Hay canciones que nacen de un lugar tan íntimo que resulta difícil imaginar que alguien se atreva a publicarlas. «My Body Isn’t Ready» no es una canción sobre alguien que falta; es sobre algo que ya estaba ahí desde siempre: la mirada que te devuelve el espejo cuando tienes ganas de gustar a alguien y sientes que tu propio cuerpo te pone obstáculos. sombr, el cantautor neoyorquino que lleva año y medio redefiniendo lo que puede ser el pop alternativo de estadio, lo ha convertido en su canción más honesta hasta la fecha.

«My Body Isn’t Ready» llega el 26 de junio de 2026 vía Warner Records y es el tercer adelanto del segundo álbum de estudio de sombr, todavía sin título oficial. La publicación viene acompañada de videoclip oficial y de una actuación en The Tonight Show starring Jimmy Fallon que sirvió de debut televisivo de la canción.

Un espejo que no miente

La letra no se anda con rodeos. sombr canta que le gusta alguien pero que el espejo no le deja avanzar, que quiere ser la persona que esa alguien espera pero que todavía no está listo, que no se ve capaz. En el puente, la pregunta se vuelve aún más desgarradora: si pudiera salir de su propia piel y volver a ser el niño que fue, ¿le dejarían entrar?

En Instagram, sombr explicó el origen de la canción con una generosidad poco habitual: «Espero que esta canción pueda significar cosas distintas para distintas personas. Puede interpretarse como una metáfora. O puede tomarse al pie de la letra como una descripción de cómo he percibido mi propio cuerpo durante toda mi vida. Quería escribir sobre mi lucha para que quienes también estén pasando por algo parecido sepan que no están solos. Eres hermoso/a, y os quiero».

«My Body Isn’t Ready» está escrita y coproducida en solitario por el propio sombr, lo que convierte la canción en una declaración sin intermediarios. Que una de las voces más escuchadas del pop alternativo actual le dedique un single entero a la imagen corporal y la autoestima no es poca cosa.

El vídeo: una fiesta donde todo el mundo encaja menos tú

El videoclip está dirigido por Gus Black, que ya firmó el vídeo de «Homewrecker». La historia sitúa a sombr en una fiesta donde se siente completamente fuera de lugar hasta que conecta con la chica interpretada por Inde Navarrette, conocida por la serie Obsession. También aparece en el reparto Josh Heuston, protagonista de la serie Off Campus.

La premisa visual no podría estar más alineada con la letra: sentirse invisible en una habitación llena de gente, la ansiedad de ser visto, el alivio inesperado de encontrar a alguien que te ve de verdad.

El tercer capítulo de un segundo álbum que se aproxima

«My Body Isn’t Ready» es el tercer single del segundo álbum de sombr, todavía sin título ni fecha de lanzamiento confirmados. Lo precedieron «Homewrecker» (febrero de 2026), que Rolling Stone incluyó entre las mejores canciones del año y cuya línea de bajo corrió a cargo de Wendy Melvoin (exmusa de Prince), y «Potential» (abril de 2026).

Los tres singles comparten un mismo pulso emocional pero miran en direcciones distintas: «Homewrecker» apuntaba hacia otra persona y hacia una situación sentimentalmente imposible; «Potential» exploraba lo que podría ser una relación; «My Body Isn’t Ready» vuelve la vista hacia adentro, hacia uno mismo. Si los tres singles trazan un mapa, ese mapa lleva siempre al mismo lugar: la intimidad que define a sombr como compositor.

De Canal Street al Madison Square Garden

La publicación de «My Body Isn’t Ready» llega a pocas semanas del inicio del You Are The Reason Arena Tour, la primera gira norteamericana de sombr en recintos de gran formato. El tour arranca el 22 de julio en Ciudad de México (Pepsi Center) y culmina el 23 de noviembre en Nueva York con dos noches en el Madison Square Garden. Por el camino: el Kia Forum de Los Ángeles, el Scotiabank Arena de Toronto, el TD Garden de Boston y el United Center de Chicago.

Como artistas de soporte en distintas fechas se han confirmado Interpol, The Last Dinner Party, Tom Odell, Dove Cameron, Balu Brigada, King Princess, The Hellp y Hannah Jadagu. El verano europeo también promete: Lollapalooza, Osheaga, Sziget, Way Out West, Lowlands, Pukkelpop, Rock En Seine, Electric Picnic y Reading & Leeds.

El contraste con aquel concierto gratuito en Canal Street que organizó para celebrar el lanzamiento de I Barely Know Her (con gente encaramada a las escaleras de incendios y autobuses pasando al fondo) define mejor que nada la trayectoria de sombr: de la calle al estadio en menos de un año.

sombr: ¿quién es Shane Michael Boose?

Shane Michael Boose empezó a publicar música en 2021 bajo el alias de sombr (una combinación de sus iniciales, SMB, y una palabra que remitía a una época oscura de su vida). Dejó el instituto, se mudó a Los Ángeles y en 2023 firmó con Warner Records, que lo puso a trabajar con el productor Tony Berg (conocido por su trabajo con Phoebe Bridgers). El resultado fue I Barely Know Her (agosto de 2025): diez canciones de pop alternativo con ecos del britpop de los noventa, el rock de estadio de los dos mil y el indie más confesional de la última década, todo escrito en solitario y en gran parte autoproducido.

Desde entonces: nominación al Grammy a Mejor Artista Revelación, MTV VMA al Mejor Acto Alternativo y el apoyo público de Taylor Swift. En febrero de 2026, sombr incluyó Madrid y Barcelona en su primera gira europea, con paradas en el Palacio de Vistalegre y el Palau Sant Jordi. Fue también uno de los nombres de la lista BBC Sound Of 2026, que lo señalaba como uno de los artistas emergentes con más proyección del momento, junto a nombres como Royel Otis o Skye Newman, la ganadora final de la lista.

Con «My Body Isn’t Ready», sombr demuestra que el segundo álbum no va a esquivar ninguna conversación difícil. Que lo haga alguien de 20 años, escribiendo y produciendo solo, convierte esa conversación en una que vale la pena escuchar.

▶ «My Body Isn’t Ready» — sombr | 26 de junio de 2026 | Warner Records

¿Te ves reflejado en el mensaje de «My Body Isn’t Ready»? ¿Crees que el pop alternativo actual está cada vez más dispuesto a hablar de imagen corporal y autoestima sin eufemismos? Cuéntanoslo en los comentarios o en nuestras redes sociales.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.