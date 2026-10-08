Lo nuevo de Andrew Savage no llega desde Nueva York ni firmado con su nombre. El cantante y guitarrista de Parquet Courts (que en solitario publica como A. Savage) ha presentado este 8 de octubre Iconic Fugues, su nueva banda, con el single “2025 Dream/2025 Blues”: algo más de seis minutos de folk-rock en los que van cosidas dos canciones con letras distintas, sin que se note dónde acaba una y empieza la otra. Detrás viene un disco, Sister Uncertain, todavía sin fecha.

El propio Savage lo explica con más gracia que solemnidad. La canción sigue a un tipo que se despierta de un sueño y se da de bruces con una serie de realidades cada vez más serias: un blues de quejas que van de lo mezquino a lo grave. La escribió en 2025 (el título no engaña), pero asegura que casi todo lo que canta le sigue rondando hoy. Y aunque reconoce que, contado así, suena sombrío, él no la oye de ese modo: «me parece increíble cómo un solo de guitarra divertido puede sacar un poco de sol de detrás de las nubes».

Por qué Iconic Fugues no es otro disco de A. Savage

Savage presentó el proyecto días atrás en una entrevista con el periodista Shaad D’Souza para su revista en Instagram. Allí cuenta que estas son las primeras canciones que escribe desde que dejó Nueva York por Francia, aunque Several Songs About Fire (2023) ya se grabó tras la mudanza. El nombre propio lo justifica sin rodeos: esto le suena a banda y tiene una estética que no comparte con el resto de su obra.

La formación respalda la idea. A la batería está Dylan Hadley, de Sharpie Smile, que ya tocó en su último disco en solitario. Y con ellos, Santiago Aldunate, del grupo psicodélico Hantayo, con quien Savage organiza en Marsella la fiesta y el fanzine L’Alarme. Gente de pista de baile y de fotocopiadora, más que de estudio.

Llamarlo banda es la decisión acertada, y no por una cuestión de etiqueta: firmar otra vez como A. Savage habría convertido cada canción en un capítulo más de su diario de expatriado. Hay un detalle de la entrevista que lo dice todo. Marsella, cuenta, le recuerda al Brooklyn al que llegó en 2009, la ciudad donde poco después nacerían Parquet Courts. Quien escriba una frase así no está montando un proyecto paralelo para entretener la espera.

Andrew Savage, de Denton a Marsella

Nacido en Denton (Texas) en 1986, Savage se curtió en la autogestión con Teenage Cool Kids y en lo experimental con Fergus & Geronimo, el dúo que formó con Jason Kelly. Ya en Brooklyn fundó Parquet Courts con Austin Brown, Sean Yeaton y su hermano Max Savage, y Light Up Gold (2013) los convirtió en una de las bandas de guitarras más comentadas de su década. También es pintor: firma las portadas del grupo, y el diseño de Human Performance le valió una nominación al Grammy. En solitario publicó Thawing Dawn (2017) y Several Songs About Fire (2023, Rough Trade), discos donde su ironía de siempre se iba dejando sitio a algo más directo. Iconic Fugues es, hasta ahora, el paso más largo en esa dirección.

▶ “2025 Dream/2025 Blues” — Iconic Fugues | 8 de octubre de 2026 | Sello sin confirmar

¿Echáis de menos la ironía de Parquet Courts o preferís a este Savage más a pecho descubierto?

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