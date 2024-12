Mad Cool es un festival de música que se celebra anualmente en Madrid. Conocido por su impresionante cartel y su ambiente electrizante, el festival atrae a miles de asistentes de todo el mundo. Desde su primera edición en 2016, Mad Cool ha crecido rápidamente, convirtiéndose en uno de los eventos musicales más importantes de Europa. El festival ofrece una mezcla ecléctica de géneros musicales, desde rock y pop hasta música electrónica y alternativa.

Historia del festival

Mad Cool Festival, celebrado en Madrid desde 2016, ha crecido rápidamente hasta convertirse en uno de los eventos musicales más importantes de Europa. A lo largo de los años, ha tenido tres ubicaciones distintas, hasta su actual recinto en el distrito madrileño de Villaverde, y ha contado con cabezas de cartel como The Who, Foo Fighters, Green Day, Arctic Monkeys, The Cure, Bon Iver, Red Hot Chili Peppers y Dua Lipa.

Sobre Mad Cool 2025

La edición 2025 del festival promete ser espectacular, con su habitual mezcla de artistas de primer nivel y nuevas promesas de la música. El festival se llevará a cabo del 9 al 12 de julio en el nuevo recinto de Villaverde, Madrid, aunque aún no tenemos artistas confirmados.

Artistas Confirmados para Mad Cool 2025

Aún no hay artistas confirmados para 2025, pero si quieres recordar cómo fue el cartel en 2024, estos fueron los artistas participantes:

10 de julio de 2024

Carlita

Claudia León

Crawlers

Dua Lipa

Garbage

James Arthur

Janelle Monáe

Jet Vesper

Julieta

Kenya Grace

Kid Francescoli

Nothing But Thieves

Parra for Cuva

Rels B

Soccer Mommy

Swim School

The Smashing Pumpkins

Tom Odell

Vesper

11 de julio de 2024

Adiel

Ando Diao

Bomba Estéreo

Blanco White

Bonobo (DJ set)

Claudia León

Greta Van Fleet

Keane

Kneecap

Larkin Poe

Lawrence

Merina Gris

Merino

Michael Kiwanuka

Paul Kalkbrenner

Pearl Jam

Piem

Sofi Tukker

The Heavy

The Loop

12 de julio de 2024

Acid Arab (DJ set)

Alvvays

Black Pumas

Danilo Plessow

DJ Koze

Gilipojazz

Jayda G

Jessie Ware

L.T.

Maneskin

Mochakk

Rema

Sleaford Mods

Stay Homas

Sum 41

The Breeders

Tom Morello

Unknown Mortal Orchestra

13 de julio de 2024

Alec Benjamin

ANOTR

Arlo Parks

Ashnikko

Axel Boman

Bar Italia

Bring Me The Horizon

Chinchilla

Claudia León

Dead Posey

Genesis Owusu

Honeyluv

Joel Culpepper

Lord Huron

Nathaniel Rateliff

The Blessed Madonna

The Gaslight Anthem

The Killers

The Loop

The Warning

Cartel Mad Cool Festival 2025

Aún no hay cartel confirmado.

Venta de Entradas para Mad Cool Festival

Aún no hay información sobre venta de entradas y abonos, pero como siempre, se podrán adquirir a través de la web oficial del festival.

Playlist Mad Cool Festival 2025

Aún no está disponible.

