En junio, Barry B abría a media tarde la jornada del sábado en el Primavera Sound, con el sol todavía cayendo a plomo sobre el Fòrum. El 23 de enero tendrá el Movistar Arena para él solo. Lo que en febrero se presentó como dos noches de pabellón bajo el nombre “The Barry B Show” ha crecido hasta convertirse en Fortuna Tour, la gira de Barry B por España en 2027: dieciséis conciertos entre el 7 de enero y el 24 de abril, con salida desde Barcelona y parada en quince ciudades.

La excusa es el disco nuevo, previsto para este otoño y todavía sin título ni fecha concreta. Lleva ya tres adelantos que tiran cada uno hacia un lado: “Silverado”, el arranque con mejores números de su carrera según su discográfica; “No pega igual (stuck on replay)”, con la electrónica al mando, y “Una vida en llamas”, una balada acústica de las de mechero en alto (o pantalla del móvil, que ya nadie fuma en los pabellones).

Los números que acompañan al anuncio explican la escala. La noche del 8 de enero en el Sant Jordi Club se agotó y obligó a abrir otra la víspera, y en Madrid la promotora habla de más del 70 % del aforo vendido a cuatro meses vista. Nuestra apuesta: el Movistar colgará el cartel de completo antes de que salga el disco. La prueba de verdad llegará en febrero, cuando toque llenar el Auditorio del Roig Arena un sábado en Valencia y encadenar Málaga y Sevilla en dos noches con un repertorio que el público todavía estará aprendiendo.

El nombre de la gira sale de la idea que recorre el álbum, la suerte como aquello que no controlas y que te cambia el rumbo sin avisar. Algo sabe de eso alguien que en agosto despertaba a mediodía la plaza del Trigo del Sonorama Ribera, en su Aranda natal, y que ahora prepara un montaje con banda completa y escenografía pensada para recintos grandes.

Fechas y entradas de Barry B en España

Todas las fechas, salvo Málaga, están ya a la venta. Precios y horarios no se han publicado de forma unificada, así que conviene comprobarlos en cada enlace o en la web del artista, que avisa de que habrá más fechas. La de Santiago forma parte del cartel del Festival Jaleo y requiere su propia entrada.

Barry B, del Sonorama al pabellón

Nacido en Aranda de Duero, Barry B se movió desde el principio entre el rock de guitarras, el pop alternativo y la electrónica, sin pedir permiso a ninguno de los tres. Chato (2024) le dio el primer empujón y Infancia mal calibrada (septiembre de 2025), un EP de siete canciones sobre su niñez y su adolescencia, terminó de fijar el personaje. Por el camino quedaron “Chocolate Axe”, “¿Quieres autodestruirte conmigo?” y “Gigante de cristal”, y una pareja artística estable con Gara Durán, con quien canta desde “Puntería” (2023) y con quien estrenó este verano “Una casa en el Teide”.

El salto se ha hecho a pie de escenario. La gira de Infancia mal calibrada sumó más de setenta conciertos y se cerró con tres noches agotadas en La Riviera, con Sanguijuelas del Guadiana, Ralphie Choo o la propia Gara Durán como invitados sorpresa. En 2026 ha recorrido medio mapa de festivales y ya está confirmado en el WARM UP 2027. Fortuna Tour es la primera vez que todo eso tiene que sostenerse con canciones que aún no conoce nadie.

Giras anteriores

2025 · “Infancia Mal Calibrada Tour”: más de setenta fechas por salas y festivales, con cierre en tres noches consecutivas en La Riviera de Madrid.

▶ “Fortuna Tour” — Barry B | Del 7 de enero al 24 de abril de 2027 | 16 conciertos en España

¿Qué fecha creéis que se agota primero después de la segunda noche de Barcelona?

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