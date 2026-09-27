Empieza el baile

Más allá de ese célebre Tainted Love de los 80, estamos de nuevo ante el esperado sexto y definitivo álbum de estudio de Soft Cell titulado Danceteria, tnrabajo que se lanzó oficialmente el 25 de septiembre de 2026 a través de Republic of Music. Este trabajo marca el cierre absoluto de una de las trayectorias más influyentes del synth-pop mundial, sirviendo como una carta de amor a la escena neoyorquina de los ochenta y como un emotivo homenaje póstumo a su cofundador, Dave Ball, fallecido pacíficamente a los 66 años mientras dormía a finales de 2025 en su residencia de Londres. Recordemos que Soft Cell fue un dúo de música británico, fundado en 1978 en Leeds por el vocalista Marc Almond y el teclista Dave Ball, ambos compositores. El dúo fue popular durante principios de la década de los 80. Fue uno de los primeros exponentes de synthpop del Reino Unido.

¿Por qué «Danceteria»?

A principios de los años 80, Soft Cell se mudó temporalmente a Nueva York para grabar sus tres primeros álbumes de estudio (Non-Stop Erotic Cabaret, Non Stop Ecstatic Dancing y The Art of Falling Apart) en los icónicos estudios Mediasound de Hell’s Kitchen. Durante esa época, la discoteca de moda Danceteria se convirtió en su segundo hogar. No era solo un lugar para salir de fiesta; era el epicentro de la vanguardia neoyorquina donde convergían el post-punk, el synth-pop, el primer hip-hop y el movimiento art-damaged. Como explicó el propio Marc Almond en las entrevistas de presentación del disco, ese club y esa ciudad los moldearon por completo como artistas y como personas. El título es, literalmente, una carta de amor a su juventud y a su despertar creativo.

Danceteria era famosa por su política de puertas abiertas a los marginales, artistas radicales y los vanguardistas de la época. Por sus pistas pasaban con regularidad figuras como Andy Warhol, la artista de performance Karen Finley o la DJ Anita Sarko (quien fue una amiga íntima de Almond). Para Soft Cell, que siempre cantó sobre los bajos fondos, los placeres culpables y las almas solitarias, el club representaba el escenario perfecto para situar la narrativa conceptual de su álbum de despedida. Sin duda era un santuario para las criaturas de la noche.

Al saber que este sería el último álbum de estudio del grupo debido a la salud de Dave Ball, decidieron volver la mirada exactamente al lugar donde empezó su magia. Elegir este nombre supuso cerrar las puertas de Soft Cell regresando a la misma pista de baile mental que los vio nacer artísticamente.

Como dato curioso el club Danceteria también fue vital para el inicio de la carrera de Madonna en 1982. Coincidentemente, la Reina del Pop también lanzó en 2026 una canción homenaje llamada exactamente ‘Danceteria’ en su álbum Confessions II

Un dúo de altos vuelos

A nivel humano y creativo, los créditos de Danceteria representan el epílogo emocional de una de las alianzas más singulares de la historia del pop. La gestación del álbum estuvo marcada por la urgencia, la genialidad y una despedida silenciosa en el estudio de grabación. Detrás de cada surco del disco se esconde una narrativa de profunda complicidad artística.

Este álbum es, por encima de todo, su testamento sonoro. Sabiendo que el tiempo se agotaba tras batallar contra una larga enfermedad, Dave Ball (el arquitecto del sonido) se volcó con una disciplina conmovedora en su santuario de sintetizadores y secuenciadores analógicos. Dejó listos, de manera meticulosa y quirúrgica, los esqueletos rítmicos, las líneas de bajo y las atmósferas electrónicas que definen el pulso del disco. Cada sonido que se escucha es el eco de sus manos programando las máquinas por última vez, un regalo póstumo para su eterno compañero y para sus seguidores.

Recibir las grabaciones finales de Dave transformó el papel de Marc Almond (la voz del inframundo) el cual no solo aportó las melodías vocales, las letras y la composición teatral que lo caracterizan, sino que se convirtió en el custodio del legado de su amigo. Almond canta con la madurez de un superviviente de la noche neoyorquina, adaptando sus textos a los paisajes oscuros y magnéticos que Ball diseñó. Su interpretación actúa como el hilo conductor humano que abraza las frías y perfectas frecuencias de las máquinas.

La guinda del pastel

Para cerrar este círculo vital, el dúo sumó a la ecuación a la legendaria vocalista estadounidense Nona Hendryx quien encarna el alma del underground, el art-funk y la vanguardia de la Nueva York que inspiró al grupo en sus inicios. Su voz colisiona con el universo de Soft Cell para inyectar una dosis de misticismo y energía neoyorquina pura, despidiendo el álbum en lo más alto. El resultado es un equipo creativo que, a pesar de la distancia física impuesta por la tragedia, logró sonar más cohesionado, íntimo y descarnado que nunca.

Una sincronía agridulce: Los dos días finales

Lo más impactante y cinematográfico de la muerte de Dave Ball radica en la estrecha ventana de tiempo entre el cierre de su carrera y su fallecimiento. Solo dos días antes de morir, Dave Ball y Marc Almond se reunieron para escuchar juntos las mezclas finales de lo que terminaría convirtiéndose en el álbum Danceteria.

Según relató el propio Almond en entrevistas posteriores para medios como Billboard y The New York Times, Dave estaba absolutamente radiante, boyante y orgulloso del trabajo que habían logrado. Habían dado el visto bueno definitivo al disco; la obra estaba terminada y sellada. Cuarenta y ocho horas después, el cuerpo de Dave dijo basta. El anuncio oficial de la muerte fue comunicado a través de los canales de la banda y por el propio Marc Almond, quien devastado rindió homenaje al hombre con el que había fundado la banda en el Politécnico de Leeds en 1979:

«Es difícil escribir esto, y mucho menos procesarlo, pero con la mayor tristeza tengo que decir que la otra mitad de Soft Cell, el maravilloso y brillante genio musical David Ball, murió pacíficamente mientras dormía… Gracias Dave por ser una parte inmensa de mi vida y por la música que me diste. No estaría donde estoy sin ti» –Marc Almond

Las noches locas en Manhattan

El disco es un álbum conceptual estructurado de forma circular, diseñado para simular el transcurso de un día completo en la vibrante y decadente Nueva York de principios de los años 80. La narrativa comienza en el club, transita por cines oscuros de la calle 42, pasa por la euforia y el abuso de sustancias de la madrugada, experimenta la resaca física del amanecer y vuelve a descender de espaldas a la pista de baile. Su nombre rinde tributo directo al legendario club nocturno Danceteria de Manhattan.

La interpretación de Marc Almond se percibe en su punto de madurez más teatral y elegante. Almond equilibra su clásico dramatismo pasional y un tono melancólico de crooner con momentos de absoluto cinismo bailable. Su voz actúa como el narrador bohemio y andrógino que guía al oyente a través del inframundo neoyorquino, transmitiendo tanto el éxtasis de la fiesta como el vacío emocional del amanecer urbano.

Fiel a las raíces del dúo, el álbum despliega una electrónica analógica densa, oscura y puramente retro. Las texturas creadas por Dave Ball están repletas de líneas de bajo secuenciadas con sintetizadores clásicos, cajas de ritmos de golpe seco y atmósferas que oscilan entre el synth-pop underground, el electro-pop teatral (estilo Sparks o Pet Shop Boys) y guiños al sonido Northern Soul refinado. Es un testamento sonoro de la genialidad de Ball en las máquinas.

El amargo y último adiós

El tracklist de Danceteria está concebido como una novela sonora de catorce capítulos, un recorrido que trasciende lo musical para convertirse en el documento vivo de una despedida forzosa. Su estructura circular funciona como un bucle continuo de hedonismo y cruda realidad, transportándonos a una odisea de 24 horas por las entrañas de una Nueva York mítica, salvaje y ya extinta.

Sin embargo, el verdadero calado de esta obra radica en su naturaleza de testamento. No estamos ante un disco festivo convencional, sino ante la última conversación creativa entre Marc Almond y Dave. Las catorce pistas se entrelazan de forma indivisible, obligando al oyente a avanzar cronológicamente a través de las diferentes fases de una noche interminable.

Es un viaje conceptual que arranca con la euforia ciega del amanecer nocturno en el club, desciende por la decadencia física y moral de la madrugada, y vuelve a salir a la superficie con el peso de la pérdida y la nostalgia. Cada secuencia rítmica y cada silencio cobran un significado desgarrador al saber que, al cerrarse este bucle sonoro, las máquinas de Soft Cell se apagarían para siempre.

Mientras el cuerpo físico de Dave Ball se apagaba, su energía vital quedaba codificada en impulsos eléctricos y secuencias binarias. El álbum nos invita a reflexionar sobre cómo la tecnología, lejos de deshumanizarnos, puede convertirse en el vehículo más puro para alcanzar la inmortalidad artística

Ascenso, fiebre, luces de complicidad

El álbum se abre con Elusive, un zumbido instrumental y sintético que emula el latido de un corazón acelerado antes de cruzar el umbral del club. Funciona como un portal hacia un viaje lisérgico, una bruma sónica cuya realidad empieza a desdibujarse para dar paso a la fantasía nocturna.

La pista homónima Danceteria estalla como el corazón rítmico del álbum. Las cajas de ritmos imitan la urgencia de una pista de baile abarrotada, concebida como un santuario de escape espiritual y físico. Almond canta con un éxtasis religioso, coronando el tema con la icónica y liberadora frase clave: «Danceteria higher than high», un grito que celebra la búsqueda absoluta de la euforia.

El ritmo se vuelve denso y el ambiente con The Space Inside donde secambia hacia un techno-pop claustrofóbico. La letra explora el aislamiento mental y la paradoja de sentirse completamente solo en medio de una marea humana. La música recrea esa distorsión sensorial donde los rostros de los demás se vuelven borrosos y el propio cuerpo se convierte en una jaula.

Almond se despoja de las metáforas para ofrecer un relato explícito y cinematográficogracias a Times Square, tema que nos arrastra por las aceras de la calle 42 durante una noche lluviosa, describiendo con crudeza el neón parpadeante y los cines sórdidos que poblaban la zona. La música de Ball, sucia y arrastrada, evoca el peligro y la fascinación por el submundo callejero.

Two of a Kind es un giro emotivo. La instrumentación se entrelaza en melodías cruzadas que celebran la complicidad artística mutua de Marc y Dave a lo largo de 47 años. Es un respiro luminoso en la narrativa del disco; una declaración de lealtad inquebrantable entre dos forasteros del pop que, a pesar de sus contrastes, siempre compartieron el mismo ADN creativo.

El éxtasis y la resaca moral

La fiesta se traslada a la azotea. The Rainbow Room es una conmovedora balada romántica y nostálgica inspirada en una celebración de cumpleaños en las alturas de Nueva York. Con el piano sintético de Ball flotando en el aire, la letra reflexiona sobre la juventud perdida, el paso del tiempo y esos breves momentos de belleza suspendida sobre el caos de la ciudad.

El ritmo vuelve a acelerarse en In Heaven (When I Dance With You), una pista eufórica, bailable y rebosante de luces estroboscópicas. Captura esa ilusión de inmortalidad que solo se experimenta en el punto álgido de la noche, cuando la música y los cuerpos se fusionan bajo un limbo donde el dolor y la muerte parecen no existir.

En Decadence Is Hard Work reaparece el Soft Cell más cínico y mordaz. A través de una base rítmica implacable, Almond lanza una ácida crítica social sobre el agotamiento y las exigencias de mantener un estilo de vida bohemio y autodestructivo. Ser un rebelde y vivir al límiten requiere un esfuerzo físico y mental que termina devorando a sus propios protagonistas.

Crackland es la pista más oscura. Nos sumerge en la cruda inmersión de la decadencia urbana y las adicciones que asolaron las calles neoyorquinas en los años 80. Los sintetizadores de Ball suenan industriales, ásperos y amenazantes, sirviendo de banda sonora para una lírica que retrata la pérdida de la dignidad a cambio de una dosis.

What Is Your Morality es un tema sombrío e introspectivo que funciona como un monólogo interno. La música se ralentiza drásticamente mientras Almond confronta sus propios valores éticos. Es la pregunta incómoda que surge cuando se cruzan los límites de la noche y el espejo del baño del club devuelve una imagen distorsionada y difícil de reconocer.

Soft Cell nos recuerda que la pista de baile de los años 80 era un espacio político y social único: el único lugar de la ciudad donde un vagabundo, una futura superestrella, un artista vanguardista y un contable de Wall Street, compartían el mismo sudor bajo el ‘estróbo’. Reivindicar ese caos es una llamada de atención sobre la pérdida de los espacios públicos de libertad y auténtica comunión humana en las metrópolis modernas

El amanecer y el bucle infinito

Llegamos a Losing Yourself. Representa la disolución del Yo. Una pieza densa y psicodélica que simula, tanto en su estructura musical como en su interpretación vocal, la pérdida total del control bajo el efecto acumulado de los excesos de la madrugada. Los sonidos se estiran y las palabras se arrastran, reflejando el colapso inminente de los sentidos.

Seguidamente sobreviene After Hours. El implacable sonido del club se detiene para dar paso a una atmósfera desnuda y fría. Describe el preciso instante en que las luces de la sala se encienden, despojando al lugar de su magia y revelando la profunda soledad de los últimos en marcharse. El confeti pisoteado y los vasos rotos se convierten en el escenario de la cruda realidad.

Wave to America es el despertar físico. La electrónica se vuelve minimalista y serena, emulando la luz pálida de la mañana. El narrador, con una taza de café en la mano y el cuerpo exhausto, observa el paisaje urbano desde la ventana. Hay una aceptación melancólica de haber sobrevivido a otra noche, mirando a la gran urbe con una mezcla de amor y desapego.

El álbum no podía tener un cierre más magistral.

Out Come the Freaks con la poderosa y mística colaboración de Nona Hendryx, la música vuelve a encenderse lentamente. Esta pista funciona como la transición perfecta que vuelve a empezar el bucle narrativo: el sol se pone de nuevo, la ciudad muta y la canción da la bienvenida otra vez a las criaturas de la noche. El ciclo del hedonismo nunca termina; la pista de baile siempre vuelve a reclamar a sus fieles.

Un cierre con las luces encendidas

Danceteria no es simplemente un ejercicio de nostalgia retro o un intento de revivir glorias pasadas. Es una despedida majestuosa, madura y valiente. Como declaró Marc Almond, el proyecto de Soft Cell no puede ni debe existir sin la mente sónica de Dave Ball. Con este álbum, el dúo firma su testamento definitivo dejando las luces del club encendidas por última vez, demostrando que, aunque las personas se marchen, los sintetizadores y las criaturas de la noche vivirán para siempre en el eco eterno de la pista de baile.

Escucha aquí «Danceteria» de Soft Cell