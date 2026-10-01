25 años es toda una vida. Una generación musical. Un regueros de sueños, sonidos e influencias. 25 años de ACL lo es todo. Austin City Limits cumple 25 años y ha decidido celebrarlo a lo grande. Charli XCX, The XX, Lola Young, Turnstile, Labrinth o Cannons son solo una pequeña muestra, una gota en el enorme océano de talento que el festival texano congregará en Zilker Park para celebrar un cuarto de siglo.

Un festival con solera

La historia del ACL se remonta a 2002 pero sus raíces son aún más antiguas. El festival hereda el nombre y la actitud contestataria del Austin City Limits, el programa musical más antiguo del mundo que la cadena pública PBS emite sin descanso desde 1974. Por el festival han pasado todos los iconos de la historia, desde Iggy Pop a Paul McCartney o Metallica hasta Kendrick Lamar, Dua Lipa o Chappell Roan. Pero más allá de sus espectaculares carteles, la mayor excusa para acudir a cada una de sus ediciones es esa sensación única de libertad, respeto, buen rollo y amor por la música que se respira en Zilker Park, así como los mensajes de paz y amor que se transmiten. Es un oasis cultural y social en tiempos tenebrosos. Todo lo que se echa en otros festivales multitudinarios que han vendido sus almas al dinero fácil de las marcas, lo puedes encontrar en el Austin City Limits.

Este año, sus asistentes se enfrentarán a una tormenta que amenaza con inundaciones y lluvias torrenciales provocadas por un frente frío y dos huracanes en el Atlántico, pero no dudaremos en divertirnos y bailar bajo la lluvia fina o densa que salpicará nuestros rostros al ritmo del pop más deslumbrante. ¡Felices 25, querido ACL!

Un torrente de talento pop

Viernes 2 y 9 de octubre

El viernes amenaza tormenta en el parte meteorológico y en los escenarios de un festival que comienza de manera arrolladora. Los viernes solían ser el día reservado para coronar a una leyenda del rock, pero en esta edición, la nostalgia es más reciente y poderosa. La protagonista del último verano feliz, el Brat Summer de Charli XCX, nos devolverá a tiempos recientes, pero más sencillos. Su pop corona un día donde nos esperan los pogos salvajes del concierto de Turnstile. Los de Baltimore le darán cera a su Never Enough lanzado el año pasado y al resto de una sólida discografía que nunca deja de sorprendernos. A su lado estarán Amy & The Sniffers y su eléctrico punk que nos hará botar sin parar. Labrinth llegará ese mismo día a Zilker Park para demostrar que es mucho más un icono generacional que la banda sonora de Euphoria. CMAT rentabilizará su talento y el ruido que ha hecho en Estados Unidos el cover de Olivia Rodrigo de su temazo When A Good Man Cries. Su feminismo combativo no estará solo en el ACL. Paris Paloma llenará de mensajes necesarios nuestros corazones y nos hará movernos al ritmo vertiginoso de su nuevo álbum lanzado este mismo septiembre. Escuchar su Labour nunca ha sido tan necesario.

Completamos el Viernes con dos iconos del EDM como Skrillex y Steve Aoki, la nostalgia de los 2010 de los Chainsmokers y el R&B molón de Leon Thomas. Día intenso balo la lluvia y lleno de emociones difíciles de olvidar.

Poder femenino

Sábado 3 y 10 de octubre

El sábado de este Austin City Limits es una oda al pop femenino, a esas voces un día marginadas que hoy ponen acento de mujer a las tendencias globales. Y es que los carteles del ACL llevan años mostrando el poderío de las reinas del pop. Una de ellas, la genial Suki Waterhouse llega con su condición de musa del underground y un último álbum menos nebuloso y más guitarrero que suena refinado y cañero al mismo tiempo. Young Miko es el rostro de ese perreo sin complejos, que no esconde sus tendencias sexuales y que se abre camino en un mundo machista como pocos a base de temazos generacionales. Lola Young paseará su corona de princesa del nuevo pop británico con descaro y mucho carisma, uno de los rostros más radiantes del cartel del 25 aniversario del festival. Lykke Li reclamará desde el escenario de Zilker Park su condición de reina fugaz de las listas aportando una dosis de nostalgia que la empareja con Lorde, la reina de un día para el recuerdo.

Los geniales Rodrigo y Gabriela y su rock de alta escuela, los ritmos pegajosos de Fai Laci, el talento de Jack Antonoff y los Bleachers, la rareza adictiva de It’s Murph y los himnos nocturnos de Rüfüs Da Sol completan nuestra selección de un sábado por la tarde en el ACL.

25 años y un hasta luego

Domingo 4 y 11 de octubre

Y el domingo comienza con una reina impostada, Stella Lefty. Mucha curiosidad por ver si la hija de co-fundador de Groupon es una nepo-baby o una estrella en ascenso. Por el momento, su tema Boston escala en las listas y deja una pregunta en el aire que responderemos en el ACL.

El Austin City Limits concentrará este domingo más talento por metro cuadrado que ningún otro lugar del mundo. Cannons ya era una bandaza con un sonido y una estética consolidadas, pero ha sido la banda sonora de Spiderman la que los ha puesto de nuevo en el escaparate. Encontrarse con la banda de Michelle Joy es un placer que combinará como un cóctel en una tarde de verano con los ruidos molones de Rio Kosta, el lujoso dream pop de Saint Motel, el embrujo de Blood Orange, el carisma de Parcels o el pop sofisticado de Noga Erez. Junto a ellos brillarán los Geese, esa ola pop que crece en las listas y en las calles como un ruido contagioso que no para de crecer. Fcukers y el dúo neoyorquino Sofi Tukker nos demostrarán que el dance molón siempre tendrá cabida en las pistas, las listas y los festis.

25 años de ACL no quieres que se acaben. Porque ningún ACL termina jamás. Cada uno de ellos vive para siempre en tus recuerdos. Y por ese motivo esta edición tan especial merece cerrarse con dos de las bandas que mejor explican el pop de los últimos 20 años: The XX y Twenty One Pilots. En ambos se encierran influencias presentes y futuras, música en apariencia sencilla que pervive en la memoria colectiva a través de canciones con un gancho invencible e inolvidable. Viven exentos de alquiler en nuestro cerebro. Y a partir del domingo serán parte de esta historia conjunta que construimos fans, músicos y organizadores en ese festival que un día nos robó el corazón y que siempre deja una huella indeleble en quien lo visita desde 2002. Nos vemos en Zilker Park donde brindaremos por 25 años más.