Sobre Paul McCartney

Del Liverpool de posguerra salió Paul McCartney, el compositor que firmó junto a John Lennon buena parte del cancionero de The Beatles. Cuando el grupo se deshizo, publicó McCartney (1970) grabado prácticamente en casa y, ya en los setenta, levantó Wings junto a Linda McCartney y Denny Laine.

Desde entonces ha encadenado dieciocho discos en solitario, de aquel debut a The Boys of Dungeon Lane (2026), su primer trabajo en más de cinco años y el que le ha dado su primera nominación al Mercury. Aquí hemos contado las tres canciones nuevas de la edición ampliada, el dueto con Ringo Starr y el primer adelanto, “Days We Left Behind”.

Discografía de Paul McCartney

McCartney (1970)

Ram (1971, con Linda McCartney)

McCartney II (1980)

Tug of War (1982)

Pipes of Peace (1983)

Give My Regards to Broad Street (1984, banda sonora)

Press to Play (1986)

Flowers in the Dirt (1989)

Off the Ground (1993)

Flaming Pie (1997)

Driving Rain (2001)

Chaos and Creation in the Backyard (2005)

Memory Almost Full (2007)

Kisses on the Bottom (2012, versiones)

New (2013)

Egypt Station (2018)

McCartney III (2020)

The Boys of Dungeon Lane (2026)

Descubre sus canciones imprescindibles

Entre los Beatles, Wings y seis décadas en solitario caben casi todas las melodías que cualquiera tararea sin saber de quién son: de “Maybe I’m Amazed” a “Band on the Run”, de “Live and Let Die” a la ternura de “Here Today”. Spotify ha reunido lo esencial de su carrera en una sola lista. Ponedla alta, que da para toda una tarde.

https://open.spotify.com/playlist/37i9dQZF1DZ06evO2RMr8k

Videoclip Destacado

“Hope of Deliverance” abrió Off the Ground como primer single a finales de 1992 y llegó al número 18 en Reino Unido, aunque fue un éxito mayor en media Europa y Canadá. Su vídeo lo dirigió Andy Morahan en noviembre de ese año, en cuatro jornadas de rodaje entre el bosque de Ashdown, en el sur de Inglaterra, y los estudios Black Island de Londres. El concepto mezcla a McCartney y su banda de gira con un aire de cuento: él descubre una cruz celta de piedra en el bosque y un cuervo le sobresalta. Se montó en dos versiones, una de ellas la llamada stone cross edit, y la escena del bosque dura apenas unos segundos en cada una. Morahan venía de rodar “Wake Me Up Before You Go-Go” de Wham!, “Faith” de George Michael o clips de Guns N’ Roses.

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

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