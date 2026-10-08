La pira del sonido: un preludio en el estruendo

Regresamos al abismo con los cisnes, despojándonos una vez más de la comodidad del circuito comercial para adentrarnos en las fauces de una experiencia puramente monolítica. La música aquí se manifiesta como una fuerza tectónica irracional. Hablamos de Swans y su titánica nueva entrega en vivo, Newly Sentient Being, un mastodóntico registro que funciona como el testamento definitivo y la clausura absoluta de la aclamada era del Big Sound (el gran sonido) que ha regido el devenir de la banda durante los últimos quince años.

Cuando decidimos cruzar este umbral, el silencio deja de ser un espacio vacío para convertirse en un enemigo latente. La música de la banda norteamericana avanza como un muro de presión física y mental, aplastando las percepciones convencionales del tiempo. No nos encontramos ante un simple directo recopilatorio; esto es una ceremonia de transmutación biológica grabada a fuego lento. Las luces del Festsaal Kreuzberg se apagan, el acople inicial muerde los altavoces y la masa sónica reclama su derecho a existir en la penumbra: la transmutación hacia un nuevo ser consciente ha comenzado.

«mi esperanza es disolverme y que el mundo se disuelva conmigo» –Michael Gira (Swans)

Las actas de una catarsis colectiva

Este documento sonoro se ha materializado oficialmente el 2 de octubre de 2026 a través de la icónica escudería Young God Records (y Mute Records en territorio europeo). La monumental producción ha corrido a cargo del propio demiurgo del proyecto, Michael Gira. La ingeniería de captura directa en multipista fue obra de Hieronymus Melchers, quien registró la histórica velada del 28 de noviembre de 2025 en Berlín, durante la gira de presentación de Birthing (2025). Finalmente, la titánica tarea de mezcla en estudio recayó sobre las manos de Ingo Krauss, con la masterización posterior de Doug Henderson.

Las ediciones físicas del disco contienen un DVD de la actuación dirigida por Marco Porsia y Peter Harton. Con 160 minutos de duración, es el segundo lanzamiento oficial más largo de la banda, después de Live Rope (2024), que dura más de tres horas. El esquelético e hipnótico diseño artístico de la carátula, protagonizado por un ojo místico rodeado de filamentos, unos brazos cruzados y una calavera sobre fondo kraft, brotó de los propios trazos de Gira. Newly Sentient Being es el undécimo álbum en vivo de Swans.

La orquesta del apocalipsis

La maquinaria de Swans opera en este registro con la precisión matemática y despiadada de una factoría industrial. Michael Gira capitanea la liturgia empuñando la guitarra acústica y derramando su voz cavernosa sobre las masas. A sus costados se despliega una guardia pretoriana instrumental legendaria: el histórico Norman Westberg aporta su cruda e implacable arquitectura en la guitarra eléctrica, mientras que Kristof Hahn eleva el plano sónico mediante texturas flotantes en la lap steel guitar.

El subsuelo armónico y rítmico queda sellado por el pulso sísmico de Christopher Pravdica en el bajo (quien además introduce el misticismo del instrumento tradicional japonés Taishōgoto) y el hipnotismo abrasador de Dana Schechter combinando el bajo eléctrico y devastadores bucles electrónicos. En el plano percusivo y melódico, la genialidad recae sobre Phil Puleo, cuyos parches y toques de dulcémele guían al trance, escoltados por el multinstrumentista Larry Mullins a cargo de las atmósferas espectrales del mellotron, teclados y percusiones añadidas. Como voces invitadas en el corazón del disco, emergen los lamentos fantasmales de Laura Carbone y Lucy Kruger.

Firmar composiciones que superan con creces la media hora de duración, es un acto de sabotaje cultural contra las plataformas de ‘streaming’ actuales. Gira obliga al oyente a detener su ritmo de vida acelerado y a someterse a una temporalidad ritual de corte chamánico, donde el minutero deja de tener validez real

La última frontera del trueno

El concepto medular del álbum gira en torno a la despedida de un lenguaje. Con una duración total de 160 minutos, Newly Sentient Being es el segundo lanzamiento oficial más largo de la historia de la banda. Musicalmente, el propósito no era registrar la fidelidad de una gira, sino documentar la mutación extrema de sus propias composiciones. Las ideas esbozadas en sus anteriores entregas de estudio se deconstruyen por completo en el escenario, estirándose hasta el límite de la resistencia humana. Al capturar la energía pura del directo y tamizarla a través de una cuidada postproducción, el disco actúa como un testamento sonoro donde el ruido ensordecedor y la meditación más pacífica se difuminan en una sola entidad consciente. Es el final del volumen físico insoportable; la despedida del maximalismo eléctrico.

El despertar de la carne sintiente

El significado que da nombre a esta gigantesca obra proviene de la obsesión de Gira con los procesos de regeneración, nacimiento y la pérdida de la memoria humana. ¿Qué define a un ser sintiente justo en el instante de su creación? El título alude a la experiencia del propio oyente y de la banda tras atravesar la tormenta sónica: emerger purificados, desprovistos de identidad previa, convertidos en una nueva criatura orgánica moldeada exclusivamente por la vibración y el dolor estético. Es una alusión directa al renacimiento espiritual tras el colapso absoluto de la estructura egoica.

El vuelo del cisne herido: el origen del nombre

A pesar de la violencia acústica, el caos controlado y el volumen punitivo que define la trayectoria de la banda, el nombre elegido en 1982 por Michael Gira evoca una imagen de gracia imperturbable: Swans (Cisnes). Gira ha explicado en reiteradas ocasiones que escogió esta denominación debido a la paradójica naturaleza de estas aves. Los cisnes son criaturas majestuosas, de una belleza visual incontestable, pero al mismo tiempo ocultan un temperamento extremadamente agresivo, territorial y propenso a la violencia defensiva. Esa dualidad exacta es la que define su música: una superficie de majestuosidad divina que esconde una violencia animal insoportable en sus entrañas.

Cuarenta años demoliendo la cordura

Para calibrar el impacto de esta obra, es vital repasar el implacable sendero de Swans, un proyecto nacido en las catacumbas de la No Wave neoyorquina más nihilista y mutado con los años en una entidad de misticismo experimental inclasificable. Su trayectoria se divide en épocas doradas, pero es su renacimiento a partir de 2010 el que redefinió el rock de vanguardia del siglo XXI. Entre sus monumentos discográficos imprescindibles como Filth (1983), Children of God (1987), Soundtracks for the Blind (1926/1996), The Seer (2012) o To Be Kind (2014), una catedral de grooves monolíticos y tensión contenida que los coronó en la vanguardia musical global.

La sinfonía del colapso sónico

El sonido en este directo desafía las leyes de la acústica convencional. Las voces no ejercen como hilos conductores de una historia lírica tradicional; la garganta de Gira es un instrumento de percusión visceral más. Sus gritos, salmodias e imprecaciones operan como las llamadas de un predicador desquiciado en mitad del desierto, mientras las texturas corales de Carbone y Kruger actúan como un bálsamo celestial distante en la lejanía.

La instrumentación se comporta de manera puramente oceánica. La acumulación de frecuencias generada por las guitarras gemelas y los bucles de Schechter deforma el espacio físico. Los instrumentos no se limitan a ejecutar notas; generan una masa de aire en constante fricción donde el Mellotron simula cuerdas espectrales atrapadas en un bucle temporal. El diseño sónico convierte el directo en un ente puramente fluido, una masa viscosa de ruido y espiritualidad que devora los límites del escenario.

Para Swans, el volumen nunca ha sido una mera cuestión de potencia de amplificación, sino una herramienta de modificación física. Al llevar el sonido al extremo en un entorno en directo, la música deja de ser un estímulo auditivo para convertirse en una fuerza sólida que impacta sobre la piel, los huesos y la estructura interna del espectador

El gran olvido de la materia

El viaje se abre paso hacia la eternidad con los demoledores 39 minutos de The End of Forgetting. El tema se construye desde un silencio casi imperceptible, donde sutiles líneas de bajo y platillos frotados van tensando la cuerda. Poco a poco, la banda suma capas rítmicas en un crescendo infinito que estalla en una de las tormentas sónicas más colosales jamás registradas por la agrupación. Es la obliteración deliberada del recuerdo a través del volumen físico puro. Acto seguido, sin dar tregua al descanso espiritual, se despliega The Merg en otros extasiantes 38 minutos. Aquí la banda deconstruye el material primitivo de su anterior gira para fusionar las guitarras en un muro ininterrumpido de distorsión armónica, un trance hipnótico donde los músicos parecen perder su individualidad para unirse en una sola mente colmena.

La purificación del alma sintiente

La segunda mitad emerge de las cenizas de la mano de Paradise Is Mine, un denso mantra de 14 minutos heredado de las sesiones de The Beggar (2023). La cadencia rítmica ralentizada, casi fúnebre, sirve como lecho para que las voces femeninas entrelacen un lamento chamánico bellísimo y perturbador a la vez. Es el oasis antes de la caída final.

El clímax de la obra llega con la monumental pieza homónima, Newly Sentient Being, una composición inédita y salvaje que se expande a lo largo de 53 minutos de duración. Este coloso sónico funciona como una catedral en llamas: un bucle rítmico implacable y elástico avanza destruyendo todo a su paso, mientras la trompeta invisible del eco de su sonido se transforma en una apoteosis de ruido puro que se prolonga hasta la disolución total. El cierre definitivo se sella con The End of Regretting, un epílogo espectral en el que los instrumentos se apagan uno a uno en un ruidoso y pacífico éter, dejando al oyente exhausto, vacío y completamente renacido.

Toda la discografía tardía de Swans se fundamenta en la idea de que la iluminación espiritual solo es accesible tras la destrucción completa de las estructuras lógicas de la mente. El ruido no opera como un fin caótico, sino como un fuego purificador indispensable para que emerja, por fin, un ser verdaderamente sintiente

La pira final del cisne

Newly Sentient Being no es un disco apto para la cotidianidad; es un monolito al expresionismo sonoro cósmico. En una época obsesionada con el consumo rápido de canciones de dos minutos y algoritmos estériles, Michael Gira y sus secuaces firman una obra de dos horas y media que exige el sacrificio absoluto de nuestro tiempo. El Big Sound de Swans ha muerto en Berlín, sí, pero entre sus cenizas electromagnéticas y sus muros de ruido insoportable ha nacido una nueva criatura. Una criatura que no necesita ver la luz para saber que está verdaderamente viva. Veremos a partir de ahora de lo que es capaz.

Este triple documento en directo no representa únicamente el cierre de una etapa; es una pira funeraria donde Gira quema deliberadamente sus propios cimientos para no convertirse en una parodia de sí mismo. Al clausurar la era de la amplificación punitiva, la banda neoyorquina nos deja huérfanos de una de las experiencias físicas más devastadoras del siglo XXI, pero nos regala la expectación del vacío. No estamos ante un final, sino ante una metamorfosis hacia el silencio o hacia un minimalismo acústico que intuimos igual de peligroso. El cisne ha vuelto a mutar su plumaje en pleno vuelo y, aunque ignoramos qué dirección tomará su próximo aleteo, nos queda el consuelo de haber sido testigos de su última e incandescente gran explosión.

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