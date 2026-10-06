Superlaser / 15 canciones para 15 momentos

Superlaser son una banda de power pop procedente de Benidorm y formada en el 2018. Poco a poco se han ido haciendo hueco en esta complicada industria.

Ellos mismos se definen: «No sabemos exactamente cómo hemos llegado hasta aquí, pero en algún momento nos pareció buena idea montar una banda y de alguna manera, entre malas decisiones y aciertos fortuitos, hemos conseguido hacer un disco«.

«Presentamos Sonreímos como idiotas el 8 de octubre en en la Sala el Sótano (Madrid) y pretendemos pasearlo por los escenarios de cualquier sitio del territorio nacional que reúna suficiente gente maja dispuesta a escucharnos. Suficiente o un poquito menos. Con que nos dé para atrevernos a poner en riesgo nuestra ya de por sí precaria economía de músicos y autónomos nos sobra«. Entradas aquí.

Son muchas las bandas y artistas que ya han pasado por esta divertida sección. Ahora os dejamos con las quince canciones que nos proponen Superlaser para momentos variados de la vida. ¿Qué te parecen?

1 – Canción para un funeral

Mountains de Biffy Clyro. Es una canción que habla de amor y de no perderse en las adversidades, donde predomina, sobre todo, un sentimiento de esperanza.

2 – Canción para poner de melodía de despertador

Chop Suey! de System of a Down porque «WAKE UP!«

3 – Canción para recibir a seres de otra galaxia, léase extraterrestres

New Born de Muse. La humanidad se va a la mierda y pronto vamos a necesitar la ayuda del primero que pase.

4 – Canción para un resacón

Cantando de Kase O. Compagina perfectamente temática y ritmito para no caer en una depre tonta.

5 – Canción sadomasoquista para un mal día

Importante de Carlos Ares. Es una buena reflexión para ponerte en tu sitio.

6 – Canción para tu boda/arrejuntamiento

Noche de Casino de Mala Gestión porque ¿Quién no quiere una boda como la de Carvajal?

7 – Canción para perder la jodida cabeza

Duality de Slipknot. Si has vivido esta canción en directo y estás vivo, es un milagro.

8 – Canción para cerrar los ojos y dejarse llevar

Daydreaming de Radiohead. Simplemente cierra los ojos y escúchala.

9 – Canción para ir a correr

Spotlight de Mutemath. Esas palmitas del principio…

10 – Canción para un día de playa

Sing Hello de Bernhoft. Nos pone el body bailongo y molongo para un buen día de playa.

11 – La jodida mejor canción de amor

Impossible de Nothing But Thieves. Todos los que hemos estado enamorados querríamos ser capaces de expresarlo con esa sensibilidad.

12 – Canción que odias pero que cuando suena no puedes parar de cantar

Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. Si te comes dos pizzas al día durante 20 años acabas con úlcera, balón gástrico y ganas de morirte. No hemos tenido un verano tranquilo desde 2017

13 – Canción más rara que hayas escuchado

Cough Cough de Everything Everything. Cada canción que hacen es más auténtica y creativa que la anterior.

14 – Canción que te hubiera gustado haber escrito/tocado

The Pretender de Foo Fighters que es simplemente perfecta. La construcción del tema, la estructura, la energía, la letra, la entrega… Per-fec-ta.

15 – Canción para una manifestación

Juancarlista de Parquesvr. No es que los vinilos molen realmente, es que las canciones eran mejores.

Nos dejan un mensaje para aquellos que descubran Supelaser:»Muchas gracias por emplear tu tiempo en conocernos un poco en lugar de mirar culebrones de frutas o señores construyendo cabañas de barro en el móvil.Si has llegado hasta aquí, de perdidos al río:Escucha Superlaser«.

Escucha la playlist de Spotify que han creado para vosotros y animaos a descubrir sus gustos musicales: