Si debemos resumir los VMAs 2026 en una frase, haríamos lo siguiente: Madonna barrió y Taylor Swift se quedó con la última palabra. La gala del 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, presentada por Snoop Dogg, coronó a la Reina del Pop con siete premios y terminó con el Vídeo del Año para Swift. Madonna no ganaba un VMA desde hacía 27 años, y lo hizo después de abrir la ceremonia con su primera actuación en la gala en 23.

La noche tiene dos historias. La primera es de récords y de estrellas que se reparten los premios gordos. La segunda pasa más desapercibida y es la que nos toca de cerca: qué cabe hoy en la palabra “alternativo” cuando el premio lo gana una superestrella del pop y Geese se quedan con las manos vacías.

Siete estatuillas para la Reina del Pop

Madonna llegó a la gala con 13 nominaciones, igualando el récord que Lady Gaga fijó en 2010, y consiguió siete premios. Ganó Artista del Año, Mejor Álbum por Confessions II y Mejor Colaboración por “Bring Your Love”, que recogió sobre el escenario junto a Sabrina Carpenter. Las otras cuatro llegaron por Confessions II – The Film, el corto que acompaña al disco: Mejor Baile, Mejor Vídeo de Formato Largo, Mejor Cinematografía y Mejor Coreografía.

El premio a Mejor Baile tiene su miga. La categoría no se entregaba desde 2019, Madonna nunca la había ganado desde su estreno en 1989 y se la llevó justo en el año de su regreso. Con estas siete estatuillas suma 26 VMAs en competición, según Billboard, solo por detrás de Swift (32) y Beyoncé (29) en el palmarés histórico.

Antes de recoger nada, había abierto la gala (por quinta vez, nuevo récord de la ceremonia) con “Bring Your Love” junto a Carpenter y con “Danceteria Afterhours” junto a Charli xcx, la versión que ambas publicaron el 24 de septiembre.

Swift cierra la noche con el Vídeo del Año

Swift ganó menos que Madonna, pero se quedó con el último premio de la noche. Recibió el primer Artist Director Honors, un galardón nuevo para artistas que dirigen sus propios vídeos, y estrenó en la gala el de “Patient Zero”, canción de The Life of a Showgirl: The Encore, la reedición que anunció la semana pasada.

Después ganó Mejor Dirección por “Opalite” y cerró la ceremonia con el Vídeo del Año por “The Fate of Ophelia”, el sencillo que ella misma escribió y dirigió, y que la lleva por distintas épocas y personajes hasta terminar en la bañera con la que ilustró la portada de The Life of a Showgirl. Con los dos premios, refuerza su liderato en el palmarés histórico de los VMAs.

Lo alternativo: Rodrigo gana y Geese vuelven sin nada

La categoría de Mejor Alternativo es la que más nos toca de cerca, y su resultado dice bastante de cómo entienden los VMAs esa palabra. Olivia Rodrigo ganó con “The Cure”, segundo single de You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, su tercer disco. Compartía terna con Geese (“Taxes”, adelanto de Getting Killed), Noah Kahan (“The Great Divide”), Tame Impala (“Dracula”), Twenty One Pilots (“Drag Path”), mgk y Fred Durst (“Fix Ur Face”) y Sombr (“Homewrecker”).

Geese se marchan sin premio de una gala en la que también aspiraban a Mejor Grupo, categoría que fue para BTS. No es un agravio, pero sí un dato: en la misma terna conviven guitarras de estadio, folk de gran formato, psicodelia y hasta mgk con Fred Durst, y gana la que forma parte del núcleo duro del pop actual. Lo relevante no es quién se lleva el trofeo, sino que la palabra “alternativo” ya cabe en cualquier sitio, y que las bandas con criterio propio compiten en ella contra todo lo demás.

Dolly Parton, George Michael y Nirvana pasan lista

La gala funcionó también como sala de homenajes. Kacey Musgraves cantó “I Will Always Love You” en el tributo a Dolly Parton, fallecida el 25 de agosto a los 80 años, y Raye, Sombr y Teddy Swims homenajearon a George Michael. Nirvana recibieron el Video Vanguard Award, el galardón a la trayectoria que concede la propia ceremonia.

VMAs 2026 ganadores: la lista completa por categorías

Estos son todos los premios entregados en la gala, con las categorías traducidas al español.

Vídeo del Año: Taylor Swift, “The Fate of Ophelia”

Artista del Año: Madonna

Canción del Año: BTS, “Swim”

Mejor Artista Revelación: Sienna Spiro

Mejor Colaboración: Madonna y Sabrina Carpenter, “Bring Your Love”

Mejor Pop: Lisa y Kentaro Sakaguchi, “Dream”

Mejor Hip-Hop: Cardi B y Kehlani, “Safe”

Mejor R&B: Bruno Mars, “I Just Might”

Mejor Alternativo: Olivia Rodrigo, “The Cure”

Mejor Baile: Madonna, Confessions II – The Film

Mejor Latino: Bad Bunny, “Nuevayol”

Mejor K-Pop: BTS, “Swim”

Mejor Vídeo de Formato Largo: Madonna, Confessions II – The Film

Mejor Álbum: Madonna, Confessions II

Mejor Country: Ella Langley, “Choosin’ Texas”

Mejor Grupo: BTS

Canción del Verano: Ariana Grande, “Hate That I Made You Love Me”

Mejor Dirección: Taylor Swift, “Opalite”

Mejor Dirección de Arte: PinkPantheress y Zara Larsson, “Stateside”

Mejor Cinematografía: Madonna, Confessions II – The Film

Mejor Montaje: Sabrina Carpenter, “House Tour”

Mejor Coreografía: Madonna, Confessions II – The Film

Mejores Efectos Visuales: Ariana Grande, “Hate That I Made You Love Me”

Video Vanguard Award (honorífico): Nirvana

Artist Director Honors (honorífico): Taylor Swift

Madonna: Cuatro décadas mandando en MTV

Cuando MTV estrenó sus premios en 1984, Madonna cantó “Like a Virgin” en el Radio City Music Hall y convirtió una entrega de galardones en un escándalo televisado. Aquella misma noche recibió su primera nominación, a Mejor Artista Nuevo por “Borderline”. Durante los años ochenta y noventa ganó una y otra vez en la gala, y en 1998 levantó su primer Vídeo del Año con “Ray of Light”. Cada vídeo suyo era un estreno con fecha propia, y cada actuación en directo, un titular al día siguiente.

Después llegó un paréntesis largo: su última actuación en la ceremonia databa de 2003 y su último premio, de 1999. Confessions II, la secuela de Confessions on a Dance Floor (2005), le ha devuelto el protagonismo este año, y los VMAs le han devuelto el suyo. El domingo volvió al Peacock Theater, abrió la gala y se marchó con siete estatuillas bajo el brazo.

¿Merecía Madonna barrer así o los VMAs siguen premiando el nombre? Cuéntanoslo en los comentarios…

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