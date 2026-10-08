Dieciocho meses a ratos, entre París y Manchester, y una cantante que reconoce que no estaba bien cuando empezó. Así se ha hecho End of the World, el nuevo disco de Sleeper, que saldrá el 12 de febrero de 2027 en Gorsky Records, el sello de la propia banda. La canción titular ya está publicada y abre la etapa más expuesta del grupo desde que volvieron a juntarse en 2017.

El anuncio llega con el britpop en plena temporada de reuniones (hace unos meses hasta Elastica jugaban al despiste en redes), pero Sleeper hace tiempo que juegan otra partida. Este será su sexto álbum y el tercero desde la vuelta, después de The Modern Age (2019) y This Time Tomorrow (2021), aquel rescate de canciones guardadas desde finales de los noventa en el que George Michael dejó unos coros casi inaudibles en “We Are Cinderella”.

Esta vez Louise Wener no mira al archivo. El disco gira alrededor del duelo, la soledad, lo que uno lamenta y el esfuerzo de soltar, y ella lo cuenta sin rodeos: «No estaba en un buen momento cuando empezamos, y las sesiones de grabación se convirtieron en puntos de apoyo vitales».

Un productor de Manchester para la voz de Brighton

La producción es de Joe Cross, curtido con The Courteeners, Hurts y The Slow Readers Club. Stephen Street, el hombre de Blur y The Smiths, había estado detrás de The Modern Age y de buena parte de la historia de la banda, así que cambiarlo por alguien acostumbrado a estribillos de grada es un salto con riesgo: Wener siempre ha brillado más con la ceja levantada que con el puño en alto. Precisamente por eso nos parece la mejor decisión que podían tomar. Repetir la fórmula con Street habría dado otro disco correcto; este, al menos, puede salir mal.

“End of the World” va de cortar con lo que te hace daño, sea una pareja, la familia o una forma de vida que ya no encaja. «Es una canción sobre liberarse. El momento en que te das la vuelta y dices: basta, se acabó», explica Wener. Con Jon Stewart a la guitarra, Andy Maclure a la batería y Kieron Pepper (ex The Prodigy) al bajo, la formación es la misma de la reunión.

Después llegará su gira más grande desde que regresaron: diez fechas por Reino Unido en marzo y abril, con Turin Brakes como invitados y el Roundhouse de Londres el 27 de marzo como noche principal. De momento, nada fuera de las islas.

Fecha de lanzamiento de “End of the World”

End of the World sale el 12 de febrero de 2027 en Gorsky Records, en CD, vinilo negro, una edición limitada en vinilo amarillo para tiendas independientes y digital.

Tracklist de “End of the World”

“Up Not Crying”

“End of the World”

“Trenches”

“Incomplete”

“The View”

“I Don’t Need Anybody”

“Nothing”

“You Killed Beauty”

“Get Home”

“Let Go of Desire”

Cómo Sleeper sobrevivieron a su propia época

Wener y Jon Stewart se conocieron estudiando en Manchester y en 1993 ya tenían a la prensa británica pendiente de Sleeper. Abrieron para Blur en la gira de Parklife, colocaron Smart (1995) en el número cinco de las listas y encadenaron The It Girl (1996) y Pleased to Meet You (1997): ocho sencillos en el Top 40 y su versión de “Atomic” en la banda sonora de Trainspotting. En 1998 se separaron, Wener se hizo novelista y escribió unas memorias sobre aquellos años. La vuelta en 2017 iba a ser cosa de unos pocos conciertos. Casi una década después, la mujer que se plantó en el centro del escenario cuando las guitarras británicas eran cosa de chicos firma por fin un disco sobre sí misma.

▶ “End of the World” — Sleeper | 12 de febrero de 2027 | Gorsky Records

¿Os quedáis con esta Wener confesional o echáis de menos la ironía de “Sale of the Century”?

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