De adolescente, Björk cantaba en el coro del instituto Hamrahlíð de Reikiavik. Cuatro décadas después, ese mismo coro la acompaña en Björk Orkestral With the Hamrahlíð Choir, el disco en directo que One Little Independent publicará en todo el mundo el 27 de noviembre. Se grabó el 24 de octubre de 2021 en el Harpa, la sala de conciertos de la capital islandesa, y recoge once canciones con el coro dirigido por Þorgerður Ingólfsdóttir, su fundadora, y Bergur Þórisson al órgano.

El disco no es del todo nuevo. Se publicó en mayo, pero solo podía conseguirse en la Galería Nacional de Islandia, como parte de la instalación que Björk tiene allí. Ahora sale de la isla en vinilo, CD, DVD y Blu-ray.

Aquella noche era una de las cuatro de la serie Orkestral, montada en plena pandemia para desnudar sus canciones del aparato visual que suele rodearlas. Pasaron por el Harpa más de cien músicos islandeses, y parte de la recaudación fue para Kvennaathvarf, el refugio para mujeres de Reikiavik. Björk ha contado que aquel calendario vacío le permitió «retocar canciones antiguas que sentía que todavía no había aprendido a cantar en directo».

La mayoría de esas canciones viene de Medúlla (2004), el disco que construyó casi solo con voces humanas y que nunca llegó a presentar en una gira propia. Seis de los once temas salen de él. Nuestra opinión es que este directo hace lo que el original solo insinuaba: demostrar que esas canciones no necesitaban ninguna máquina para sostenerse. Completan la selección “Hidden Place”, de Vespertine; “Unravel”, de Homogenic; “Cosmogony”, de Biophilia; “Vertebrae by Vertebrae”, de Volta, y “New World”, la canción con la que se cerraba Bailar en la oscuridad, la película de Lars von Trier. Que la última palabra la tenga Selma (la obrera de aquel musical) cantada por adolescentes islandeses tiene su punto de crueldad.

La relación con el coro tampoco empieza aquí: ya aparecía en “Body Memory”, de Utopia, y la acompañó en la gira Cornucopia. Hace un año la oímos rodeada de otra orquesta, la de “Berghain”, junto a Rosalía. Aquí la orquesta es casi doméstica, y le sienta mejor.

Fecha de lanzamiento de “Björk Orkestral With the Hamrahlíð Choir”

Björk Orkestral With the Hamrahlíð Choir sale el 27 de noviembre de 2026 en One Little Independent, en vinilo, CD, DVD y Blu-ray.

Tracklist de “Björk Orkestral With the Hamrahlíð Choir”

“Show Me Forgiveness”

“Pleasure Is All Mine”

“Hidden Place”

“Cosmogony”

“Sonnets / Unrealities XI”

“Unravel”

“Vertebrae by Vertebrae”

“Who Is It”

“Mouth’s Cradle”

“Where Is the Line”

“New World”

Björk y la voz como último instrumento

Antes de cumplir doce años ya había grabado un disco en Islandia, y con The Sugarcubes sacó el pop islandés de la isla a finales de los ochenta. En solitario, Debut (1993), Post (1995) y Homogenic (1997) la convirtieron en la artista que mejor entendió la electrónica de los noventa desde fuera de la pista de baile. Después vinieron el recogimiento de Vespertine (2001), el experimento vocal de Medúlla, el disco-aplicación Biophilia (2011), la ruptura de Vulnicura (2015) y Fossora (2022), su último álbum de estudio. Cada vez que ha querido despojarse de algo, ha vuelto a la voz: este directo es la prueba más limpia de que nunca le hizo falta mucho más.

▶ “Björk Orkestral With the Hamrahlíð Choir” — Björk | 27 de noviembre de 2026 | One Little Independent

¿Qué canción de Björk os gustaría escuchar despojada de todo, solo con un coro detrás?

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