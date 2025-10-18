Sobre Javiera Mena

Javiera Mena, nacida como Javiera Alejandra Mena Carrasco el 3 de junio de 1983 en Santiago, Chile, es una cantautora, productora y música radicada en Madrid, España, reconocida por su innovador enfoque en el electropop. Su carrera comenzó en la escena indie chilena en 2001, tocando en universidades y festivales autogestionados. Influenciada por la música AM de los años 80 y 90, el canto coral en la iglesia y artistas como Jeanette, Mena estudió composición y arreglos en la academia ProJazz (2002-2005). Su debut, Esquemas Juveniles (2006, Índice Virgen), marcó su entrada al panorama internacional con un equilibrio de folk, pop y electrónica. Álbumes como Mena (2010), Otra Era (2014) y Espejo (2018) consolidaron su estilo bailable, con sintetizadores y referencias a la comunidad LGBT. En 2022, participó en Benidorm Fest con Culpa y lanzó Nocturna, seguido por Inmersión (2025, Géiser Discos), que incluye sencillos como Volver a Llorar y Entropía. Con actuaciones en Lollapalooza Chile, Coachella 2019 y Viña del Mar 2016, donde ganó Gaviotas de Plata y Oro, Mena es una figura clave del pop latino, celebrada por su autenticidad y conexión emocional.

Discografía de Javiera Mena

Esquemas juveniles (2006)

Mena (2010)

Primeras Composiciones 2000 (2013)

Otra era (2014)

Espejo (2018)

Nocturna (2022)

Inmersión (2025)

Embárcate en el universo sonoro de Javiera Mena con una selección de sus temas más emblemáticos. Desde el introspectivo Cámara Lenta hasta el bailable Espada y el reciente Volver a Llorar de Inmersión, esta playlist captura su evolución desde el folk electrónico hasta un synth-pop vibrante con raíces ochenteras. Ideal para quienes buscan melodías que mezclan emoción y pista de baile, esta colección es una puerta al mundo de Javiera. ¡Siente el ritmo!

No te pierdas el cautivador videoclip de Espada de Javiera Mena, un hito de Otra Era (2014) que celebra la libertad y la identidad. Dirigido por Luis Cerveró del colectivo CANADA, el video muestra a Javiera en un escenario minimalista, con coreografías sensuales y simbología que resalta la comunidad LGBTQ+, como imágenes de espadas y cuerpos en movimiento. La estética retrofuturista, con colores saturados y lentes Eskimo de André Courrèges, amplifica la energía disco de la canción, acumulando más de 2 millones de vistas en YouTube. ¡Un videoclip que es puro empoderamiento!

