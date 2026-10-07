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PAUL McCARTNEY

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Autor: CrazyMinds
2 min.

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Sobre Paul McCartney

Del Liverpool de posguerra salió Paul McCartney, el compositor que firmó junto a John Lennon buena parte del cancionero de The Beatles. Cuando el grupo se deshizo, publicó McCartney (1970) grabado prácticamente en casa y, ya en los setenta, levantó Wings junto a Linda McCartney y Denny Laine.

Desde entonces ha encadenado dieciocho discos en solitario, de aquel debut a The Boys of Dungeon Lane (2026), su primer trabajo en más de cinco años y el que le ha dado su primera nominación al Mercury. Aquí hemos contado las tres canciones nuevas de la edición ampliada, el dueto con Ringo Starr y el primer adelanto, “Days We Left Behind”.

Discografía de Paul McCartney

  • McCartney (1970)
  • Ram (1971, con Linda McCartney)
  • McCartney II (1980)
  • Tug of War (1982)
  • Pipes of Peace (1983)
  • Give My Regards to Broad Street (1984, banda sonora)
  • Press to Play (1986)
  • Flowers in the Dirt (1989)
  • Off the Ground (1993)
  • Flaming Pie (1997)
  • Driving Rain (2001)
  • Chaos and Creation in the Backyard (2005)
  • Memory Almost Full (2007)
  • Kisses on the Bottom (2012, versiones)
  • New (2013)
  • Egypt Station (2018)
  • McCartney III (2020)
  • The Boys of Dungeon Lane (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Entre los Beatles, Wings y seis décadas en solitario caben casi todas las melodías que cualquiera tararea sin saber de quién son: de “Maybe I’m Amazed” a “Band on the Run”, de “Live and Let Die” a la ternura de “Here Today”. Spotify ha reunido lo esencial de su carrera en una sola lista. Ponedla alta, que da para toda una tarde.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO2RMr8k

Videoclip Destacado

“Hope of Deliverance” abrió Off the Ground como primer single a finales de 1992 y llegó al número 18 en Reino Unido, aunque fue un éxito mayor en media Europa y Canadá. Su vídeo lo dirigió Andy Morahan en noviembre de ese año, en cuatro jornadas de rodaje entre el bosque de Ashdown, en el sur de Inglaterra, y los estudios Black Island de Londres. El concepto mezcla a McCartney y su banda de gira con un aire de cuento: él descubre una cruz celta de piedra en el bosque y un cuervo le sobresalta. Se montó en dos versiones, una de ellas la llamada stone cross edit, y la escena del bosque dura apenas unos segundos en cada una. Morahan venía de rodar “Wake Me Up Before You Go-Go” de Wham!, “Faith” de George Michael o clips de Guns N’ Roses.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

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