El Sonorama Ribera es un festival de música emblemático que se celebra cada verano en Aranda de Duero, España. Conocido por su filosofía acogedora, más que un festival, es una experiencia cultural que integra conciertos, actividades en bodegas locales y la degustación de la gastronomía de la región. Con escenarios principales en el recinto del festival al aire libre y otros espacios más íntimos, ofrece un sinfín de momentos inolvidables en el corazón de la Ribera del Duero.

Historia del festival

El festival Sonorama Ribera nació en 1998 en Aranda de Duero con la intención de apoyar la escena musical independiente española. A lo largo de los años, ha evolucionado hasta convertirse en uno de los eventos más importantes del panorama musical español. Cabezas de cartel de ediciones pasadas incluyen a artistas y bandas renombradas como Amaral, Vetusta Morla, Love of Lesbian, Bunbury, e internacionales como The Hives y Franz Ferdinand. Este festival no solo celebra la música, sino que también promueve la cultura y el vino de la región, creando una experiencia única para los asistentes.

Sobre Sonorama Ribera 2025

La edición 2025 del Sonorama Ribera se celebrará del 6 al 10 de agosto en Aranda de Duero. Este año, el festival promete ser espectacular con cabezas de cartel como Arde Bogotá, Franz Ferdinand, La Raíz, Fernandocosta, Viva Suecia, Ash y La Zowi. Además de los conciertos en el escenario principal, habrá actividades en bodegas locales y una amplia oferta gastronómica. ¡Será una experiencia inolvidable!

Artistas Confirmados para Sonorama Ribera 2025

Aquí tienes el listado de artistas confirmados por orden alfabético:

Alberttinny

Alis

Almácor

Ani Queen

Arde Bogotá

Ash

Bandera Romeo

Barry B

Bauer

Besmay

Carlos Ares

Chamboa

Cianóticas Perdidas

Cycle

De Rancho

Delgao

Don Patricio

Duncan Dhu

Duque

El Nido

El Sombrero Del Abuelo

Elyella

Ezezez

Fernandocosta

Franz Ferdinand

Gara Durán

Ginebras

Hey Kid

Iñigo Quintero

Judeline

Juliete 21

Kalas y Legend X Kopoet

Kike M

La Raíz

La Zowi

Los Galván

Los Niños Jesús

Los Punsetes

Magic

Mateo Eraña

Merino

Miss Caffeina

Nena Daconte

Neverland Bari

Nikone

Pablopablo

Paula Mattheus

Pavlenha

Pignoise

Proyecto Perli

Raule

Rufus T. Firefly

Rulo y La Contrabanda

Ruto Neón

Sanguijuelas Del Guadiana

Santero y Los Muchachos

She’s A Star DJ

Siloé

Soge Culebra

The K’S

The Oro

Ulmus

Vasck

Vicente Calderón

Viva Suecia

Cartel Sonorama Ribera 2025

Venta de Entradas para Sonorama Ribera

Aquí tienes la información sobre la venta de entradas para el Sonorama Ribera 2025:

Opciones de Entradas:

Bono General: Acceso a todos los conciertos y actividades del festival. Bono VIP: Acceso preferencial a los conciertos, áreas VIP y servicios adicionales. Entrada Infantil: Para menores de 12 años, con requisitos especiales de acompañamiento. Suplemento Zona Acampada: Acceso a la zona de acampada para mayores de 18 años.

Precios:

Bono Cultural : Aproximadamente €85.

: Aproximadamente €85. Bono VIP : Aproximadamente €160.

: Aproximadamente €160. Entrada Infantil : Aproximadamente €5.

: Aproximadamente €5. Suplemento Zona Acampada: Aproximadamente €20.

Venta de Entradas:

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web oficial del festival o en plataformas autorizadas como Vivaticket y Entradas a tu alcance.

Descubre todas las novedades de Sonorama Ribera en CrazyMinds.es y mantente al día con todas nuestras publicaciones en el perfil oficial de WhatsApp de CrazyMinds.