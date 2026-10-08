El disco que colocamos en lo más alto de nuestra lista de los mejores discos nacionales de 2025 tiene ya el sello del Estado. El Ministerio de Cultura ha concedido a Rosalía el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2026 por LUX, su cuarto álbum, publicado por Columbia el 7 de noviembre de 2025. El jurado se reunió el miércoles 7 de octubre y el galardón está dotado con 30.000 euros.

El fallo define el disco como una propuesta «ambiciosa, innovadora y transformadora» y destaca que ha convencido por igual a crítica y público. También le reconoce algo menos habitual en estos textos: haber encontrado un lenguaje propio que mezcla vanguardia y patrimonio sin quedarse en ninguno de los dos.

Seamos sinceros: premiar LUX no exigía ningún valor. A estas alturas, lo raro habría sido lo contrario, con el disco convertido en el segundo mejor valorado de 2025 en Metacritic y con Rosalía llevándose ocho premios en la gala de la Academia de la Música sin aparecer por IFEMA. Más interesante es la letra pequeña. Las bases piden distinguir, preferentemente, una obra publicada el año anterior, y dejan la trayectoria para casos excepcionales. Esta vez el jurado se ha ceñido al reglamento y ha premiado un disco, no una carrera.

Un Premio Nacional de Músicas Actuales para un disco hecho a muchas manos

El jurado valora además la habilidad de la artista para «aunar talentos y aportaciones de otros artistas». En LUX eso tiene nombres y apellidos: la London Symphony Orchestra dirigida por Daníel Bjarnason, Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza y su Esencia e Yves Tumor, además de la Escolania de Montserrat. Todo ello con la propia Rosalía como productora ejecutiva y sin El Guincho, el socio con el que había firmado El mal querer y Motomami.

Entre los vocales del jurado estaba Antonio Serrano, premiado en 2025. Del jazz con armónica a una ópera pop grabada con orquesta y coro infantil en dos ediciones seguidas: un salto que dice bastante de lo elástica que se ha vuelto la etiqueta de músicas actuales (y de lo poco que importa ya el género para el Ministerio).

Rosalía, del Premio Ruido al Ministerio

Nacida en Sant Esteve Sesrovires en 1992, Rosalía debutó en 2017 con Los Ángeles, un disco de flamenco desnudo junto a Raül Refree que se llevó el Premio Ruido de la prensa especializada. Un año después, El mal querer la sacó de España, y en 2022 Motomami la convirtió en estrella global sin pedir permiso a nadie. El ciclo de LUX ha ido sumando trofeos a un ritmo casi administrativo: el BRIT a artista internacional en febrero, el primer Ivor Novello a compositora internacional en mayo y, el 22 de octubre, el Salón de la Fama de los Premios Billboard de la Música Latina en Miami. Ninguno de ellos lleva la firma de un ministerio. Ocho años después de que la crítica le diera su primer premio, el Estado ha llegado a la misma conclusión.

▶ “LUX” — Rosalía | 7 de noviembre de 2025 | Columbia

¿Había otro disco español de 2025 que mereciera este premio más que LUX?

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