El plan, al parecer, era esperar hasta el domingo. Pero Pearl Jam no aguantaron ni dos días: el viernes por la noche, en mitad del pase de “Eddie Vedder and Friends” en el Ohana Festival, la banda subió al escenario de Dana Point (California) para presentar en directo a su nuevo baterista, Abe Laboriel Jr., adelantando así, aunque solo fuera a medias, más de un año de secretismo deliberado en torno a la sucesión de Matt Cameron.

La banda arrancó con “Corduroy” y encadenó “Hail Hail”, “Scared of Fear”, “Wishlist” y “Dark Matter”, cinco canciones que bastaron para confirmar lo que llevaba meses circulando como rumor: alguien se había sentado por fin tras los tambores que Cameron dejó libres tras 27 años en la banda. Pearl Jam siguen con su concierto previsto para el domingo, el único que tienen confirmado en todo 2026, así que lo de Ohana del viernes fue, en la práctica, un adelanto no anunciado de la propia presentación oficial.

El baterista de Paul McCartney se sienta tras los tambores de Pearl Jam

Abe Laboriel Jr., de 55 años, lleva desde 2001 (el álbum Driving Rain) como baterista de cabecera de Paul McCartney, tanto en estudio como en directo, y también ha tocado con Sting, Eric Clapton y Steve Vai. Su nombre no era del todo ajeno al universo Pearl Jam: ya participó en Earthling (2022), el álbum en solitario de Eddie Vedder, y en 2023 se sentó a la batería durante el pase de Vedder and the Earthlings en el propio Ohana, sustituyendo entonces a Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). La ironía quiso que fuera precisamente Smith quien, meses atrás, ocupara su silla en la banda de McCartney cuando esta actuó en Saturday Night Live, un intercambio que alimentó buena parte de las especulaciones de los últimos meses. Su padre, Abe Laboriel Sr., es un reconocido bajista de sesión y miembro fundador de Friendship y Koinonia.

¿Fichaje definitivo o simple sustituto de una noche?

Aquí es donde el anuncio se complica. Varios medios ya dan por hecho que Laboriel Jr. es el nuevo miembro fijo de Pearl Jam, pero sobre el escenario Vedder se limitó a decir que su baterista estaba «filling in tonight» («rellenando esta noche»), sin confirmar nada más allá de esa noche concreta. No está claro, de momento, si Laboriel compaginará ambas bandas o si Ohana fue solo un adelanto pensado para aliviar la presión antes del concierto real del domingo. La ambigüedad resulta casi irónica después de más de un año construyendo el misterio a propósito: en mayo, el guitarrista Stone Gossard lo resumía con una frase que ya suena casi a eslogan de la propia banda, «es nuestro misterio envuelto en un enigma». Si la intención era generar expectación, lo han conseguido incluso después de enseñar la carta.

La espera había generado su propio folclore. Durante meses, la prensa especializada especuló con nombres que iban de lo plausible a lo directamente disparatado: desde Dave Grohl (descartado enseguida por su compromiso con Foo Fighters) hasta un hipotético regreso de Dave Krusen, batería original de la banda, que llegó a desmentir en redes que fuera el elegido. Incluso se llegó a mencionar, en tono de broma, a Meg White, retirada de la vida pública desde la disolución de The White Stripes en 2009. Ese ruido de fondo explica, en parte, por qué la banda optó por resolver el misterio (o al menos empezar a hacerlo) sin previo aviso, dos días antes de lo que tenían anunciado.

Pearl Jam: treinta y cinco años sin querer hacer lo previsible

Pearl Jam nacieron en Seattle en 1990, cuando Stone Gossard y Jeff Ament, recién salidos de Mother Love Bone, encontraron cantante en un surfista de San Diego llamado Eddie Vedder. Con Mike McCready a la guitarra, debutaron con Ten (1991), disco que los situó, junto a Nirvana y Soundgarden, en el epicentro del grunge. Canciones como “Alive”, “Jeremy” o “Even Flow” siguen siendo, más de tres décadas después, la puerta de entrada habitual para quien los descubre por primera vez.

Su otra seña de identidad ha sido, precisamente, la resistencia a lo previsible: el boicot a Ticketmaster que sostuvieron durante buena parte de los noventa los convirtió en la banda que se permitía decir que no, y esa misma actitud los ha mantenido en activo treinta y cinco años después, con más de 85 millones de discos vendidos y un puesto en el Rock and Roll Hall of Fame desde 2017. Matt Cameron, batería desde 1998, explicó su despedida de la banda tras 27 años el pasado verano, dejando una silla que Pearl Jam han tardado más de un año en ocupar en público, aunque sea, de momento, a medias.

¿Fichaje permanente o simple cameo de una noche? ¿Qué crees que va a pasar el domingo?

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