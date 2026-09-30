Fontaines D.C. estrenan hoy el single “Tongue”, segundo adelanto de Dopamine Chamber, el quinto disco que XL Recordings publicará el 16 de octubre. La canción ya había sonado en directo el 21 de septiembre en el Kings Theatre de Brooklyn. La versión de estudio, sin embargo, explica mejor hacia dónde va un disco producido de nuevo por James Ford. Además, Rosalía firma en él la primera colaboración con una artista invitada en la historia del grupo.

El punto de partida está en Romance, y la banda no lo esconde. «Seguimos donde lo dejó Romance, reservando los elementos de banda en directo hasta que fueran realmente necesarios», explica el guitarrista Conor Curley. En la práctica, Conor Deegan construyó el bajo alterando la velocidad de la cinta (un recurso que el comunicado asocia a Prince). Carlos O’Connell, por su parte, pasó la voz de Grian Chatten por un sampler para cambiarle el tono. Encima hay guitarras, piano, cuerdas y orquestación. Sin embargo, casi nada suena tal y como se grabó.

El vídeo del single “Tongue”: Fontaines D.C. se ponen detrás de la cámara

Con la imagen, el grupo ha hecho justo lo contrario. El vídeo lo dirige John Angus Stewart, realizador habitual de Amyl and the Sniffers (suyos son “Guided By Angels”, “U Should Not Be Doing That” o “Big Dreams”). Eso sí, lo filmaron los propios miembros de la banda durante su paso por Nueva York.

Es difícil no leerlo a la luz de lo que pasó en agosto. El vídeo de “Marianne”, dirigido por Dave Meyers (el mismo de “HUMBLE.” para Kendrick Lamar), acreditaba en YouTube a varios “AI artists” que poco después pasaron a figurar como “VFX artists”. El cambio no pasó inadvertido entre los seguidores. Nada en el comunicado de “Tongue” relaciona una cosa con la otra, pero el contraste está ahí: aquello era una superproducción de posproducción y esto es una banda con una cámara.

Para comprobar cómo encaja todo en directo habrá dos ocasiones cercanas: el 22 de octubre en el Movistar Arena de Madrid y el 24 de octubre en el Sant Jordi Club de Barcelona, dentro de su mayor gira hasta la fecha.

Fontaines D.C.: De Dublín al laboratorio

Fontaines D.C. nacieron en Dublín como una banda de post-punk con alma de poetas, y Dogrel (2019) acabó siendo el disco del año para Rough Trade y BBC Radio 6 Music. Después, A Hero’s Death (2020) giró hacia un tono más sombrío y Skinty Fia (2022) les dio su primer número uno en Reino Unido. El salto de escala llegó con Romance (2024), su primer trabajo en XL y el primero con James Ford a los mandos. Aquel disco duplicó en su semana de estreno las ventas de su predecesor y terminó siendo disco de platino británico. Desde entonces, cada lanzamiento ha servido para desprenderse de algo. En Dopamine Chamber, lo que parece sobrar es su propio sonido en bruto, y “Tongue” es, de momento, la prueba más clara.

▶ “Tongue” — Fontaines D.C. | 30 de septiembre de 2026 | XL Recordings

¿Os convencen estos Fontaines D.C. de cintas ralentizadas y voces sampleadas, o echáis de menos las guitarras a pecho descubierto de Dogrel? ¿Qué esperáis de la colaboración con Rosalía?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.