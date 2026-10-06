Hace casi seis meses, un problema médico de uno de sus miembros dejó a The Kooks fuera del WARM UP a diez días de subirse al escenario de La Fica, y James taparon el agujero del viernes. No ha hecho falta esperar mucho: los de Brighton encabezan el primer cartel del WARM UP 2027, que se celebrará el 30 de abril y el 1 de mayo de 2027 en el mismo recinto murciano.

Vuelven en buena forma. Never/Know (2025), autoproducido casi entero por Luke Pritchard, llegó al número 5 británico, su mejor puesto desde Konk. Aun así, apostamos a que lo más coreado seguirá siendo “Naive”.

Las parejas escondidas del cartel del WARM UP 2027

Iván Ferreiro celebra 35 años de canciones con la gira “Hoy x Ayer”, que le ha llevado también al cartel del SanSan 2027. En Murcia coincidirá con Elyella, a quienes puso voz en “Cuándo cerrar”, el medio tiempo de un disco, Lo más importante, pensado para la pista. Nada está anunciado, pero si coinciden el mismo día va a costar resistirse.

Lo mismo vale para Barry B y Gara Durán, que cantan juntos desde “Puntería” (2023) y este verano estrenaron “Una casa en el Teide”. Él llega lanzado, con tres adelantos de un álbum previsto para este otoño.

Rata juegan en casa, Ángeles Toledano cambia de liga

La cuota local la ponen Rata y Hoonine. Félix Esteban y Daniel Sabater presentaron en abril su debut con Sony, No me quiero morir nunca, sobre un escenario flotante en el Segura, justo donde estaba la conocida como isla de las ratas (no se podía elegir mejor sitio). Carmen Alarcón, a quien entrevistamos con Roca Roja, vuelve a un festival que ya conoce.

El nombre que más justifica el abono, sin embargo, viene de Villanueva de la Reina. Ángeles Toledano, con Sangre sucia nominado al Latin Grammy al Mejor Álbum de Música Flamenca y una actuación en la última gala de los Goya, es la confirmación por la que nadie habría apostado. Comparte provincia, por cierto, con Gazzi, productor de Linares que ya ha pasado por Sónar.

Completan la lista Sexy Zebras, que repiten tras la edición de 2025; Opus Kink, sexteto de Brighton con vientos y debut recién estrenado, y Parquesvr, más serios y más post-punk en Mitos y leyendas.

Los primeros 1.000 abonos ya están a la venta en warmupfestival.es a 64,99 €. Al agotarse, el precio sube de tramo.

El WARM UP, del SOS 4.8 a James

El WARM UP nació en 2017 para ocupar el hueco del SOS 4.8, suspendido ese año por el choque entre su organización y el Gobierno regional, y desde entonces ha convertido La Fica en el arranque oficioso de la temporada de festivales. En 2025 colgó el cartel de entradas agotadas, con 52.000 asistentes en dos días. La edición de 2026 juntó a Soulwax, Fatboy Slim, Bloc Party y Lori Meyers, pero también obligó a rehacer el viernes a contrarreloj, con los de Mánchester al frente en lugar de los británicos que ahora abren la lista de 2027.

▶ WARM UP 2027 | 30 de abril y 1 de mayo | La Fica, Murcia | Abonos desde 64,99 €

¿Qué cruce sobre el escenario os gustaría más en La Fica: Ferreiro con Elyella o Barry B con Gara Durán?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.