los primeros años de Muse.

El album ha sido producido íntegramente por el miembro de la banda Dom Craik y grabado por Mark Rankin. La ingeniería de sonido ha corrido a cargo de Mark Rankin (reconocido por su trabajo junto a Queens of the Stone Age e Iggy Pop) y Gary Curtis. La mezcla es obra deDom Craik, Mark Rankin y Rich Costey. Robin Schmidt es el responsable de la masterización. El álbum incluye un total de 12 canciones enfocadas en temas sobre la comunidad, la pertenencia y las conexiones compartidas.

La banda ha anunciado una gira programada para arrancar en 2027, con fechas iniciales confirmadas en Europa (como su concierto en París el 12 de enero de 2027) y planes de extenderse a países de Latinoamérica. No se incluye España, de momento.

Amos y perros

La alineación clásica se mantiene blindada en su química creativa: Conor Mason (voz principal), Joe Langridge-Brown (guitarra eléctrica y coros), Dominic Craik (guitarra eléctrica, teclados, programación y coros), Philip Blake (bajo eléctrico) y James Price (batería y percusión). Como colaboradores destacan Rosie Danvers (arreglos de cuerda y violonchelo), Julian Emery y Jim Irvin (co-escritores en el masivo sencillo Evolution).

Grabar en Angelic Studios no fue un truco nostálgico, sino una necesidad de purga. Al regresar al espacio físico de su debut, la banda logró apagar la interferencia de la industria y las presiones del streaming para reencontrarse con su identidad más salvaje





Conceptos y significados

Filosóficamente, Stray Dogs (Perros Callejeros) abandona la distopía de ciencia ficción para abrazar una celebración de la comunidad, la conexión orgánica y las experiencias colectivas compartidas. La banda pasó cinco meses viviendo en comunidad en Angelic Studios, buscando recrear la hermandad inicial de su juventud.

El título del álbum funciona como una metáfora cruda de los marginados que encuentran su manada. Tras una década recorriendo el mundo, el quinteto dedica este trabajo a la inmensa red global de seguidores que los ha sostenido, transformando el sentimiento de alienación y soledad individual en un sentido de identidad colectiva: los perros callejeros ya no vagan solos; ahora tienen un refugio en el rugido del público.

El agujero de la pandilla

El nombre de la banda, que se traduce como Nada más que ladrones, nació en sus años formativos en Essex. Lejos de apelar a la criminalidad literal, responde a una postura poética y existencial sobre el arte: la convicción de que la música y el aprendizaje humano consisten en robar fragmentos de experiencias, influencias de tus héroes y pedazos de realidad para reconfigurarlos en algo propio. Es un homenaje directo al acto de tomar prestada la energía del entorno para sobrevivir.

Tras la estela de los canes

Desde su debut en el circuito alternativo del Reino Unido, Nothing But Thieves ha trazado una evolución discográfica impecable: Nothing But Thieves (2015) El chispazo inicial rico en indie rock que los puso en el radar masivo gracias a himnos como Trip Switch. Broken Machine (2017) Una obra maestra de guitarras angulares y crisis existenciales que consolidó la versatilidad de Conor Mason. Moral Panic (2020) La crónica perfecta de la ansiedad sociopolítica moderna, con muros sonoros pesados e industriales. Dead Club City (2023) Un desvío estético brillante hacia el synth-pop, el dance rock de los 80 y la narrativa conceptual que alcanzó el número 1 en las listas del Reino Unido. Stray Dogs (2026) La culminación de su primera década; el regreso a la pureza sónica del directo.

Garras y ladridos

Si bien en discos previos se exploró el falsete aterciopelado, aquí Conor Mason despliega su registro más feral y visceral. Su voz actúa como un instrumento camaleónico que muta desde el desgarro grunge hasta la suavidad melódica del pop, capturando una honestidad interpretativa sin la sobreproducción del pasado.

El sonido producido por Dom Craik, el disco rechaza deliberadamente los sintetizadores omnipresentes y abraza el rock analógico masivo. Resuenan de forma explícita las guitarras abrasivas influenciadas por el grunge de los 90, la rítmica stoner de Queens of the Stone Age, la pomposidad de Muse y la distorsión orgánica de los primeros discos de Radiohead.

En cuanto a la instrumentación, el motor del álbum reside en la interacción directa de las guitarras entrelazadas de Joe y Dom, sostenidas por una sección rítmica aplastante donde el bajo de Phil Blake satura el espacio analógico y las baterías de James Price suenan ásperas, vivas, simulando la acústica reverberante de un recinto cerrado.

conor Mason demuestra que el verdadero peso del rock actual no solo reside en la distorsión de los amplificadores, sino en la capacidad de la voz humana para transitar sin filtros entre la vulnerabilidad del indie y la agresión feral del grunge

La imagen de los «perros callejeros»

La composición en cuatro cuadrantes emula un fanzine punk o un diario de recortes hecho a mano, lo cual se alinea con la decisión de la banda de regresar a sus raíces independientes y de autogestión en Angelic Studios. El símbolo negro que divide el lienzo funciona como un ancla visual áspera. Aporta una vibra pesada y casi solemne, sintonizando con las atmósferas oscuras de canciones como #5 o la crítica espiritual implícita en AI.Jesus.

En el cuadrante inferior derecho, la silueta oscura y difuminada de un hombre de espaldas representa al marginado, al caminante solitario de la noche urbana que da nombre al concepto del disco. Las texturas de cuadernos rayados, grafitis apresurados con la tipografía azul de Stray Dogs y versos tachados acentúan la sensación de intimidad física y cercanía analógica, huyendo de los acabados limpios y artificiales de la era digital.

El despertar de la manada

El álbum está diseñado intencionalmente para replicar la dinámica de un concierto en vivo. Estructuramos la narrativa del repertorio en dos mitades diferenciadas. La primera mitad actúa como una inyección de adrenalina rockera directa al pecho, explorando los impulsos biológicos y la tensión primaria.

Stray Dogs es elcorte de apertura funciona como el bautismo del disco. Arranca con un riff oscuro, pesado y una atmósfera inquietante que estalla en un coro destructivo sobre la búsqueda desesperada de tu propia tribu en la noche urbana. Testosterone es la continuidad sónica directa del tema homónimo. Un bombazo agresivo conducido por una línea de bajo distorsionada que escupe una feroz crítica a la masculinidad frágil y los impulsos destructivos modernos.

En cambio, Evolution se convierte en el himno central. Con un ritmo vibrante que recuerda a clásicos radiales americanos, inyecta guitarras afiladas y un estribillo eufórico diseñado para ser gritado en estadios llenos. La historia siguiente es Death in The Backseat, el primer gran giro de guión. La banda baja ligeramente las revoluciones, pero eleva la densidad emocional para tejer una pieza cargada de urgencia cinematográfica, melancolía y una tensión instrumental nocturna que se aleja de la estructura rock estándar.

#5 es nombrada en honor a su posición y al número de álbum de la banda. Es uno de los cortes más ambiciosos, oscuros y experimentales del disco, transitando entre estrofas minimalistas y un clímax orquestal devastador. El cierre del primer bloque funciona como un bálsamo mid-tempo. If You Don’t Have Someone to Love explora el vacío de la soledad en medio de una sociedad hiperconectada digitalmente.

Desconexión y redención sonora

El segundo bloque se adentra en terrenos más experimentales, difumina las fronteras de los géneros y busca la catarsis final colectiva. (Archive 76) es un interludio atmosférico y lo-fi que rinde tributo directo a las cintas de ensayo antiguas del quinteto, funcionando como un puente melancólico hacia las raíces de su sonido.

Baby Kool (Evelyn) aparece como la anomalía más divertida y pop del álbum. Con una línea rítmica adictiva y bailable, introduce texturas chispeantes y la enigmática figura del Pink Man, satirizando la superficialidad de las tendencias actuales sin perder el gancho sónico. AI.Jesus representa un zarpazo conceptual abrasivo que fusiona tintes de rock industrial con líricas punzantes sobre la edificación de la tecnología y la pérdida de la fe en la humanidad.

I Needed You Then, I Need You Now desata un desgarrador medio tiempo de guitarras crudas donde Conor Mason realiza una de sus interpretaciones vocales más puras y desnudas del álbum. American Confidence se alza como una impresionante amalgama sónica que entrelaza la crudeza del grunge con dinámicas nu-metal. Líricamente se sumerge en la psique de personajes satíricos del consumismo occidental y los teleevangelistas arrogantes.

A Different Kind of Happiness es la obra cumbre elegida para cerrar las cortinas. Construida intencionalmente con la estructura épica de un cierre de concierto, es una pieza majestuosa que desborda melancolía y optimismo, dejando el eco distorsionado de las guitarras flotando en el aire como una promesa de regreso.

Cerrar el álbum con una pieza extensa y anticomercial como ‘A Different Kind of Happiness’ ratifica que la banda prioriza la coherencia narrativa de un setlist en vivo antes que la optimización de clics rápidos en listas de reproducción digitales

El refugio de los que no tienen dueño

Stray Dogs no es un disco complaciente con los algoritmos de reproducción digital; es un testamento de resistencia artística. Nothing But Thieves ha logrado firmar su álbum más liberador y cohesionado precisamente al despojarse de las pretensiones conceptuales externas. Al volver al estudio donde todo comenzó, entendieron que su verdadera genialidad no radica en construir mundos de neón perfectos, sino en la imperfecta y ruidosa belleza de cinco músicos sudando en una habitación, tocando rock en su estado más puro para una manada global que comparte sus mismos latidos.

Escucha aquí «Stray Dogs» de Nothing But Thieves