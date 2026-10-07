Quince días antes de saber si gana su primer Mercury, Paul McCartney ha vuelto a abrir el cajón de The Boys of Dungeon Lane. Desde este 7 de octubre están en plataformas las nuevas canciones de Paul McCartney salidas de aquellas sesiones: “City Fox”, “One Night Stand” y “Chelsea Boots”. Llegan dentro de una Special Edition del disco que suma una cuarta grabación, una mezcla alternativa de “Home to Us” en la que Ringo Starr y él se intercambian las partes que cantaba cada uno.
Del trío nuevo, el anuncio del 1 de octubre solo adelantó los títulos y su origen: las mismas sesiones del disco, que produjo Andrew Watt. Van detrás de las catorce canciones originales, no intercaladas entre ellas. Son extras y se presentan como tales. Lo de la flip mix, en cambio, es más juego que hallazgo (simpático, eso sí).
Las nuevas canciones de Paul McCartney llegan cuatro meses después del disco
No es la primera vez que vacía el cajón. En noviembre de 2019 publicó “Home Tonight” e “In a Hurry”, dos descartes de Egypt Station (septiembre de 2018) que acabaron en un siete pulgadas para el Black Friday del Record Store Day. Entonces esperó más de un año. Ahora le han bastado cuatro meses.
El 22 de octubre se anuncia en el Utilita Arena de Newcastle el ganador del Mercury, y The Boys of Dungeon Lane compite con Olivia Dean, Raye, Suede o Dave. Nuestra apuesta: el premio no será suyo, y esta edición funcionará mejor como cierre de ciclo que como campaña. Semana cargada, por cierto, para la casa, porque la reedición de Rubber Soul salió el 2 de octubre.
Fecha de lanzamiento de “The Boys of Dungeon Lane (Special Edition)”
La edición digital salió el 7 de octubre de 2026 en MPL/Capitol. Habrá CD y doble vinilo (uno limitado, en naranja y azul jaspeado y con un zoótropo grabado en la cara), con portada nueva a partir de un collage de Kate Gibb. El físico ya se puede reservar, aunque todavía no tiene fecha confirmada.
Tracklist de “The Boys of Dungeon Lane (Special Edition)”
- “As You Lie There”
- “Lost Horizon”
- “Days We Left Behind”
- “Ripples in a Pond”
- “Mountain Top”
- “Down South”
- “We Two”
- “Come Inside”
- “Never Know”
- “Home to Us”
- “Life Can Be Hard”
- “First Star of the Night”
- “Salesman Saint”
- “Momma Gets By”
- “City Fox”
- “One Night Stand”
- “Chelsea Boots”
- “Home to Us (Flip Mix)”
Paul McCartney, de Speke a Newcastle
Nacido en Liverpool en 1942 y criado en las casas obreras del sur de la ciudad, McCartney compuso con Lennon buena parte del cancionero de The Beatles antes de montar Wings en los setenta con Linda McCartney y Denny Laine. En solitario desde McCartney (1970), en sus últimos discos ha preferido productores mucho más jóvenes que él (Greg Kurstin en Egypt Station, ahora Watt). Pasó por España por última vez, que sepamos, con las dos noches de la gira “Got Back” en el WiZink Center de Madrid, el 9 y 10 de diciembre de 2024. En mayo, este disco le dio su número uno 24 en Reino Unido (contando Beatles y Wings) y la nominación al Mercury que nunca había tenido. A los 84 años, Newcastle dirá si todavía le quedaba un premio por estrenar.
▶ “The Boys of Dungeon Lane (Special Edition)” — Paul McCartney | 7 de octubre de 2026 | MPL/Capitol
¿Cuál de las tres se habría ganado un hueco en el disco original?
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