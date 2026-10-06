El 2 de septiembre, Clinic anunciaron su décimo álbum y, la verdad, se nos escapó. “Energies”, su segundo adelanto, nos da la excusa para ponernos al día: Wild In The Streets, el nuevo disco de Clinic, saldrá el 30 de octubre en Domino, el sello que los edita desde hace más de dos décadas. Es el primero desde Fantasy Island (2021).

Llegamos tarde, sí. A cambio, llegamos con dos canciones ya publicadas, el tracklist completo y poco más de tres semanas por delante hasta la salida.

El dúo de Liverpool presentó el disco con una declaración de principios de Ade Blackburn que vale para casi toda su carrera: «Siempre hemos ido en dirección contraria a lo que está pasando». Según el cantante, cuando algo empieza a parecerse demasiado a otra cosa, cambian de camino. Esta vez el desvío pasa por sitios por los que nadie habría apostado.

Funkadelic, Carl Douglas y Cabaret Voltaire en la misma canción

Para explicar “Energies”, Blackburn ha elegido tres referencias que difícilmente comparten estantería. Habla de una canción con «ambiente de fiesta de madrugada, una divertida combinación de Funkadelic, Carl Douglas y Cabaret Voltaire».

Las otras dos tienen explicación en la historia del grupo. El tercer nombre necesita una nota al pie. Carl Douglas es el cantante jamaicano que en 1974 colocó “Kung Fu Fighting” en el número uno a ambos lados del Atlántico, y cuya canción sigue sonando en la cabeza de cualquiera que vea una patada voladora. Blackburn lo coloca en la misma frase que a los pioneros del industrial de Sheffield, que a principios de los ochenta ya habían empezado a meter funk en su ruido (lo de Funkadelic, al lado, parece hasta previsible).

Buena parte de ese pulso viene de Jonathan Hartley. Blackburn cuenta que se conocen desde el colegio y que a su compañero ya le interesaban la electrónica y las cajas de ritmos cuando era adolescente. Hartley tira hacia el reggae y el funk; Blackburn se ha ocupado siempre de las canciones y las melodías. Él mismo lo resume sin rodeos: «Creo que por eso Clinic funciona tan bien». Casi tres décadas después, el reparto de papeles sigue siendo el mismo que cuando eran críos, y “Energies”, a juzgar por cómo la describe el propio Blackburn, cae del lado de Hartley.

El sonido de “Wild In The Streets”: exótica, dub y prisa

Wild In The Streets reúne doce canciones y la mayoría no llega a los tres minutos. Blackburn ha explicado que en algunas llegaron a quitar una estrofa entera para que la canción avanzara más rápido. Encaja con la lista de lo que dicen haber escuchado mientras lo hacían: el rock’n’roll primitivo, por su inmediatez; el dub; otra vez Cabaret Voltaire, y sobre todo exótica.

Esa última pista merece detenerse un momento. Martin Denny y Les Baxter, los dos nombres que cita Blackburn, convirtieron en los años cincuenta la percusión tropical y los paisajes sonoros de islas que nunca habían pisado en música para escuchar en el salón con un cóctel en la mano. El propio Blackburn reconoce que, bajo esa capa de música ligera, hay corrientes bastante extrañas. En el disco eso se traduce en flautas de pan y en la percusión más colorida que han grabado.

El primer adelanto, “You and I”, ya iba por ahí. Domino lo presentó como un comentario sarcástico sobre el oficio de músico, y el tema del escenario y el espectáculo vuelve a aparecer, según el sello, en “Well Wisher”, otro de los cortes del disco.

Tracklist de “Wild In The Streets”

“Wild In The Streets”

“Model Citizen”

“Back to Nature”

“You and I”

“Hypnotised”

“The Gardener”

“Mouse Trap”

“Energies”

“(It Was) Heaven”

“The Time Has Come”

“Well Wisher”

“It’s a Pleasure”

Clinic, de las mascarillas quirúrgicas al dúo

Blackburn y Hartley ya hacían música juntos en Crosby, al norte de Liverpool, a mediados de los ochenta, pero Clinic se asentaron como cuarteto en los noventa, con Brian Campbell al bajo y Carl Turney a la batería. Su debut, Internal Wrangler (2000), y las mascarillas quirúrgicas con las que salían al escenario los convirtieron en una rareza imposible de confundir. Telonearon a Radiohead, y Walking with Thee (2002) les valió una nominación al Grammy al mejor álbum alternativo, que acabó llevándose Coldplay con A Rush of Blood to the Head.

Después de Free Reign (2012) se tomaron siete años de descanso. Volvieron con Wheeltappers and Shunters (2019), el primer disco compuesto solo por Blackburn y Hartley, y lo contamos entonces. En Fantasy Island ya no aparecían Campbell ni Turney. Aquel regreso de 2019 tenía carga política, y el sello presenta el nuevo como otra toma de temperatura del país, ahora con las caderas algo más sueltas.

▶ “Wild In The Streets” — Clinic | 30 de octubre de 2026 | Domino

¿Qué os chirría más al lado de Cabaret Voltaire: Funkadelic o “Kung Fu Fighting”?

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