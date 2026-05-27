La noche del 26 de mayo en el Palacio Municipal de IFEMA Madrid tenía todos los ingredientes para ser una gala memorable, y lo fue, aunque con una ausencia que paradójicamente lo ocupó todo: Rosalía no estuvo en la III edición de los Premios de la Academia de la Música de España, pero se marchó con ocho galardones, incluyendo Álbum del año, Artista del año y Canción del año por LUX. Sus premios los recogió el presidente de Sony España, José María Barbat, quien explicó la ausencia por la apretada agenda de la artista, inmersa en un paréntesis de su gira internacional antes de retomarla el próximo 4 de junio en Miami. Que no hiciera falta estar para arrasar dice bastante de en qué momento se encuentra Rosalía.

La gala, conducida por Leonor Watling, reunió a la industria musical española en una ceremonia que equilibró con acierto la emoción del homenaje y la energía de lo emergente. No es poco mérito para unos premios que apenas llevan tres ediciones y ya tienen el pulso de la escena.

Serrat, Leiva y la noche que también miraba hacia atrás

Si Rosalía fue la reina ausente, Joan Manuel Serrat fue el momento de la noche. El maestro recogió el primer e histórico Premio de Honor de la Academia, un galardón que la presidenta de la institución, Sole Giménez, dedicó a quien representa, en sus palabras, la palabra hecha canción y la memoria emocional de todo un país. Serrat respondió con su ironía característica: «Fantaseo con contagiar a alguien mi amor e ilusión por la música», dijo antes de poner en pie a todo el auditorio. En una industria que a veces olvida con demasiada facilidad de dónde viene, tener a Serrat en el escenario fue un ejercicio necesario de memoria colectiva.

La otra carga emocional de la velada llegó de la mano de Leiva, que se alzó con tres premios (entre ellos Mejor canción pop/rock por «Caída libre feat. ROBE») y los dedicó a su equipo y a la memoria de Robe Iniesta, fallecido recientemente. Que una canción que incluye a alguien ya ausente gane un premio de esta envergadura tiene un peso que ningún presentador puede resumir del todo. Los veteranos Amaral (Mejor álbum pop/rock por Dolce Vita) y Luz Casal (Mejor álbum pop tradicional por Me voy a permitir) completaron un bloque de consagrados que demostraron que llevar décadas en esto no es mérito menor: es una declaración de intenciones.

La nueva guardia también cobró: Lia Kali, Guitarricadelafuente y los Sanguijuelas

La noche no fue solo un ejercicio nostálgico. Lia Kali emergió como una de las grandes ganadoras con tres galardones en las categorías urbanas: Mejor álbum de música urbana por Kaelis, Mejor canción rap/hip-hop con «En la cuerda floja» junto a Toni Anzis, y Mejor canción urbana junto a Eladio Carrión. Una artista que lleva tiempo construyendo algo propio y que estos premios reconocieron con justicia.

Guitarricadelafuente también salió con dos estatuillas: Mejor álbum de música alternativa por Spanish Leather y Mejor canción alternativa por «Babieca». Y el galardón de Mejor nuevo artista fue para los Sanguijuelas del Guadiana con Revola, un nombre que no todo el mundo conocía antes de anoche pero que a partir de ahora tiene una razón más para que lo hagan. El dúo de Sílvia Pérez Cruz y Salvador Sobral, por su parte, se llevó el de Mejor álbum cantautor/a, lo que en cualquier otra noche habría sido titular propio.

Palmarés completo de los Premios Academia de la Música 2026

Álbum del año: LUX, de Rosalía Artista del año: Rosalía Compositor/a del año: Rosalía, por «La Perla (feat. Yahritza y su Esencia)» Canción del año: «La Perla (feat. Yahritza y su Esencia)», de Rosalía Productora del año: Rosalía Mejor nuevo artista: Sanguijuelas del Guadiana – Revola Mejor álbum pop: LUX, de Rosalía Mejor canción pop: «La Perla (feat. Yahritza y su Esencia)», de Rosalía Mejor álbum pop/rock: Dolce Vita, de Amaral Mejor canción pop/rock: «Caída libre feat. ROBE», de Leiva Mejor fusión / interpretación urbana: «Mala de verdad», de La Plazuela Mejor álbum de música urbana: Kaelis, de Lia Kali Mejor canción rap/hip-hop: «En la cuerda floja», de Lia Kali & Toni Anzis Mejor canción urbana: «Chulx», de Lia Kali & Eladio Carrión Mejor álbum de música alternativa: Spanish Leather, de Guitarricadelafuente Mejor canción de música alternativa: «Babieca», de Guitarricadelafuente Mejor álbum pop tradicional: Me voy a permitir, de Luz Casal Mejor videoclip musical: «Berghain feat. Björk & Yves Tumor», de Rosalía Mejor álbum flamenco: Manifiesto, de María Terremoto Mejor álbum cantautor/a: Sílvia & Salvador, de Salvador Sobral & Sílvia Pérez Cruz Premio de Honor: Joan Manuel Serrat

Rosalía: de los patios de Barcelona al centro del mundo

Rosalía (Sant Esteve Sesrovires, 1992) comenzó su carrera en la escena flamenca barcelonesa con Los Ángeles (2017), un debut que cautivó a la crítica especializada por su reinterpretación austera y profunda del cante jondo. Fue El Mal Querer (2018) el disco que la catapultó al reconocimiento internacional: un álbum conceptual sobre el amor tóxico, tejido con flamenco, producción electrónica y una teatralidad sin precedentes, que ganó el Grammy Latino al Álbum del año y la colocó en el mapa global de manera definitiva. MOTOMAMI (2022) confirmó que no había techo: un disco fragmentado, arriesgado y brillante que desafió cualquier clasificación y cosechó premios en medio mundo, incluido el Mercury Prize.

Con LUX (2025), Rosalía dio un paso más hacia un pop de ambición planetaria sin renunciar a su identidad. El álbum generó algunos de los singles más comentados del año, entre ellos «La Perla» y «Berghain» (con Björk y Yves Tumor). Que la noche del 26 de mayo de 2026 en Madrid le entregara ocho premios mientras ella estaba en otro punto del mundo, con la gira ya preparada para arrancar de nuevo, no es una anécdota logística: es la mejor descripción posible de dónde está ahora mismo.

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