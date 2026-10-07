El eco del vacío: un preludio en la opacidad

Hoy rompemos las reglas convencionales. No hay rock o indie pop, ni tan siquiera metal, folk o música alternativa. Simplemente nos quitamos la máscara del mainstream más comercial y penetramos en el interior de un universo diferente, donde la experimentación se viste desde el lado oscuro del free jazz y la electrónica. Hablamos de Jon Hassell y su nueva entrega, Music Is Invisible (Pentimento Volume Three), la densa continuación de sus dos trabajos antecesores, Seeing Through Sound (Pentimento Volume Two) y Listening To Pictures (Pentimento Volume One), ambos auténticas obras de arte.

Cuando abordamos abandonar el cómodo sofá de la comercialidad y decidimos sentarnos en el diván del diseño sónico, la música de Hassell fluye como una corriente subterránea bajo el pavimento de nuestra consciencia, desafiando la tiranía del ojo y recordándonos que lo verdaderamente sagrado carece de forma tangible, como el líquido cambiante en su eterno movimiento. Adentrarse en la obra de este artista es cruzar un umbral hacia el último suspiro escénico de un visionario que continúa expandiendo las fronteras de lo posible. La penumbra se disipa y la vibración se apodera del espacio: la Música Invisible de Hassell reclama su lugar en el aire.

Las actas de una liturgia oculta

El álbum se ha lanzado el 2 de octubre de 2026 a través del sello discográfico Ndeya. La postproducción, edición y mezcla de estudio fue realizada por Jeff Rona, mientras que el diseño artístico de la portada utiliza la obra Leh C’est Beau (1976) del pintor Mati Klarwein, adaptada con la colaboración de Dan Kuehn. Arnaud Mercier es el ingeniero responsable de la grabación multipista en vivo realizada originalmente el 23 de mayo de 2015 en la iglesia de St John at Hackney de Londres.

El triunvirato de la vanguardia

La médula espinal de este registro descansa sobre la absoluta compenetración de una alineación en formato de trío. Jon Hassell capitanea la sesión desde la trompeta distorsionada y los teclados, tejiendo esas inconfundibles líneas aerodinámicas que flotan sobre el abismo. A su flanco izquierdo, el guitarrista y artesano de texturas Rick Cox manipula el sintetizador OP-1 y procesadores electrónicos, convirtiendo las seis cuerdas en un manto de bruma electromagnética. El anclaje rítmico y la profundidad tonal recaen sobre el bajista John von Seggern, cuyas líneas de bajo y percusiones digitales dotan a la improvisación de un pulso orgánico, casi biológico.

En la sombra, pero con un rol autoral decisivo, emerge la figura del compositor Jeff Rona. Su labor no fue la de un mero técnico de sonido; Rona tomó las cintas multipista de aquella última noche en Londres y, mediante un minucioso trabajo de edición artística, entrelazó motivos, líneas de retardo y capas procedentes del ecosistema sonoro de Hassell para dotar al álbum de una narrativa de estudio envolvente.

Capas de tiempo y verdades transparentes

El álbum conceptualiza la mutación temporal. Music Is Invisible nace como el broche definitivo a la aclamada trilogía Pentimento, una exploración estética tardía que comenzó con Listening To Pictures (2018) y se prolongó con Seeing Through Sound (2020). Musicalmente, el concepto se traduce en la deconstrucción del formato «en vivo». Los temas e ideas que Hassell desarrollaría posteriormente en sus discos de estudio ya latían en estado salvaje e improvisado en este concierto de 2015. Al superponer la edición contemporánea sobre la frescura del directo, el disco funciona como un espejo temporal donde el pasado y el futuro dialogan sin barreras cromáticas.

La verdadera maestría de este álbum no radica en la cantidad de notas ejecutadas, sino en la gestión del vacío, el arte del silencio habitado. Al registrarse en la inmensidad de una iglesia, el espacio desocupado entre los sonidos adquiere un peso específico fundamental, recordándonos que el silencio no es la ausencia, sino el lienzo indispensable sobre el cual la música cobra sentido en lo invisible.

El manifiesto de lo imperceptible

La clave de la obra reside en el propio título, extraído de un ensayo manuscrito por el propio compositor: «La música es invisible». Hassell se obsesionó con la idea de que la música es un fenómeno que se obvia por ser evidente, existiendo únicamente en el espacio incorpóreo de la experiencia subjetiva interna de cada oyente. ¿Quién puede determinar con certeza qué experimenta otra persona al escuchar una melodía? Al final, la música no pertenece al mundo de los objetos físicos; existe exclusivamente como una experiencia interior y subjetiva en el santuario de cada individuo. El título celebra esa cualidad inasible del sonido, un arte que esculpe el tiempo sin dejar huellas en el espacio visible.

La clave de la obra reside en el propio título, extraído de un ensayo manuscrito por el propio compositor: «La música es invisible». Hassell se obsesionó con la idea de que la música es un fenómeno que se obvia por ser evidente, existiendo únicamente en el espacio incorpóreo de la experiencia subjetiva interna de cada oyente. ¿Quién puede determinar con certeza qué experimenta otra persona al escuchar una melodía? Al final, la música no pertenece al mundo de los objetos físicos; existe exclusivamente como una experiencia interior y subjetiva en el santuario de cada individuo. El título celebra esa cualidad inasible del sonido, un arte que esculpe el tiempo sin dejar huellas en el espacio visible.

El ultimo adiós

Esta búsqueda de lo inmaterial guio sus pasos hasta el final. Jon Hassell falleció a los 84 años el 26 de junio de 2021, legando al mundo una obra imperecedera que transformó por completo las corrientes de la vanguardia. Más allá de sus históricas sesiones de grabación y sus hipnóticos aquelarres en directo, el genio de Memphis dejó esparcidas sus verdades en formato de diario dentro de las sucesivas encarnaciones de su web oficial, a las que bautizó significativamente como Atmospherics. En aquellas viñetas digitales, el trompetista condensaba su obsesión por lo invisible:

«Al intentar comprender plenamente a cualquier persona o cosa, siempre he querido captar el paisaje físico y psíquico del momento: qué tipo de luz había en la habitación o en el bosque, qué sonidos y olores flotaban en el aire, cómo eran las familias y los amigos, si había animales y niños alrededor, qué comían, qué era gracioso, qué era sexy, qué era triste; en otras palabras, la “atmósfera” de una situación»

Del lienzo al pentagrama: el origen del concepto «Pentimento»

Aunque para esta trilogía Hassell operó bajo su propio nombre, la arquitectura conceptual que rige el proyecto remite directamente al término pictórico italiano pentimento (arrepentimiento). En las artes plásticas, se conoce este fenómeno por el cual los trazos, bocetos o formas borradas o pintadas encima por el artista vuelven a hacerse visibles con el paso del tiempo debido a la transparencia progresiva de los pigmentos.

Hassell aplicó esta técnica al plano de la producción digital y la composición: capas de ritmos antiguos, motivos melódicos del pasado y ecos de tradiciones lejanas se deslizan por debajo de texturas electrónicas modernas, dejando que el oyente vislumbre los «arrepentimientos» y las estructuras primigenias de la creación musical. La fluidez y el concepto de las capas del álbum vienen pues asociadas de forma intrínseca a este proceso de transparencias temporales.

El arquitecto del «Cuarto Mundo»

Para comprender la magnitud de esta entrega, es imperativo recordar la brújula estética de Jon Hassell, un músico educado en la vanguardia clásica europea junto a Karlheinz Stockhausen y curtido en el minimalismo neoyorquino al lado de Terry Riley y La Monte Young. Su mayor hito histórico fue la invención del concepto Fourth World (Cuarto Mundo): una aleación estética que unía el misticismo rítmico y melódico de culturas tradicionales no occidentales (especialmente tras sus estudios con el maestro de canto clásico indostaní Pandit Pran Nath) con las tecnologías de procesamiento electrónico más avanzadas de Occidente.

A lo largo de cinco décadas, la trompeta mutante de Hassell bendijo grabaciones icónicas de Talking Heads, David Sylvian y Peter Gabriel. Entre sus piedras angulares discográficas sobresalen: Fourth World, Vol. 1: Possible Musics (1980), célebre manifiesto en colaboración con Brian Eno como partida natal de la música ambient étnico-futurista. Luego vino Aka/Darbari/Java: Magic Realism (1983), una obra cumbre de la microtonalidad y los bucles electrónicos aplicados a entornos exóticos tradicionales. Seguidamente publicó Power Spot (1986), álbum producido por Eno y Daniel Lanois, una hipnótica demostración de ritmos afro-subculturales tamizados por la electrónica analógica. Finalmente, llegó Listening To Pictures (Pentimento Volume One) (2018), el inicio de su renacimiento creativo crepuscular, adoptando esquemas rítmicos fragmentados cercanos al glitch y la electrónica de vanguardia contemporánea.

En la era digital, el orden cronológico de una obra ha dejado de ser una frontera infranqueable. Music Is Invisible demuestra que el pasado de un músico puede ser alterado estéticamente desde el futuro, convirtiendo la discografía de una vida en un lienzo maleable y permanentemente abierto. Representa la muerte de la linealidad

La metamorfosis: de lo sólido a lo líquido

En este volumen, la voz humana es una ausencia que se intuye a través del metal. No hay cantantes; la trompeta de Jon Hassell asume un rol antropomórfico absoluto. Modificada mediante armonizadores, ecos y líneas de retraso digital, el instrumento pierde su rigidez metálica tradicional para transformarse en un susurro líquido, un lamento vocal microtonal o, por momentos, en el zumbido orgánico de un enjambre en mitad de la jungla.

El diseño de sonido aprovecha con maestría las propiedades acústicas de la iglesia de St John at Hackney. La reverberación natural del templo actúa como un instrumento extra, proporcionando un espacio tridimensional amplio y sacro donde las notas de piano eléctrico flotan como carámbanos de hielo antes de disolverse.

Es aquí donde la arquitectura sónica del álbum dialoga de forma casi mística con la modernidad líquida de Zygmunt Bauman. La música de Hassell renuncia deliberadamente a las estructuras sólidas, fijas y predecibles del jazz tradicional o de la vanguardia académica. Las formas melódicas no se consolidan; se derriten y se licúan en tiempo real.

Al igual que el concepto físico de la memoria líquida molecular, donde el agua retiene información de los elementos con los que ha interactuado sin cambiar su composición química externa, la electrónica de Hassell se comporta como un fluido conductor. El trío procesa el pasado y el presente en un flujo continuo donde los géneros pierden sus fronteras estables, demostrando que en el ecosistema del Cuarto Mundo, el sonido es un elemento maleable que se adapta al recipiente del instante y a la subjetividad del oyente. La instrumentación se despliega, por tanto, como un contraste permanente entre lo táctil (el rasgueo espectral de la guitarra de Cox) y lo incorpóreo (los síncopas rítmicos procesados que evocan los latidos de un corazón artificial).

Al entrelazar su sonido con la naturaleza de lo fluido, la trilogía ‘Pentimento’ se convierte en el reflejo sonoro definitivo de una era sin certezas estables. Hassell no edifica monumentos de piedra; esculpe ríos de corriente electromagnética que fluyen esquivando cualquier intento de etiquetado o catalogación industrial, consolidando una estética musical puramente líquida

Las Ciudades de la «Memoria Líquida»

El viaje se inaugura bajo el amparo de la inmensidad con Blue Ba-Ya. A lo largo de sus más de once minutos de duración, este corte se despliega como un océano de calma tensa. Las campanadas amortiguadas del piano eléctrico abren paso a los arabescos magnéticos de la trompeta de Hassell, mientras las líneas de bajo de John von Seggern establecen una cadencia que arrastra al oyente hacia un estado de hipnosis marina. Es una bienvenida ceremonial, un ritual donde el tiempo parece ralentizarse hasta congelarse por completo.

De inmediato, el paisaje transmuta hacia la humedad urbana con Club Gris-Gris. Aquí, la aproximación se vuelve más física, misteriosa y nocturna. El trío se adentra en un club nocturno imaginario, donde el jazz se fragmenta y los patrones rítmicos asimétricos evocan una danza tribal envuelta en humo electrónico. Las capas de sonido se superponen unas sobre otras como grafitis en una pared húmeda, personificando el espíritu más puro del pentimento musical.

Las Geometrías del «Espacio Infinito»

La segunda mitad del viaje despega con la audaz Broadway Boogie-Woogie. Inspirada en el dinamismo geométrico del cuadro homónimo de Piet Mondrian y conectada espiritualmente al cine experimental de Marie Menken, este corte es una lección de síncopa y audacia tímbrica. Hassell toma un bucle de jazz clásico y lo empuja fuera de los márgenes de la cuadrícula convencional, desmenuzando el ritmo en un titileo eléctrico constante. Es la traducción sonora del latido parpadeante de los carteles de neón de una metrópolis que se niega a dormir.

La ascensión final se corona con los más de dieciséis minutos de Electric Forest, la composición más extensa y el indiscutible centro de gravedad de la obra. Este corte definitivo actúa como una inmensa catedral botánica digitalizada. La trompeta mutada con sordina de Hassell planea sobre un lecho rítmico gomoso, elástico e hipnótico que avanza sin prisa hacia la disolución total. A medida que avanzan los minutos, la instrumentación se va desvaneciendo gradualmente en un éter ruidoso pero extrañamente pacífico. Es el artista despidiéndose de su propia materia, fundiéndose con el bosque eléctrico que él mismo plantó cinco décadas atrás.

Mati Klarwein y la psicodelia del «Fourth World»

La música invisible de Jon Hassell nunca careció de cuerpo; simplemente eligió encarnar en texturas pictóricas. La carátula de Music Is Invisible utiliza la obra Leh C’est Beau (1976) del pintor visionario alemán Mati Klarwein, estrecho amigo y colaborador histórico de Hassell, mundialmente célebre por firmar portadas míticas como Bitches Brew de Miles Davis o Abraxas de Santana. Esta sinergia no es un adorno estético casual, sino un diálogo interartístico absoluto que plasma en materia visual exactamente lo que el trío esculpe en el aire.

Klarwein, maestro del surrealismo psicodélico y del realismo fantástico, construyó su universo mediante la superposición de detalles minuciosos, misticismo oriental y geometrías orgánicas. Su técnica imita de forma idéntica la metodología del pentimento musical adoptada por Hassell: capas sobre capas de pigmentos aplicados con precisión casi analítica, donde las formas antiguas sobreviven como fantasmas debajo de los nuevos trazos, exigiendo una mirada atenta (o una escucha profunda) para revelar sus secretos.

El cromatismo abigarrado y las formas fluidas de Leh C’est Beau operan como la perfecta traducción cromática del sonido del álbum: la trompeta procesada de Hassell refleja las líneas curvas y sinuosas de Klarwein, disolviendo contornos rígidos, mientras que la herencia mística de la pintura asienta visualmente el concepto futurista e intercultural del Cuarto Mundo.

La persistencia del «trazo invisible»

Music Is Invisible no clausura una trilogía; abre una ventana a la eternidad. En un presente musical a menudo saturado de certezas algorítmicas y producciones predecibles, este testamento sonoro de Jon Hassell se alza como una reivindicación del misterio, del borrón deliberado y de la belleza de lo que se oculta bajo la superficie. El genio de Memphis se marchó de este plano, pero al igual que los trazos sepultados de un lienzo antiguo, basta con afinar el oído en la dirección correcta para descubrir que su soplido primitivo y futurista sigue latiendo allí abajo. Invisible, sí, pero más vivo que nunca.

Escucha aquí «Music Is Invisible (Pentimento Volume Three)» de Jon Hassell