En Washington, los conciertos gratuitos al aire libre tienen un dueño histórico. Fugazi tocaron sin cobrar entrada en Fort Reno y en Lafayette Park, y organizaron conciertos benéficos en el Sylvan Theater, el escenario que hay en la explanada del monumento. Turnstile recogen ahora esa tradición: el sábado 24 de octubre, a las 15:00 (las 21:00 en España), darán un concierto gratuito frente al Monumento a Washington, y lo que se recaude irá a la ayuda humanitaria en Palestina, Sudán y Líbano.

El concierto de Turnstile en Washington lo organizan con Human Concern International, una ONG que repartirá los fondos entre las tres regiones. No hace falta entrada, pero sí apuntarse en la web del concierto, donde también se puede donar. Hassan Wadi, su director global, lo ha celebrado con una frase que no necesita contexto: «Como gazatí, no puedo estar más orgulloso del equipo y de la comunidad de Turnstile por unirse para apoyar a la gente de Gaza, Líbano y Sudán». El dinero, explica la organización, servirá para comida, agua, atención médica y refugio.

De Baltimore a Washington, una gira que empieza y acaba sin entrada

Esa fecha llevaba semanas en blanco en el calendario de otoño, y la banda la ha desvelado con un vídeo en Instagram (planos del metro, la sombra del obelisco, un arcoíris que recuerda a la portada de Never Enough) y un cartel con el monumento pintado. Será la última parada de la segunda parte de la gira de Never Enough, que arrancó el 10 de mayo de 2025 con otro concierto gratuito, en el Wyman Park Dell de su Baltimore natal, que recaudó decenas de miles de dólares para Health Care for the Homeless. Antes quedan el Austin City Limits, este mismo fin de semana, y un par de fechas en Arizona y California; después, solo el Camp Flog Gnaw de Tyler, the Creator, en noviembre.

Abrir y cerrar con dos conciertos gratuitos la gira más exitosa de su carrera dice más de Turnstile que sus dos Grammy. Es la ética de Fugazi llevada a escala de estadio, y pocas bandas de su tamaño se permitirían regalar la fecha final de una gira en lugar de llenar un pabellón. Tampoco llega solo: el año pasado, Brian Eno levantó en Wembley Together for Palestine, con la misma idea de fondo.

Turnstile, el hardcore que aprendió a bailar

Formados en Baltimore en 2010 alrededor de la voz de Brendan Yates, Turnstile pasaron de las salas de hardcore a los grandes festivales con Glow On (2021), donde el punk se cruzaba con el funk, el pop y las colaboraciones con Blood Orange. Never Enough (2025) fue el disco que lo cambió todo: dos Grammy, a mejor álbum de rock y a mejor interpretación metal por “Birds”, y el número uno de nuestra lista de discos internacionales de aquel año. Este verano lo reimaginaron en Never Enough: Versions, con invitados que van de Elton John a Dying Fetus. Quien quiera verlos sin cruzar el Atlántico tiene una cita: están confirmados en el Primavera Sound 2027, aunque allí sí habrá que pagar entrada.

▶ “Never Enough Tour Pt. 2” — Turnstile | 24 de octubre de 2026 | Monumento a Washington

¿Os imagináis a una banda española de este tamaño cerrando su gira con un concierto gratuito y benéfico en plena Puerta del Sol?

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