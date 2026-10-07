La primera vez que Javiera Mena tocó en España lo hizo sola al piano, abriendo los conciertos de Kings of Convenience por España y Portugal sin haber pisado antes Europa. Traía un único disco, Esquemas Juveniles, y veinte años después es ese mismo disco el que justifica la gira de Javiera Mena por España: dos noches, el 3 de noviembre en la Sala Changó de Madrid y el 4 de noviembre en La Nau de Barcelona.

El calendario de la celebración dice bastante. Dos días antes de Madrid pasa por el Bi Nuu de Berlín (1 de noviembre) y el 9 de diciembre se sube por primera vez en solitario al Movistar Arena de Santiago de Chile para repasar el disco de principio a fin. Entre medias llega una reedición en vinilo, prevista para finales de noviembre y, de momento, solo para el mercado chileno (habrá quien ya esté calculando gastos de envío).

Aquí, en cambio, el aniversario se celebra en pequeño: La Nau ronda las 350 personas de aforo. Y probablemente sea la mejor forma de escucharlo. Esquemas Juveniles nació en un teclado Casio, según cuenta la propia Mena, lo produjo Cristián Heyne y tardó en terminarse porque se hizo, en buena parte, a base de favores. Son canciones que se entienden mejor a dos metros del escenario que desde una grada. Que el formato grande se lo quede Santiago; aquí gana quien tenga entrada para Changó.

En Chile el disco ya tiene rango de clásico. Encabeza la lista de los 50 mejores discos chilenos del siglo XXI que The Clinic elaboró con los votos de más de cien artistas, y “Sol de invierno”, “Cámara lenta” o “Al siguiente nivel” siguen siendo las canciones que el público espera. Su manera de hacerse, casi doméstica, acabó sirviendo de manual para buena parte del pop independiente chileno que vino después.

Hay un matiz que el anuncio pasa por alto: Mena lleva años instalada en Madrid. Desde aquí presentó Inmersión (2025), un disco de guitarras y baladas trabajado casi entero con Luis Sansó, guitarrista de Cupido, y en 2022 llegó a presentarse al Benidorm Fest con “Culpa”. Lo que vuelve, por tanto, es el disco de 2006 más que la artista, que así recuerda aquel primer viaje: «Recuerdo esos momentos en los que me subía sola al piano cuando nunca había ido a Europa y tuve una muy buena recepción en España».

Fechas y entradas de Javiera Mena en España

3 de noviembre de 2026 · Madrid · Sala Changó (Covarrubias, 42) · 20:00 · desde 27,54 €, ya a la venta · comprar entradas

· Sala Changó (Covarrubias, 42) · 20:00 · desde 27,54 €, ya a la venta · comprar entradas 4 de noviembre de 2026 · Barcelona · La Nau (Àlaba, 30) · 20:00 · desde 27,54 €, ya a la venta · todos los públicos (menores acompañados) · comprar entradas

Las dos fechas forman parte del tramo europeo de la gira. La de Barcelona la organiza Charco Música.

Javiera Mena, del Casio al Movistar Arena

Nacida en Santiago en 1983, Mena empezó a tocar en el circuito independiente chileno a principios de los 2000 y con su debut pasó de cantautora de teclado a figura del pop electrónico en español. Mena (2010) la asentó en España, con su primer Primavera Sound en 2011, y Otra era (2014) le valió una nominación al Latin Grammy. Después vinieron Espejo (2018), Nocturna (2022) e Inmersión, además de escenarios como Coachella, Lollapalooza o el Festival de Viña del Mar.

Ella misma resume su carrera como un ir y venir entre «la melancolía y la pista de baile», y ese vaivén cabe ya en el debut: baladas de habitación junto a los primeros guiños al house. El recorrido de esta gira (Berlín, Madrid, Barcelona y, para cerrar, Santiago) repite a otra escala el viaje que empezó con aquellos teloneos: salir de Chile con un disco pequeño y volver a casa con un pabellón por llenar.

▶ “Esquemas Juveniles” (20 aniversario) — Javiera Mena | 3 y 4 de noviembre de 2026 | Madrid y Barcelona

¿La descubristeis abriendo para Kings of Convenience o llegasteis a ella más tarde, con Mena u Otra era?

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